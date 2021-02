Avec la nouvelle que les membres de la MLS Players Association et de la MLS ont ratifié lundi une convention collective révisée (CBA), la MLS s’est garantie la paix du travail, du moins pour cette saison.

Ça n’a pas été facile.

Les pourparlers qui viennent de s’achever ont marqué la troisième fois en environ un an que les deux parties ont mis au point une ACA, principalement en raison de l’impact de la pandémie de coronavirus. Ce qui a commencé comme des gains importants pour les joueurs en février dernier s’est transformé en 150 millions de dollars de concessions au cours de la durée de l’accord en juin dernier. Aucune des deux parties n’a offert un montant en dollars dans la dernière CBA, mais la ligue cherchait plus de 110 millions de dollars de concessions au cours de la durée de l’accord des joueurs, tandis que la MLSPA offrait 53 millions de dollars. Pour parvenir à un accord, la ligue a dû utiliser la menace d’un lock-out. Encore.

Alors qu’est-ce que la ligue a gagné?

Le plus grand gain pour MLS a été leur capacité à prolonger la durée de l’ABC de deux ans supplémentaires jusqu’à la fin de la saison 2027. Cela a pour effet de faire deux choses. Premièrement, la prolongation retarde le saut de rémunération qui accompagne généralement une nouvelle ACA. Deuxièmement, une telle extension fournit à la ligue une distance considérable par rapport à la Coupe du monde 2026 – co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique – et enlève l’influence de la MLSPA pour négocier des conditions améliorées à l’approche du tournoi et ses conséquences immédiates.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

MLS a également réussi à limiter la croissance des dépenses totales de la liste (sans compter les joueurs désignés) entre les saisons 2021 et 2022 à 100000 $, soit une augmentation de seulement 1,1%. Cela s’ajoute à un gel négocié en juin dernier qui a gelé le budget entre 2020 et 2021. Cela aura un effet d’entraînement sur les saisons à venir.

La part des revenus supplémentaires des médias – qui entrera en vigueur lorsqu’un nouvel accord sur les droits des médias sera négocié à partir de la saison 2023 – a été réduite de 25% à 12,5% en 2024.

Enfin, le redouté force majeure clause reste en place, mais avec des restrictions. C’est cette clause – invoquée parce que les fans ne seront probablement pas autorisés à retourner dans les stades de si tôt – qui a permis à la ligue de rouvrir les négociations fin décembre et de ramener la MLSPA à la table des négociations. Un accord étant maintenant conclu, la clause ne peut être invoquée à nouveau avant le 1er décembre 2021. Cela signifie que si MLS a encore des difficultés financières pendant l’été, elle ne peut pas revenir à la MLSPA et essayer de rouvrir les négociations. Après le 1er décembre, tout est permis.

jouer 0:58 Taylor Twellman décompose le calendrier avant le retour de la MLS pour la saison 2021.

Qu’a gagné la MLSPA?

Cet accord ne concernait pas tant ce que la MLSPA avait gagné, mais ce qu’elle n’avait pas perdu. La préservation des salaires actuels a été un objectif constant de la MLSPA tout au long des deux dernières négociations de l’ABC. Une source au courant de la situation a déclaré que le syndicat avait effectué des paiements directs aux joueurs l’année dernière dans le but d’atténuer la baisse de 5% des salaires annualisée, ce qui a entraîné une réduction de la réduction de salaire annualisée moyenne à 2,5%.

Dans cet esprit, le syndicat soutient qu’il avait trois objectifs dans le cadre de ces négociations. Le premier était de ne pas réduire les salaires de 2021. Le second était que tous les contrats en cours pour 2022 et au-delà devaient être honorés. (En d’autres termes, pas de retour à la MLSPA et d’insister sur une réduction de salaire, comme cela a été fait en 2020.) Le troisième était que les salaires minimums et les bonus des joueurs augmenteraient chaque année jusqu’en 2027.

Tous ces objectifs ont été atteints. Selon les détails publiés par la ligue, le minimum senior passera de 81 375 $ en 2021 à 125 875 $ en 2027, et le minimum de réserve passera de 63 547 $ en 2021 à 97 700 $ en 2027. Les bonus de victoire d’équipe et les contributions au 401 (k) des joueurs seront restent tels qu’ils étaient dans l’ABC précédente. La MLSPA a également obtenu des taux de croissance accélérés en termes de dépenses salariales vers la fin de l’accord, le taux de croissance d’une année à l’autre augmentant à 7,5% en 2026 et à 10% en 2027.

La MLSPA a également réalisé des gains modestes en matière d’agence libre pour 2026 et 2027, les conditions d’éligibilité passant de 24 ans et cinq ans en MLS à 24 et quatre ans. La MLSPA dit que cela aura pour effet de rendre un tiers de l’ensemble du pool de joueurs MLS éligible à l’agence libre, contre zéro avant 2015. Gardez à l’esprit, cependant, qu’il y a des limites à ce que les joueurs peuvent faire via l’agence libre basée sur leur salaire antérieur.

La ligue sera limitée dans la façon dont elle pourra utiliser la clause de force majeure à l’avenir. Scott Winters / Icon Sportswire via Getty Images

Alors, qui a « gagné » dans tout ça?

À première vue, il faudrait dire la ligue et ses propriétaires, qui ont utilisé leur influence à bon escient. Ils ont demandé des concessions aux joueurs et ont obtenu ce qu’ils voulaient en termes de gel du plafond salarial et de prolongation de deux ans. La force majeure reste également en place, mais avec des limites à court terme, et tout «reversement» est loin vers la fin de l’accord.



1 Liés

Était-ce une perte totale pour les joueurs? Non. Ils sont toujours payés l’intégralité de leur salaire pour 2021 et, dans certains cas, au-delà. C’était leur objectif déclaré depuis le début. Mais la MLSPA jouait la défense depuis le début, et avec la menace d’un lock-out pesant sur la tête collective du syndicat, les joueurs ont dû donner beaucoup. La croissance des dépenses salariales est essentiellement gelée pendant deux ans, saison en cours comprise. Le retard dans l’expiration de l’ABC – et la bosse qui accompagne généralement l’accord suivant – est considérable. Les dépenses totales des joueurs par équipe de 9,225 millions de dollars en 2020 représentaient une augmentation de 13,1% par rapport à 2019, dernière année de l’ABC 2015-2019. Une telle bosse est maintenant repoussée dans le futur.

Si un groupe parmi les joueurs «gagnait», c’était ceux qui se trouvaient au bas de l’échelle salariale. Contrairement à leurs collègues mieux payés, il n’y a pas de gel pour les joueurs de réserve minimum ou senior minimum, ce qui signifie que leur salaire augmentera chaque année de l’accord. Les «perdants» sont les joueurs de bas à moyen terme qui entreront dans la ligue dans les années à venir, ainsi que les joueurs existants de la MLS qui signent de nouveaux contrats. Il y aura tout simplement moins d’argent à dépenser que le syndicat ne l’avait prévu il y a un an.

Les grandes inconnues dans tout cela sont le montant en dollars que le nouvel accord sur les droits des médias rapportera à partir de 2023, ainsi que la perte de levier susmentionnée autour de la Coupe du monde 2026. La MLSPA soutient que l’élan de la Coupe du monde ne devrait pas disparaître d’ici 2027, mais la réalité est que le pourcentage de l’accord sur les droits médiatiques que la MLSPA obtiendrait a de nouveau diminué en 2024. Et le moment de la date d’expiration de l’ABC signifie il aura moins de poids qu’auparavant.

Quelle a été la réaction générale à l’accord des deux côtés?

La ligue est sans aucun doute satisfaite du résultat. Ils ont obtenu ce qu’ils voulaient, en particulier en termes de certitude des coûts autour de la Coupe du monde, sans avoir à donner grand-chose.

« Je pense que le cadre de base de cette prolongation de deux ans, avec les améliorations que les joueurs ont négociées en matière d’agence libre et d’autres choses, une économie accrue et 2026 et 2027, mais aussi de ne pas avoir de réductions de salaire cette année, je pense que c’est un accord équitable », a déclaré une source au courant de la situation. « Je pense que c’est bon pour la ligue, parce que cela offre une stabilité à long terme, et je pense que c’est bon pour tout le monde. C’est formidable que nous ayons cette période de temps pour que tout le monde se concentre sur la construction de la ligue et les investissements nécessaires.

Le consensus général parmi les joueurs a été résumé par un joueur de la Conférence occidentale qui a déclaré: « Nous avons fait de notre mieux » étant donné la pandémie et la menace d’un lock-out. Les joueurs ne voulaient pas être en mesure de renégocier l’accord, mais c’était la réalité à laquelle ils étaient confrontés.

L’attaquant de San Jose Earthquakes Chris Wondolowski a ajouté, « [It was a] sac mélangé. Je pense que c’est probablement le plus proche des deux parties à une sorte d’arrêt de travail. Cela étant dit, les joueurs avaient enfin une monnaie d’échange importante [in the World Cup]. Je pense que cela va nuire au groupe de jeunes joueurs dans quelques années. Dans l’ensemble, je suis soulagé qu’il n’y ait pas eu d’arrêt. «

Tout le monde n’était pas si positif. Un agent de joueur de la MLS qui a demandé à ne pas être identifié a qualifié de « inadmissible » que le syndicat accepte force majeure clause de juin dernier qui a rendu le syndicat vulnérable aux négociations de réouverture de la ligue.

L’agent a ajouté que la MLSPA « avait encore laissé tomber ses membres en perdant peut-être l’élément le plus important de l’ABC 2020 – minimisant la durée de l’ABC à cinq ans pour mettre en place une réévaluation sur un nouvel accord sur les droits des médias, une expansion complète attendue et deux ans avant une Coupe du monde. La MLS et ses propriétaires se moquent de la banque comment la ligue a transformé une CBA de cinq ans en une mainmise de huit ans qui comprend une Coupe du monde nationale sans aucune concession majeure en retour. «

Le syndicat a-t-il donc été affaibli par trois séries de pourparlers sur l’ABC? Certes, les joueurs sont dans une position moins avantageuse qu’ils ne l’étaient il y a un an. Sur la base de l’ABC de juin ainsi que lors des récentes discussions, les joueurs ont abandonné entre 203 et 260 millions de dollars de concessions au cours de la durée de l’accord. Sans surprise, le directeur exécutif de la MLSPA, Bob Foose, a opté pour un point de vue plus positif.

«À tous les égards auxquels je pense – engagement et implication des joueurs, ressources, personnel – l’AP est plus forte maintenant qu’elle ne l’a jamais été», a déclaré Foose. «Notre comité de négociation, qui représentait 13% du bassin de joueurs, était engagé, clair sur ses propres priorités, clair sur les priorités de ses coéquipiers et prêt à prendre des décisions réfléchies au moment opportun. Ils sont restés très concentrés sur Cette pandémie nous a tous affaiblis économiquement, mais en tant qu’organisation, je suis extrêmement optimiste quant à la croissance et au développement continus de l’Autorité palestinienne. «

La ligue a également pris quelques coups sûrs, mais ils sont plus facilement absorbés compte tenu de son poids financier par rapport aux joueurs.

À quel point les joueurs étaient-ils proches du lock-out?

Une source au courant des discussions a déclaré que la menace des propriétaires était sérieuse. Étant donné que la ligue a prolongé sa propre date limite à deux reprises, il est facile de prendre de telles déclarations avec un grain de sel, mais les joueurs ont certainement pris la ligue au mot.

Lorsqu’on lui a demandé à quel point il était convaincu qu’un accord serait conclu, le gardien de but des Colorado Rapids et membre du conseil exécutif de la MLSPA, Clint Irwin, a déclaré: « Vraiment à aucun moment. Lorsque la direction menace à plusieurs reprises un lock-out via un communiqué de presse, il est difficile d’avoir confiance en quelque partie que ce soit. Cela dit, je suis fier de notre joueur et de notre chef exécutif pour avoir navigué dans ce processus, encore une fois, tout en étant soumis à des tactiques de gestion qui font écho à celles de l’été dernier. «

Comment empêcher que cela se reproduise?

Rien, vraiment. Les joueurs ne peuvent pas voir le force majeure invoquée à nouveau, mais seulement jusqu’au 1er décembre 2021. À ce moment-là, la ligue est libre de ce qu’elle a fait en décembre dernier, mais si elle en vient à cela, cela reflètera à quel point la pandémie domine toujours la vie dans le pays. US un an plus tard.

« Je pense que la pandémie continue évidemment d’être une grande préoccupation pour tout le monde », a déclaré Foose. « Mais je crois que les chances qu’il y ait un force majeure les événements en place en un an sont extrêmement faibles. «

Alors, quelle est la prochaine étape?

Le syndicat continuera de faire ce qu’il fait: défendre les joueurs loin de l’éblouissement d’une négociation de l’ABC. Mais Foose sent que quelque chose a changé dans la relation entre la ligue et le syndicat. Ni Garber ni personne d’autre au comité du travail n’ont été impliqués dans les pourparlers face à face; tout a été géré par les avocats du MLS et des avocats externes.

« Ce n’est pas bon », a déclaré Foose à propos de la relation ligue / syndicat. « Je dirais que c’est entièrement transactionnel. Pour moi, c’est loin d’être la façon idéale de mener ces relations, donc c’est quelque chose qu’ils vont devoir prendre pour aller de l’avant. »

Irwin a ajouté que la relation entre les joueurs et la propriété est pire qu’elle ne l’était en juin dernier, qui était une autre fois où les propriétaires menaçaient les joueurs de lock-out.

« Il ne doit pas en être ainsi », a-t-il dit. « Il existe d’autres façons pour la ligue et ses propriétaires d’aborder ces problèmes, des problèmes qui sont difficiles pour les deux parties. Nous avons vu une collaboration dans d’autres ligues sportives nord-américaines, entre la direction et le syndicat, où une relation de travail existe dans des circonstances identiques. Nous avons un long chemin à parcourir pour y arriver maintenant. «

La réalité est cependant que les souvenirs s’estompent au fur et à mesure que les joueurs vont et viennent. Lorsque le 31 janvier 2028 – la date d’expiration de l’ABC révisée – arrivera, peu de personnes impliquées dans les pourparlers qui viennent de se conclure seront là. Et la MLS continuera probablement à avoir le dessus dans ses relations avec ses joueurs.