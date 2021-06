Ce que le nouveau gouvernement israélien signifie pour les États-Unis

WASHINGTON – Le président Joe Biden n’a pas encore commenté le tremblement de terre politique qui secoue Israël, qui pourrait destituer son ami de longue date et parfois son ennemi juré Benjamin Netanyahu en tant que puissant Premier ministre du pays.

Mercredi soir, les opposants à Netanyahu, dirigés par le politicien de droite Naftali Bennett et le centriste Yair Lapid, ont battu la montre pour finaliser un gouvernement de coalition qui mettrait fin aux 12 ans de règne de Netanyahu. L’accord doit encore être approuvé par le parlement israélien, la Knesset, lors d’un vote qui devait avoir lieu jeudi.

Si l’accord est approuvé, Bennett remplacera Netanyahu en tant que Premier ministre pour les deux prochaines années, puis Lapid occupera le poste le plus élevé, dans le cadre d’un accord de rotation que les deux hommes ont conclu.

L’ascension de Bennett en tant que prochain Premier ministre israélien pourrait, à première vue, sembler poser un nouveau casse-tête géopolitique à Biden.

Pour commencer, Bennett a juré de faire « tout ce qui est en mon pouvoir, pour toujours » pour lutter contre l’État palestinien, et il soutient l’annexion unilatérale de 60 % de la Cisjordanie, entre autres propositions incendiaires qui pourraient menacer une trêve difficile au Moyen-Orient.

Et tandis que Biden s’est fréquemment affronté avec Netanyahu, les deux hommes ont une relation personnelle de plusieurs décennies qui a donné au président américain un aperçu des tactiques politiques et des points de pression de Netanyahu.

« Il y a une sorte de dynamique du diable que vous connaissez », a déclaré Khaled Elgindy, chercheur principal au Middle East Institute, un groupe de réflexion basé à Washington.

Mais Elgindy et d’autres experts du Moyen-Orient disent que le nouveau gouvernement de coalition d’Israël peut en fait être plus facile à gérer à certains égards que Netanyahu, dont les mandats en tant que Premier ministre israélien se chevauchent avec ceux de quatre présidents américains.

Le président de l’OLP Yassir Arafat, à gauche, et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se serrent la main sous le regard du président Clinton après deux jours de réunions au sommet à la Maison Blanche le 2 octobre 1996. TIM DILLON, ÉTATS-UNIS AUJOURD’HUI

L’emprise de Bennett sur le pouvoir serait ténue et conditionnelle. Et tandis que Bennett occuperait le poste le plus élevé, Lapid serait appelé à servir en tant que ministre des Affaires étrangères d’Israël dans une coalition qui comprend au moins huit partis et couvre le spectre idéologique d’Israël.

« Ils gouverneront conjointement, et en fait, avec beaucoup d’autres », a déclaré Natan Sachs, directeur du Center for Middle East Policy de la Brookings Institution. « Bennett sera un Premier ministre très faible » par rapport à ses prédécesseurs.

Bennett et Lapid ont convenu de ne pas poursuivre de politiques litigieuses qui pourraient diviser leur fragile alliance multipartite. Ils ont dit qu’ils prévoyaient de se concentrer principalement sur les priorités nationales.

Les rivaux de Benjamin Netanyahu s’allient aux centristes pour renverser le Premier ministre israélien Le chef du parti radical israélien Yamina a confirmé son intention de former une coalition avec les centristes pour s’emparer de la majorité au parlement. Actualités Euronews

« La coalition est si diversifiée qu’il est difficile de changer grand-chose en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien », a déclaré Avi Eisenman, un partisan de longue date de Bennett de la colonie juive de Maleeh Adumin en Cisjordanie.

Cela conviendrait bien à la Maison Blanche, car Biden avait clairement indiqué qu’il ne voulait pas s’impliquer dans les négociations de paix au Moyen-Orient.

Et tandis que Bennett serait un « partenaire très gênant » pour Biden en raison de ses opinions d’extrême droite sur la question palestinienne, Lapid serait plus simpatico, dit Sachs.

Lapid, un ancien journaliste de télévision, et son parti laïc Yesh Atid ont défendu les problèmes socio-économiques et soutiennent une solution à deux États au conflit israélo-palestinien. Peut-être plus important encore, il s’est engagé à améliorer les relations d’Israël avec les démocrates à Washington, qui se sont effilochées sous l’approche partisane de Netanyahu à l’égard de la politique américaine.

« Le Premier ministre Netanyahu a commis l’erreur de s’affilier beaucoup trop au Parti républicain », a déclaré Lapid lors d’un forum avec Brookings cette année. Il a noté que Netanyahu s’est affronté à plusieurs reprises avec l’ancien président Barack Obama au sujet de la politique au Moyen-Orient et a cultivé des liens étroits avec son successeur républicain, le président Donald Trump.

Un panneau d’affichage de campagne électorale fait la promotion du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avec le président Donald Trump à Tel Aviv le 15 septembre 2019. En hébreu, le panneau d’affichage indique : « Netanyahu, dans une autre ligue ». Oded Balilty, AP

Netanyahu semblait avoir « pris parti pour la politique américaine » et semblait parfois chercher la confrontation avec les démocrates, a déclaré Amir Tibon, un journaliste israélien du journal Haaretz, lors d’un briefing organisé cette semaine par l’Israel Policy Forum.

« Bennett sera un nouveau visage », a déclaré Tibon. « Il est plus facile de construire une nouvelle confiance que de reconstruire la confiance avec quelqu’un à qui vous avez été confronté et insulté pendant si longtemps. »

Elgindy et d’autres affirment que la relation américano-israélienne n’est pas susceptible de changer radicalement dans une ère post-Netanyahu.

« L’administration Biden et un gouvernement Bennett-Lapid auront intérêt à minimiser les différences », a déclaré Elgindy. Mais ces différences pourraient néanmoins générer des étincelles, a-t-il déclaré.

Un point d’éclair majeur : la décision de l’administration Biden de relancer l’accord nucléaire iranien, auquel Israël s’oppose. En vertu de cet accord, Téhéran a accepté de limiter ses activités d’enrichissement nucléaire et de se soumettre à des inspections internationales en échange d’un allégement radical des sanctions.

« Les différences sur l’Iran sont considérables », a déclaré Sachs. « Cela va être une grande question. »

Et tandis que Bennett et Lapid essaieront de « geler » le conflit israélo-palestinien, Sachs note que « la réalité pourrait dégeler la situation – comme nous venons de le voir le mois dernier de la pire des manières ».

Le conflit sous-jacent qui a déclenché la guerre de 11 jours entre Israël et le Hamas en mai n’a pas été résolu. Le Hamas est le groupe islamique militant qui contrôle Gaza, qui abrite environ 2 millions de Palestiniens.

« La machine à coloniser va continuer à tourner », a déclaré Elgindy, se référant en partie à une affaire judiciaire pendante devant la Cour suprême d’Israël. Cette affaire implique un effort des colons juifs pour expulser les Palestiniens de leurs maisons à Jérusalem-Est. Les colons disent que la terre appartenait à des Juifs avant qu’Israël ne devienne un État en 1948.

La Cour suprême a retardé une décision sur l’affaire en mai, mais elle est toujours pendante.

« C’est presque surréaliste d’imaginer Bennett arranger les choses en termes d’expulsions ou d’annonces de règlement », a déclaré Elgindy. « La grande question est : comment ce gouvernement israélien très précaire va-t-il gérer ces problèmes qui finiront inévitablement par tomber ?

Biden et Netanyahu ont décrit leur relation de plusieurs décennies comme chaleureuse et amicale. Et les deux hommes ont pris soin de présenter un front uni lors du dernier conflit d’Israël avec le Hamas.

Le vice-président Joe Biden et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se serrent la main après avoir fait des déclarations conjointes dans le bureau du Premier ministre à Jérusalem le 9 mars 2016. DEBBIE HILL, AFP/Getty Images

La Maison Blanche a essayé d’utiliser cela à l’avantage de Biden alors qu’il pressait Netanyahu d’accepter un cessez-le-feu avec le Hamas le mois dernier. Mais la relation est devenue glaciale ces dernières années, d’autant plus que Netanyahu s’est déplacé davantage vers la droite et a embrassé les républicains au Congrès.

Biden a peut-être mieux décrit la relation lui-même lorsqu’il s’est souvenu avoir signé une photo pour Netanyahu avec cette note directe : « Bibi, je ne suis pas d’accord avec ce que tu dis, mais je t’aime. »

Même certains partisans de Netanyahu ne pensent pas que son éviction affectera l’alliance américano-israélienne.

« Je ne pense pas que les relations d’Israël avec les États-Unis changeront simplement parce que Netanyahu n’est plus Premier ministre », a déclaré Amar. « Nous sommes des alliés et les États-Unis ont un grand intérêt pour Israël. La guerre de Gaza a montré à quel point les États-Unis se tiennent aux côtés d’Israël et le soutiennent militairement lorsqu’ils en ont besoin.

Frank Lowenstein, qui était l’envoyé spécial pour les négociations israélo-palestiniennes pendant le second mandat de l’administration Obama, a déclaré qu’il y aurait des « soupçons » envers Bennett à Washington en raison de ses opinions extrémistes sur les questions palestiniennes et parce que, contrairement à Netanyahu, il n’est pas un quantité connue.

Mais Biden pourrait être soulagé de ne pas faire face aux manœuvres avisées de Netanyahu à Washington, a déclaré Lowenstein, en particulier si la Maison Blanche réussit à relancer l’accord avec l’Iran.

« Bibi a beaucoup plus d’expérience et de relations aux États-Unis sur lesquelles il pourrait s’appuyer pour retourner notre système politique contre l’accord avec l’Iran », a-t-il déclaré, se référant aux efforts de Netanyahu pour faire dérailler cet accord en 2015. Bennett n’a pas les mêmes genres des relations et des connexions aux États-Unis pour tirer parti de l’opinion politique, a déclaré Lowenstein, de sorte qu’il pourrait être résigné aux déclarations de «grave préoccupation» concernant tout rapprochement Washington-Téhéran.

Dans le même temps, Lowenstein a noté que Netanyahu ne disparaîtra pas de la scène politique israélienne même s’il est démis de ses fonctions de Premier ministre. La nouvelle coalition, si elle obtient l’approbation, sera très fragile et Netanyahu dirigera une opposition virulente.

« La seule chose sur laquelle vous pouvez compter, c’est que Netanyahu ne va nulle part. »

Contribution : Jotam Confino rapporté de Tel Aviv