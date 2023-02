Ce que le nouveau contrat de Bo Horvat signifie pour les Red Wings et Dylan Larkin

Certains des premiers commentaires de Lou Lamoriello sur le contrat de huit ans qu’il a signé dimanche avec Bo Horvat – qui aurait une valeur de 8,5 millions de dollars par an – étaient extrêmement révélateurs : “C’est trop long et c’est trop d’argent”, a déclaré Lamoriello aux journalistes.

Bienvenue dans le monde des contrats de centre en 2023 – et pour Steve Yzerman et les Red Wings, accueillez un autre point de données important dans la négociation de Dylan Larkin.

Assez drôle, Lamoriello est le même directeur général qui a signé l’autre comparable le plus récent pour Larkin lorsqu’il a donné à Mathew Barzal huit ans à 9,15 millions de dollars par an en octobre. Et bien que les circonstances du contrat Horvat soient un peu différentes (les Islanders venaient de faire un échange important pour ajouter Horvat), cela pèse néanmoins sur ce qui a été une négociation plus lente qu’espéré entre Detroit et son capitaine.

À seulement cinq mois de l’expiration de son contrat – et à quelques semaines de la date limite des échanges dans la LNH le 3 mars – les Red Wings et Larkin n’ont toujours pas convenu d’une prolongation et ne semblent pas proches. Cela a été un processus de broyage sur un accord qui devrait atterrir entre 8 et 9 millions de dollars par an – une fourchette relativement étroite dans le grand schéma des choses, mais avec des enjeux réels des deux côtés.

L’accord de Horvat atterrissant au milieu de cette fourchette saute alors tout de suite. Horvat est au milieu d’une année de carrière bien chronométrée, mais cet accord – ainsi que les accrocs apparents de Lamoriello même lors de sa signature – reflète un marché central qui a fondamentalement changé par rapport aux années passées. Cela a été clair dans le nombre de jeunes centres approchant (et dépassant) 8 millions de dollars en tant qu’agents libres restreints, et c’est encore plus clair dans la valeur annuelle moyenne (AAV) que les vétérans attirent (ou devancent) l’agence libre sans restriction.

Franchement, il est facile de comprendre pourquoi certains directeurs généraux sont dégoûtés à ce sujet – le plafond salarial a fait de chaque dollar une importance primordiale pour les équipes, et la LNH est stable depuis des années. Le plafond devrait augmenter considérablement au cours des prochaines saisons, ce qui contribue probablement à cette hausse des chiffres des contrats, mais on pourrait pardonner aux managers d’être un peu timides après les dernières années de stagnation.

Le fait que Lamoriello ait quand même signé ce contrat Horvat, même s’il pensait que c’était trop long et trop cher, est révélateur de la réalité du marché : si vous ne le payez pas, tout indique récemment que quelqu’un d’autre le fera. .

Les Islanders et l’attaquant Bo Horvat ont convenu des conditions d’une prolongation de huit ans, a annoncé l’équipe. Horvat a totalisé 54 points en 49 matchs avec les Canucks cette saison avant d’être échangé aux Islanders le 30 janvier.https://t.co/mBFQZXNlYE – La LNH athlétique (@TheAthleticNHL) 5 février 2023

Dans l’abstrait, la signature de Horvat pour 8,5 millions de dollars devrait renforcer le fait que la valeur de Larkin est supérieure à ce nombre. Alors que Horvat connaît une année de plateforme exceptionnelle, sur le rythme d’une saison de 50 buts, sa moyenne de points par match en carrière (0,68) est inférieure à celle de Larkin (0,73). Le taux de buts de Horvat est un peu plus élevé (0,32 à 0,29), ce qui est pertinent dans les négociations contractuelles, mais Larkin est également considéré comme le meilleur joueur défensif.

Ils ne sont pas trop loin, tout compte fait, mais le CV global de Larkin est juste un peu plus fort et il a un an de moins. S’il s’agissait d’un cas d’arbitrage, vous vous attendriez à ce que Larkin atterrisse quelque part au-dessus des 8,5 millions de dollars de Horvat.

Mais cet accord ne sera pas décidé en arbitrage. Et tandis que Lamoriello a vu un accord avec lequel il était mal à l’aise et a décidé qu’il devait le signer de toute façon, Yzerman pourrait bien décider le contraire.

Il semblait prêt à le faire en 2016, par exemple, lorsqu’il a attendu son capitaine à Tampa Bay, Steven Stamkos, jusqu’à ce que Stamkos signe un contrat de 68 millions de dollars sur huit ans quelques jours avant le libre arbitre. Soit dit en passant, cet AAV est identique au nouveau de Horvat – un aperçu clair de l’évolution du marché central au cours de cette période de sept ans.

En 2018, quelques mois seulement avant qu’Yzerman ne quitte le Lightning pour devenir le directeur général des Red Wings, Stamkos m’a dit qu’une partie de la culture construite par Yzerman à Tampa était centrée sur l’idée que « si vous voulez garder une bonne équipe ensemble, les gars vont devoir faire de petits sacrifices en cours de route, que ce soit en termes d’argent, de mandat, de temps de glace ou de rôle dans l’équipe. C’était quelque chose qui – c’est en quelque sorte non négociable dans cette équipe, en termes de faire tout ce qu’il faut pour nous aider à garder le noyau ensemble et à continuer d’être une équipe productive.

Les deux circonstances ne se chevauchent pas parfaitement – ​​le Lightning sortait de séries éliminatoires profondes consécutives au moment de la négociation de Stamkos, par exemple, tandis que les Red Wings n’ont pas fait les séries éliminatoires depuis 2016. Mais si vous ‘ En essayant de comprendre le retard dans les négociations de Larkin, les mots de Stamkos d’il y a près de cinq ans offrent un excellent aperçu de l’approche de GM de Detroit.

L’expression “non négociable” n’est probablement pas destinée à être prise complètement littéralement dans une négociation réelle – mais si Yzerman a effectivement une ligne dans le sable, vers le bas de la fourchette de 8 millions de dollars, alors c’est peut-être vraiment aussi simple pour lui.

Les Red Wings peuvent offrir à Larkin la huitième année qu’aucune autre équipe ne pourrait lui donner en agence libre – et cela a une valeur réelle qui ne doit pas être sous-estimée. Même un accord de sept ans correspondant à l’AAV de 9,15 millions de dollars de Barzal sur le marché libre n’équivaudrait qu’à 8 millions de dollars par an sur un contrat de huit ans à Detroit – bien que Barzal et Horvat a fait obtenir des termes de huit ans sur ces accords.

En dehors de cela, cependant, le principal levier de Detroit est que Larkin veut être un Red Wing, ce qu’il a clairement indiqué dans chaque commentaire public sur les pourparlers. Et même si Yzerman n’a pas répondu aux questions des médias cette saison, il est juste de croire qu’il veut la même chose – même juste par le fait qu’il n’a pas échangé Larkin avant que sa clause de non-échange complète ne soit entrée en vigueur cet été.

Mais au fur et à mesure que le temps passe, avec un autre comparable maintenant disponible, les questions sont devenues assez simples. Detroit semble demander fonctionnellement à Larkin juste à quel point il veut rester. Et ils doivent aussi se demander ce qu’ils feraient sans lui.

Les Red Wings économiseraient de l’espace en laissant Larkin marcher en tant qu’agent libre, et pourraient certainement récupérer quelques valeur dans un échange – si, c’est-à-dire, Larkin était prêt à renoncer à l’un de ses meilleurs jetons de négociation et à renoncer à sa clause de non-échange. Mais dans tous les cas, Detroit devra encore le remplacer dans un marché central qui est clairement hors de sa zone de confort.

Lamoriello a examiné une situation similaire dimanche et a décidé de signer sur la ligne pointillée.

Yzerman est peut-être plus disposé à conserver son poste – quelles que soient les conséquences potentielles – comme il l’a fait par le passé.

Et en ce sens, alors que l’accord Horvat fournit certainement un nouveau point de données important, la question pour Larkin et les Red Wings est la même qu’elle l’a toujours été : qui est le plus disposé à bouger ?

(Photo du haut de Dylan Larkin : Gregory Shamus / Getty Images)