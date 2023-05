Ce que le partenariat de la WNBA Players Association avec Priority Pass signifie pour l’expérience de voyage des joueurs

La WNBA Players Association s’associe à Priority Pass – un programme d’accès aux salons d’aéroport – pour améliorer les expériences de voyage des joueurs, a annoncé jeudi la WNBPA. Voici ce que vous devez savoir :

La société, qui permet aux membres d’accéder à 1 300 salons d’aéroport dans plus de 148 pays, offrira des adhésions à tous les joueurs actuels de la WNBA.

Les équipes de la WNBA effectuent généralement des vols commerciaux plutôt que sur des vols privés ou affrétés. En avril, la WNBA a annoncé qu’elle étendait son programme de vols charters pour les joueurs, implantant l’utilisation de vols charters pour tous les matchs d’après-saison et certains concours de saison régulière.

La prochaine saison de la WNBA devrait débuter vendredi avec quatre matchs.

L’athlétismeL’analyse instantanée de :

Une étape de partenariat vers l’amélioration de l’expérience de voyage

L’annonce de jeudi par la WNBPA est une autre étape pour améliorer l’expérience des joueurs sur la route, et qui devrait avoir un impact sur plus de voyages d’équipe au cours de la saison à venir. En théorie, le partenariat permettra aux joueurs d’éviter d’avoir à passer des retards de vol prolongés dans les zones de sièges générales de l’aéroport, ce qui n’a pas été le cas dans le passé, et cela devrait améliorer leur expérience globale.

Aussi remarquable que l’annonce elle-même, la directrice exécutive de la WNBPA, Terri Jackson, a déclaré dans un communiqué que c’était la « première fois qu’un partenaire venait parler directement avec les joueurs pour leur fournir un confort et des ressources supplémentaires pendant le voyage ». Cela semble être une étape importante pour une ligue dans sa 27e année et une association de joueurs qui célèbre son 25e anniversaire. — Pickman

Le plaidoyer des joueurs s’apprête à se poursuivre sur la question

Dans sa déclaration, la présidente de la WNBPA, Nneka Ogwumike, a déclaré qu’elle espérait que les autres verraient le partenariat « comme un appel à l’action » et fourniraient un accès et des ressources similaires aux joueurs pendant la saison. Tout comme la modification par la ligue de sa politique de charte n’a pas empêché les joueurs de sensibiliser les joueurs au désir de voler en charter pendant une année entière, l’annonce d’accès au salon de jeudi n’empêchera pas les joueurs de continuer à parler du sujet à l’avenir. — Pickman

Lecture obligatoire

(Photo : Mitchell Leff / Getty)