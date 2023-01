Ce que le plafond de la dette pourrait signifier pour la sécurité sociale et l’assurance-maladie

Le temps presse pour que les États-Unis évitent un défaut de paiement sur leur dette, et certains tirent la sonnette d’alarme sur les perturbations potentielles de la sécurité sociale et de l’assurance-maladie.

Le jeudi 19 janvier, l’encours de la dette américaine a atteint sa limite statutaire.

La limite de la dette ou le plafond de la dette est le montant total d’argent que les États-Unis peuvent emprunter pour respecter leurs obligations légales, y compris les prestations de sécurité sociale et d’assurance-maladie, ainsi que les salaires militaires, les remboursements d’impôts, les intérêts sur la dette nationale et d’autres paiements..

Dans une lettre du 13 janvier, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a averti le président de la Chambre Kevin McCarthy, R-Californie, le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, D-New York, et d’autres dirigeants du Congrès du possible “préjudice irréparable” qui pourrait survenir aux États-Unis. l’économie, les moyens de subsistance des Américains et la stabilité financière mondiale si le problème n’est pas résolu.

“J’exhorte respectueusement le Congrès à agir rapidement pour protéger la pleine foi et le crédit des États-Unis”, Yellen a écrit.