Ce que le poids nous dit sur notre santé

(CNN) — Si vous avez récemment prêté attention à l’actualité relative à la santé, vous avez peut-être remarqué un changement subtil mais réel dans la façon dont la société discute du poids corporel. Cela a commencé il y a environ 10 ans avec mouvement de positivité corporelle, l’idée que nous devrions aimer notre corps, quelle que soit sa taille. Mais à cette époque, le Association médicale américaine a également classé l’obésité comme une maladie. La communauté médicale était divisée, certains estimant que la classification contribuerait à réduire la stigmatisation, tandis que d’autres affirmaient qu’elle pathologisait les corps plus gros.

Ces changements transformationnels se sont accélérés avec l’arrivée de nouveaux médicaments puissants et très populaires qui ont déjà aidé de nombreuses personnes à perdre du poids.

Nous sur le Podcast « À la poursuite de la vie » L’équipe pense que c’est le moment idéal pour essayer de démêler certains de ces fils médicaux et culturels. C’est pourquoi nous mettrons l’accent sur le poids corporel au cours de la saison à venir. Pour les auditeurs qui, comme moi, aiment vraiment le cerveau, il y en aura beaucoup ici pour vous aussi, car le cerveau et le corps sont liés à jamais.

Nous n’allons pas vous dévoiler le secret pour perdre du poids « avec une astuce bizarre » ni même vous dire qu’il faut forcément perdre du poids. En fait, notre tout premier épisode explore le véritable lien entre le poids et la santé. J’ai parlé au Dr Fatima Cody Stanford, spécialiste en médecine de l’obésité au Massachusetts General Hospital et professeur agrégé à la Harvard Medical School, de ce que notre poids nous dit et ne nous dit pas sur notre santé – et ce qu’elle a dit pourrait vous surprendre.

Malgré l’évolution des attitudes à l’égard des corps plus gros, l’excès de poids a un prix.

Du point de vue des soins de santé, cela coûte beaucoup d’argent au pays. Selon une étude publié dans la revue The Lancet en 2020, 27 % des dépenses totales de santé en 2016 – soit environ 730,4 milliards de dollars – pourraient être attribuées à des « facteurs de risque modifiables » de problèmes de santé évitables comme les maladies cardiovasculaires. Et un indice de masse corporelle élevé arrive en tête de liste de ces facteurs de risque. Elle est responsable de près d’un tiers de cette somme : 238,5 milliards de dollars.

C’était il y a huit ans, lorsque nos dépenses totales en soins de santé s’élevaient à 2 700 milliards de dollars, selon l’étude. Mais les dépenses de santé n’ont fait qu’augmenter : elles ont augmenté de plus de mille milliards de dollars. entre 2016 et 2022, où ils ont atteint 4 500 milliards de dollars, selon le Comptes des dépenses nationales de santé. Sans vous lancer encore plus de chiffres, je pense que nous pouvons affirmer sans risque de se tromper que nous payons beaucoup d’argent pour les soins de santé causés en fin de compte par un excès de poids.

Mais au-delà des coûts des soins de santé pour la société, il existe des coûts réels pour les individus en termes de bien-être, à la fois physique et mental – et on ne peut pas vraiment chiffrer cela.

Près de 3 Américains sur 4 âgés de 20 ans et plus sont classés comme étant en surpoids ou obèses. Mais la stigmatisation liée au poids est répandue et notre culture est empreinte de reproches et de honte lorsqu’il est question de poids.

Cela crée une pression incessante sur des centaines de millions de personnes pour qu’elles mincissent, fassent plus d’exercice et se conforment à certaines normes de beauté difficiles à atteindre pour beaucoup, et encore moins à atteindre de manière durable. On leur conseille de « être en bonne santé », ce qui signifie souvent « perdre du poids ».

Tout le sang, la sueur et les larmes ne tiennent même pas compte du fait que le système que nous utilisons pour catégoriser les gens, l’indice de masse corporelle, est défectueux en premier lieu.

Quand le mathématicien, statisticien et astronome belge Adolphe Quetelet a développé la formule (le poids en kilogrammes divisé par la taille en mètres carrés est égal à l’IMC) dans les années 1830, il essayait de déterminer statistiquement la taille d’un « homme moyen ». Et j’entends par là l’homme européen moyen dans les années 1830.

La formule Quetelet a été rebaptisée en 1972 « indice de masse corporelle » par le physiologiste Dr. Clés Ancelqui a tenté – non sans controverse – de lier la composition corporelle à la santé, à la maladie et à la survie.

La formule, telle que l’imaginait Quetelet, n’a jamais été destinée à servir de diagnostic. Il n’a jamais été censé s’appliquer à d’autres populations mondiales. Il ne prend pas en compte des facteurs tels que l’état de santé général, les muscles par rapport aux os par rapport à la graisse, le sexe, l’âge de la graisse sous-cutanée par rapport à la graisse viscérale ou d’autres considérations. Et les catégories (« insuffisance pondérale », « normal », « surpoids » et « obésité ») ont des seuils arbitraires.

« Je ne peux pas simplement juger le livre par sa couverture et supposer que quelqu’un [who] est plus gros n’est pas en bonne santé et quelqu’un qui est maigre est en bonne santé », Stanford m’a dit : faisant référence à la taille et à l’IMC d’une personne. «C’est l’hypothèse que les gens font. J’appelle cela pratiquer la médecine de coin de rue.

Elle a dit qu’elle regarde sous la surface de l’individu pour évaluer sa santé – par exemple, avec des analyses de sang et sa capacité fonctionnelle – « parce qu’une personne mince peut être en très mauvaise santé, et une personne plus lourde peut être en meilleure santé.

L’approche de Stanford incarne une nouvelle façon pour les médecins de considérer le poids. Il est parallèle au mouvement de positivité corporelle et au mouvement de neutralité corporelle, appréciant votre corps pour ce qu’il peut faire. Ces changements culturels semblent nous pousser tous à mieux accepter les corps plus grands sans avoir à les changer, à condition qu’ils soient physiologiquement et fonctionnellement sains.

Et puis un tournant s’est produit : l’adoption généralisée d’une nouvelle classe de médicaments puissants et efficaces, initialement développés pour traiter le diabète de type 2. Ces médicaments comprennent le sémaglutide (vendu sous les noms d’Ozempic, Rybelsus et Wegovy) et le tirzépatide (vendu sous les noms de Mounjaro et Zepbound), ainsi que l’ancien liraglutide (vendu sous les noms de Victoza et Saxenda). Il est difficile de surestimer leur impact sur la culture populaire – et sur le corps de ceux qui les consomment.

Dès septembre, 1,7% de la population américaine s’est vu prescrire du sémaglutide soit pour le diabète, soit pour la perte de poids, et ce chiffre ne fera qu’augmenter. UN projection Selon les analystes de JP Morgan, d’ici 2030, 9 % de la population du pays prendra ces médicaments. Cela représente 30 millions d’Américains. Et les fabricants de médicaments travaillent dur pour synthétiser des médicaments encore plus puissants.

Ces médicaments agissent en imitant certaines hormones que notre corps libère lorsque nous mangeons. Lorsque ces hormones – ou les médicaments qui les imitent – ​​s’attachent aux récepteurs de notre corps, on pense qu’elles font un certain nombre de choses, notamment stimuler la production d’insuline et signaler à notre cerveau que nous sommes rassasiés ou rassasiés et que nous pouvons arrêter de manger. Il a également été démontré que l’une des hormones, le GLP-1, digestion lente nous nous sentons donc rassasiés plus longtemps.

Pour tous ceux qui ont déjà essayé de suivre un régime, c’est un gros problème, en particulier pour se sentir rassasié plus longtemps et dire à votre cerveau que votre corps a fini de manger.

Selon de nombreux témoignages, ces nouveaux médicaments réduisent le « bruit des aliments » ou les « bavardages cérébraux », les pensées intrusives concernant la nourriture, votre prochain repas ou cette glace à la pêche dans le congélateur. Pour de nombreuses personnes, le bruit de la nourriture crée essentiellement un besoin constant d’effort de volonté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une bataille épuisante semblable à se promener tous les jours avec un sac à dos rempli de pierres. (Ces médicaments réussissent si bien à calmer le bavardage cérébral qu’ils sont étudiés pour d’autres comportements compulsifs tels que toxicomanie, trouble lié à la consommation d’alcooldépendance au tabac et au jeu.)

Après avoir couvert l’actualité médicale pendant plus de deux décennies, je peux dire que l’introduction de ces médicaments est différente. Comme pour le Prozac à la fin des années 1980 et le Viagra à la fin des années 1990, l’arrivée de ces médicaments semble être cruciale, voire révolutionnaire, car ils fonctionnent et semble être en sécurité, pour la plupart. Cela ne veut pas dire que certaines personnes n’éprouvent pas d’effets secondaires désagréables et même, à l’occasion, des très sérieux. De plus, je dois souligner que lorsque les médicaments sont arrêtés, le poids revient souventce qui rend ces médicaments probablement à vie.

Nous sommes également au milieu de ce que je pourrais appeler un changement de paradigme dans notre façon de penser la « maladie » de l’obésité.

Il existe une nouvelle idée, qui n’est pas encore totalement étayée par toutes les données, selon laquelle il existe différents types d’obésité. Bientôt, ces différents sous-types pourront être considérés comme des maladies distinctes, tout comme le cancer du sein n’est plus considéré comme une maladie mais comme plusieurs. Ces sous-types d’obésité n’ont pas tous la même biologie ou cause sous-jacente, et ne répondent pas nécessairement aux mêmes types de traitement.

Et c’est logique : nous ne sommes pas tous construits de la même manière, et nous devons en tenir compte. Je le sais par expérience. Ma femme et moi avons chacun porté un glucomètre pour suivre notre glycémie pendant quelques semaines l’année dernière. Même si nous avons tous les deux suivi le même régime alimentaire pendant cette période, nous avons constaté que certains aliments provoquaient une augmentation de notre glycémie, et d’autres non – mais c’était différent pour chacun de nous. J’étais triste d’apprendre cette agrafe qui a dopé la mienne (mais pas…