Biden a ajouté qu’une adoption intégrale de la Paycheck Fairness Act par le Congrès permettrait de combler l’écart salarial en «supprimant les échappatoires qui ont permis aux employeurs de justifier les disparités salariales entre les sexes, en renforçant les dispositions pour tenir les employeurs responsables de la discrimination salariale systémique et en aidant à uniformiser les les femmes et les personnes de couleur en permettant aux travailleurs de lutter plus facilement contre les disparités salariales en tant que groupe. «

Le projet de loi, réintroduit par les démocrates de la Chambre en janvier, a été accueilli l’opposition de certains groupes d’entreprises qui disent que cela pourrait menacer les primes, interdire aux employés de négocier des salaires plus élevés et faciliter la tâche des «avocats de première instance pour intenter des actions collectives importantes contre les employeurs». Cependant, de nombreux experts du milieu de travail et de l’égalité des sexes ont plaidé en faveur du projet de loi, soulignant qu’il pourrait être une étape clé pour parvenir à l’égalité de rémunération pour les femmes.

La Loi sur l’équité des chèques de paie , qui vise à éliminer l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et à renforcer la protection des femmes sur le lieu de travail, a adopté jeudi la Chambre des représentants lors d’un vote 217-210.

De plus, il a déclaré que la Paycheck Fairness Act interdirait aux employeurs de demander aux employés leurs antécédents salariaux dans le processus d’embauche et favoriserait la transparence salariale en exigeant que davantage d’employeurs déclarent leurs données salariales au gouvernement. À l’heure actuelle, au moins 18 états ont déjà des lois en place qui interdisent aux employeurs de poser des questions sur l’historique des salaires.

La loi protégerait également les travailleurs contre les représailles s’ils discutent de leur salaire avec des collègues, un problème selon Biden est un « obstacle critique à l’égalité étant donné que les disparités salariales persistent souvent parce que les travailleurs sont tenus dans l’ignorance du fait qu’ils ne sont pas » t être payé équitablement. «

À l’heure actuelle, les femmes aux États-Unis, en moyenne, ne sont payées que 0,82 USD pour chaque dollar payé aux hommes. Une fois ventilées par race, les femmes asiatiques américaines et insulaires du Pacifique sont payées 0,85 USD pour chaque dollar payé aux hommes blancs, les femmes blanches sont payées 0,79 USD pour chaque dollar payé aux hommes blancs et les femmes noires, les femmes amérindiennes et les latines sont payées 0,63 USD, 0,60 USD. et 0,55 $, respectivement, pour chaque dollar payé aux hommes blancs. Pour certaines femmes amérindiennes et asiatiques américaines et insulaires du Pacifique, les écarts de rémunération auxquels elles sont confrontées sont encore plus graves que la moyenne rapportée pour leur groupe racial.

Bien que ce ne soit pas la première fois que les législateurs tentent de faire adopter la Paycheck Fairness Act, les démocrates aidant la Chambre à adopter la législation en 2008, 2009 et 2019, certains experts espèrent que cette tentative sera différente compte tenu de l’impact disproportionné de la pandémie. eu sur les femmes.

« Les femmes noires, latines et autres femmes continuent d’être sous-évaluées et sous-payées, alors même qu’elles risquent leur vie en première ligne de la crise du COVID-19 pour faire avancer le pays », Emily Martin, vice-présidente de l’éducation et de la justice sur le lieu de travail à le Centre national du droit des femmes, dit dans une déclaration. « Si nous ne comblons pas l’écart salarial entre les sexes, une femme qui commence sa carrière aujourd’hui risque de perdre plus de 400 000 dollars sur une carrière de 40 ans. Les Latinas perdront généralement plus d’un million de dollars et les femmes noires et amérindiennes proches de cela. »

Cette perte de revenu «qui change la vie», dit Martin, compromet la «capacité des femmes à traverser cette crise à court terme et à bâtir la richesse et la stabilité économique de leurs familles à long terme».

Le Forum économique mondial prédit que l’impact de la pandémie sur les femmes n’a fait qu’élargir l’écart entre les sexes qui existait déjà. Avant la pandémie, le WEF avait prédit qu’il faudrait 100 ans pour que l’égalité des sexes soit atteinte à l’échelle mondiale. Maintenant, cette prédiction est passée à 135,6 ans. En regardant spécifiquement les États-Unis, le WEF prédit qu’il pourrait s’écouler 61,5 ans avant que la parité économique ne soit atteinte.

L’une des raisons pour lesquelles cet écart s’est creusé pendant la pandémie est la perte d’emploi disproportionnée que les femmes ont subie au cours de l’année écoulée, ainsi que la diminution du taux de participation des femmes au marché du travail, car de nombreuses mères qui travaillent ont été forcées de quitter leur travail en raison de la garde d’enfants demandes. Depuis février 2020, les femmes ont perdu plus de 4,6 millions d’emplois nets, beaucoup de ces emplois étant dans les industries du secteur des services qui ont été fortement touchées par la pandémie, rapporte NWLC. En comparaison, les hommes ont perdu près de 3,8 millions d’emplois nets au cours de la même période.

Lorsque l’on examine le taux de participation des femmes à la population active, les données Spectacles de la NWLC que le taux de participation actuel de 57,4% est le plus bas depuis décembre 1988. Avant la pandémie, le taux de participation des femmes au marché du travail était de 59,2% en février 2020.

Biden et Vice-président Kamala Harris ont qualifié l’impact de la pandémie sur les femmes de « urgence nationale», Biden exhortant le Sénat à« agir rapidement pour adopter le Paycheck Fairness Act ».

« L’égalité de rémunération est une question de justice, d’équité et de qui nous sommes en tant que nation », a ajouté Biden dans sa déclaration à la Maison Blanche, « cela nous rend tous plus forts et représente ce que l’Amérique est vraiment ».

