Ce que le nouveau leader du DUP signifie pour le Brexit

il est vrai que la victoire étroite d’Edwin Poots au sein du Parti unioniste démocratique – par 19 voix contre 17 – marque néanmoins un changement par rapport au style et à la direction de son prédécesseur, Arlene Foster, contraint de quitter ses fonctions pour lui céder la place. Le candidat vaincu, Sir Jeffrey Donaldson, était considéré, à juste titre ou non, comme une figure de la «continuité Arlene», plus pragmatiste et moins traditionaliste que Poots – malgré les différences entre les deux hommes, et même à travers le syndicalisme de l’Ulster plus généralement , sont facilement et souvent exagérées. Poots est un vrai Paisleyite, et l’a toujours été, comme son père avant lui. Il vient d’un endroit politique différent de tout le reste des îles britanniques.

En tout cas, Poots se qualifie désormais de «voix authentique du syndicalisme», code à peine déguisé pour une inclinaison vers certaines des tendances les plus musclées du mouvement unioniste. Sa victoire a également d’énormes implications pour le Brexit, conduisant très probablement à une sorte de renégociation de l’accord de retrait, et donc de l’accord plus large sur le Brexit.

En n’assumant pas le poste de premier ministre – mais en restant ministre de l’Agriculture – Poots semble vouloir se concentrer sur l’aspect politique et de campagne du leadership, plutôt que sur l’aspect administratif et bureaucratique. Après tout, les élections à l’Assemblée d’Irlande du Nord en mai prochain seront cruciales et le temps presse. Poots peut même essayer, d’une manière ou d’une autre, de rassembler les différentes marques distinctes et parfois chamailleuses du syndicalisme dans une sorte de coalition ou d’alliance électorale; il a parlé de «tendre la main à d’autres dirigeants syndicaux». Curieusement, il pourrait occuper le genre de rôle que Gerry Adams et John Hume du côté républicain et nationaliste pendant un certain temps – chef du parti détaché du gouvernement de la province.