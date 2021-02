La Chine était et reste un pays autoritaire sous le régime du Parti communiste. Mais la nature de son autoritarisme est devenue beaucoup plus dure sous Xi Jinping, le plus haut dirigeant du parti depuis fin 2012. Le cas de M. Sun illustre le virage drastique du pays d’une nation en quête de libéralisation économique et sociale, sinon politique, à une une camisole de force idéologique.

M. Sun a été détenu pendant trois mois sans être inculpé. Sa famille et son équipe de direction, 24 personnes au total, ont été arrêtées avec lui. Au départ, il ne pouvait pas engager un avocat. Son entreprise a été reprise par le gouvernement. Et cette fois, le monde extérieur n’a pas essayé de le sauver.

Les leçons de M. Sun sont utiles à garder à l’esprit alors que le gouvernement chinois fait le tour de l’empire commercial d’un autre entrepreneur de premier plan, Jack Ma. Le dirigeant de facto d’Alibaba and Ant Group n’a lui-même pas été accusé d’actes répréhensibles, et il n’est pas clair à quel point les régulateurs chinois pourraient freiner ses activités. Mais quels que soient les mérites des arguments du gouvernement contre Alibaba, peu oseront parler en son nom.

Sous M. Xi, la position traditionnellement suspecte du parti à l’égard des hommes d’affaires politiquement actifs ou qui s’expriment ouvertement s’est aggravée. Wang Gongquan, un ancien capital-risqueur qui a financé le plaidoyer pour des politiques sociales et politiques plus libérales, a été parmi les premières personnes de haut niveau emprisonnées après l’arrivée au pouvoir de M. Xi. Ren Zhiqiang, un magnat de l’immobilier à la retraite, a été condamné l’année dernière à 18 ans de prison après avoir critiqué à plusieurs reprises la politique de M. Xi, y compris la mauvaise gestion par le gouvernement des premiers jours de l’épidémie de coronavirus.

Dans les salons de discussion privés et à huis clos, certaines personnes se demandent quel signal Pékin envoie au secteur privé en arrêtant M. Sun. Franchement et généreux, M. Sun est à certains égards le modèle de l’homme d’affaires civique que le parti prône. Il a construit une ville – Dawu City – autour du campus de son entreprise dans la province rurale du Hebei, avec un hôpital de 1 000 lits.

«Mon rêve», il une fois mentionné, «C’est construire une ville moderne à la campagne.»

M. Sun, 66 ans, est né à Xushui, dans la province du Hebei, à environ deux heures de route au sud de Pékin. Il a rejoint l’Armée populaire de libération après avoir obtenu son diplôme du collège. Il a quitté l’armée huit ans plus tard et est retourné dans sa ville natale pour travailler à la Banque agricole de Chine, propriété de l’État.

Âme curieuse et inquiète, il a étudié le droit universitaire et a suivi des cours de littérature chinoise pendant son temps libre. En 1985, il a quitté son emploi dans la banque et a lancé une entreprise avec 1 000 poulets et 50 porcs. Son entreprise, Dawu Agricultural and Animal Husbandry Group, emploie maintenant environ 9 000 personnes, dont beaucoup viennent des villages voisins.

Au fur et à mesure que son entreprise se développait, M. Sun a cherché des intellectuels libéraux à Pékin. Au printemps 2003, il devenait une voix pour les droits des agriculteurs et des entrepreneurs, prononçant des discours dans les meilleures universités chinoises.

Après avoir irrité les autorités, il a été arrêté sur des accusations de collecte de fonds illégale. Ses nouveaux amis ont sauté à sa défense. Les juristes ont fait valoir que la loi qu’il était accusé d’avoir violé avait été rédigée de manière à donner aux autorités un large pouvoir discrétionnaire pour inculper les hommes d’affaires tombés en disgrâce.

Liu Xiaobo, le militant des droits humains qui est devenu plus tard lauréat du prix Nobel de la paix et qui est mort en prison en 2017, a alors expliqué que M. Sun «pose un énorme défi pour le système actuel». En tant qu’entrepreneur, a écrit M. Liu, M. Sun méprisait la corruption, avait les ressources financières nécessaires pour agir de manière indépendante et avait le courage de prendre la parole et d’appeler à une réforme politique.