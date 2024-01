Ce que le poids nous dit sur notre santé – À la poursuite de la vie avec le Dr Sanjay Gupta

Dr Fatima Cody Stanford 00:00:03 «Quand j’étais en résidence, j’avais une patiente noire d’une quarantaine d’années que je traitais. Et il m’est arrivé de rencontrer cette patiente en particulier alors qu’elle s’apprêtait à payer à l’épicerie. Elle dit: “Hé, Dr Stanford. Je dis, hé.”

Dr Sanjay Gupta 00:00:18 C’est le Dr Fatima Cody Stanford. Elle est médecin en médecine de l’obésité et scientifique au Massachusetts General Hospital de Boston. Elle est également professeur à la Harvard School of Medicine. Elle a dit qu’elle s’occupait de ce patient depuis trois ans. Mais le jour où le Dr Stanford l’a vue à l’épicerie, cette rencontre particulière. Eh bien, ça a tout changé.

Dr Fatima Cody Stanford 00:00:41 «J’ai la capacité de faire quelque chose que la plupart des médecins ne sont pas capables de faire en ce moment même, c’est-à-dire voir exactement ce qu’elle est sur le point de vérifier à la file d’attente de l’épicerie. Mais j’essaie d’être discret dans cette observation. Nous avons passé tout ce temps au cours des trois dernières années, vous savez, à réfléchir à ce qu’elle devrait acheter, ce qu’elle devrait manger, à quoi devrait ressembler son alimentation – protéines maigres, céréales complètes, fruits, légumes, au minimum. traité à aucun traitement, toutes ces choses. Et elle me dit : “Dr Stanford, vous voyez, je vous l’ai dit, j’ai fait tout ce que vous m’avez dit de faire.” Et quand vous regardiez son chariot d’épicerie à ce moment précis, c’était le chariot d’épicerie parfait. Il n’y avait rien que j’échangerais.

Dr Sanjay Gupta 00:01:28 Le Dr Stanford dit que cette expérience l’a amenée à réévaluer toute sa façon de concevoir l’obésité. Cela lui a fait vérifier ses propres préjugés, et cela a également commencé à lui faire réfléchir différemment sur les raisons pour lesquelles ses patients ont vraiment du mal à gérer leur poids.

Dr Fatima Cody Stanford 00:01:43 Et c’est à ce moment-là que j’ai réalisé que j’avais fait des hypothèses sur ce qu’elle faisait ou ne faisait pas, car au cours de ces trois années où nous avons travaillé ensemble, il y a eu des changements minimes dans son poids. Et elle était là, faisant les bonnes choses, travaillant dur, faisant les bons choix. Mais son corps ne réagissait tout simplement pas de la même manière que celui de quelqu’un d’autre. Mais en surface, l’hypothèse aurait été la suivante : mange-t-elle vraiment les bonnes choses ? Est-ce qu’elle travaille vraiment dur ?

Dr Sanjay Gupta 00:02:12 « En fait, l’histoire continue. Quelques semaines après la rencontre à l’épicerie, le Dr Stanford a appris que la patiente chez qui on avait diagnostiqué une obésité sévère non seulement mangeait sainement, mais qu’elle faisait également de l’exercice régulièrement. Bref, elle faisait tout ce qu’elle était censée faire. Elle faisait tout ce qu’on dit aux patients en surpoids, mais elle n’obtenait aucun résultat. Maintenant, cette histoire vous semble peut-être très familière, et c’est exactement pourquoi je voulais commencer par elle. Pensez-y. Vous voyez quelqu’un qui est en surpoids et vous vous dites : si seulement il mangeait, n’est-ce pas ? Si seulement ils faisaient de l’exercice. Et bien sûr, cela pourrait parfois être la réponse, mais pas aussi souvent qu’on pourrait le penser. Je sais qu’au début de chaque nouvelle année, beaucoup de gens pensent à leur santé et, dans de nombreux cas, pensent spécifiquement à leur poids. Je voulais donc vous donner quelques statistiques pour commencer. Aux États-Unis, près de 31 % des adultes sont considérés comme en surpoids. Plus de 42 % sont obèses ; 9% souffrent d’obésité sévère. Tous ces chiffres proviennent des données 2017-2018 du Centre national des statistiques de la santé. Ce qu’ils nous disent en gros, c’est que 3 adultes américains sur 4 sont considérés comme en surpoids ou souffrant d’obésité. Pensez-y : 75 % des Américains.

Dr Sanjay Gupta 00:03:35 « Il n’est donc probablement pas du tout surprenant que de nombreux adultes aux États-Unis déclarent vouloir perdre du poids. Et peut-être avez-vous pensé à la même chose. Perdre du poids. Trouver la bonne fourchette de poids dans laquelle vous avez fière allure et vous sentez bien. Peut-être vous posez-vous également des questions sur ces nouveaux médicaments – Zempic, Wegovy, Mounjaro. Vous conviennent-ils? Quels que soient vos objectifs, j’espère que cette saison pourra vous aider à aborder un sujet bien plus compliqué que la plupart des gens ne le pensent. Plus compliqué que même les médecins spécialisés dans l’obésité ne le pensent. Nous allons donc non seulement apprendre les dernières nouveautés en matière de médecine de l’obésité, mais également les bases de la nutrition, de la biologie évolutive, des hormones, du métabolisme, de la masse maigre et de la masse grasse. Et aujourd’hui, nous allons essayer de répondre à une question fondamentale : quels chiffres ont réellement du poids lorsqu’il s’agit d’indiquer une bonne santé. Je suis le Dr Sanjay Gupta, correspondant médical en chef de CNN. Et c’est Chasing Life.

Dr Sanjay Gupta 00:04:40 Vous savez, en tant que neurochirurgien, je suis assez à l’aise pour parler du corps humain et du cerveau humain. Mais beaucoup de médecins ne consacrent pas suffisamment de temps à parler de poids. Peut-être que c’est encore considéré comme tabou, ou que l’on ne sait toujours pas quels chiffres autres que celui sur la balance sont les plus importants. Ce sont quelques-unes des raisons pour lesquelles je voulais parler au Dr Fatima Cody Stanford. Maintenant, si son nom vous semble familier, c’est peut-être parce qu’Oprah, qui a beaucoup parlé publiquement de ses propres problèmes de poids, s’est récemment tournée vers le Dr Stanford pour discuter du sujet.

Le cerveau vous dit certaines choses sur la façon dont vous traitez les aliments par rapport à la volonté. Pouvons-nous en parler ?

Dr Fatima Cody Stanford 00:05:19 Absolument. Parce que ce n’est pas une question de volonté.

Merci de dire ça; Je veux dire…

Dr Fatima Cody Stanford 00:05:22 J’ai parlé de ces voies.

Dr Fatima Cody Stanford 00:05:25 Droite?

Dr Fatima Cody Stanford 00:05:27 Et ce n’est pas ce n’est pas votre faute parce que ce n’est pas dans les sentiers, les gars. Cela ne fait tout simplement pas partie de la science de cette maladie.

Dr Sanjay Gupta 00:05:35 Maintenant, avant de nous asseoir pour le podcast, le Dr Stanford m’a demandé de regarder une conférence qu’elle a donnée au Radcliffe Institute of Advanced Study intitulée : L’obésité : c’est plus complexe que vous ne le pensez. La conférence est disponible en ligne et elle dit qu’elle demande à tous ses patients de la regarder avant une consultation. L’un des grands titres du débat est aussi important que de demander à quelqu’un combien il pèse. Nous devons également comprendre comment fonctionne une personne.

Dr Fatima Cody Stanford 00:06:01 Notre poids est un facteur qui joue un rôle sur notre santé. Il nous indique la quantité d’excès, de graisse ou de graisse que nous transportons, mais à lui seul, il ne nous donne pas l’histoire complète de qui nous sommes. Nous devons considérer notre personne dans son ensemble et notre capacité à fonctionner et à performer à notre poids.

Dr Sanjay Gupta 00:06:25 Cela me paraissait logique. Mais j’étais aussi curieux de savoir ce que cela signifiait réellement. Par exemple, le patient du Dr Stanford à l’épicerie avait des problèmes de poids, mais il était également évident qu’il mangeait bien et faisait régulièrement de l’exercice.

Dr Sanjay Gupta 00:06:39 Permettez-moi de poser une question très fondamentale, docteur. Ce patient est-il en mauvaise santé ?

Dr Fatima Cody Stanford 00:06:45 C’est donc une très bonne question. Et je pense que pour vraiment y parvenir, nous devons examiner plusieurs choses différentes. Alors regardons son poids. Elle souffre donc d’obésité sévère, classée uniquement selon l’indice de masse corporelle, ce qui en soi est erroné. Vous souhaitez donc approfondir vos connaissances pour examiner ses paramètres de santé métabolique. Donc ses valeurs de cholestérol, son insuline à jeun, sa glycémie, son test de la fonction hépatique, toutes ces choses qui étaient d’une certaine manière dérégulées. Et donc j’aurais dit que si vous les regardiez en conjonction avec son poids, il y avait place à amélioration. Et donc ces outils plus agressifs auraient pu l’aider à améliorer sa santé métabolique. Mais si ces paramètres, ces paramètres de santé métabolique associés à son poids étaient normaux, alors je dirais, vous savez quoi, je suis content de l’endroit où elle se trouve. Bien que son poids appartienne à une catégorie de poids supérieure.

Dr Sanjay Gupta 00:07:44 « J’espère que les gens écouteront assez souvent ce point, vous savez, sur le podcast parce que je veux dire, encore une fois, l’obésité en soi, je sais que votre point de vue peut être en soi une maladie. Droite? Mais ce que vous regardez vraiment, ce sont les ramifications de cette obésité – taux de cholestérol élevé, triglycérides.

Dr Fatima Cody Stanford 00:08:01 Absolument.

Dr Sanjay Gupta 00:08:01 Votre insuline ne fonctionne pas aussi bien.

Dr Fatima Cody Stanford 00:08:03 Je ne peux pas faire de la médecine de coin. Je ne peux pas simplement juger le livre par sa couverture et supposer cela.