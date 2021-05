Ce que le meilleur lieutenant de Jeff Bezos a étudié juste après avoir quitté Amazon

Jeff Wilke, ancien chef de la direction des consommateurs mondiaux chez Amazon. Bloomberg | Getty Images

Jeff Wilke, un ancien dirigeant d’Amazon et lieutenant supérieur de Jeff Bezos, a quitté l’entreprise en mars. Mais il reste occupé, apprenant de nouvelles compétences – y compris une clé pour l’infrastructure de l’économie Internet et un marché dominé par la technologie qui valorise désormais Amazon à plus de 1,6 billion de dollars. Alors que les rangs de l’élite d’Amazon changent – en plus du départ de Wilke, Bezos en a surpris beaucoup en annonçant qu’il démissionnerait, et Andy Jassy, ​​le directeur général d’Amazon Web Services, a été nommé successeur de Bezos – les ingénieurs logiciels derrière la suite C les joueurs puissants continuent de faire ce qu’ils font tous les jours, et cela a attiré la curiosité de Wilke une fois qu’il a eu un peu plus de temps libre pour l’exploration intellectuelle. Dans un récent entretien avec dot.LA, Wilke a déclaré que depuis qu’il a quitté l’entreprise, il n’a pas passé de temps sur le terrain de golf. La première chose qu’il a faite a été d’étudier le langage de codage informatique. «J’ai passé les deux premières semaines à apprendre à coder en Python, ce que je pensais être un très bon moyen de rester connecté avec les ingénieurs qui construisent Amazon chaque jour et d’améliorer mes compétences puisque je n’avais pas écrit de code dans les langues modernes.»

L’ancien cadre d’Amazon n’est pas la seule personne à apprendre ou à perfectionner ses compétences en codage. Selon la plateforme de carrières LinkedIn, deux cours Python classés parmi Les 20 cours les plus populaires de LinkedIn Learning en 2020. Codecademy, la principale plateforme d’enseignement des technologies d’apprentissage en ligne, a enregistré plus de cinq millions de nouvelles inscriptions, selon le PDG Zach Sims. « C’est une augmentation de 125% par rapport à l’année précédente », a déclaré Sims. La plate-forme compte déjà des dizaines de millions d’utilisateurs dans presque tous les pays de la planète et est gratuite pour tous. Sims a déclaré que Python est populaire car le langage est polyvalent et peut sous-tendre un éventail d’applications. Instagram, Uber, Spotify et Dropbox ont tous été construits au-dessus du langage de codage. Dropbox, l’application de partage de fichiers, a été introduite Guido van Rossum, le créateur de Python, pour contribuer à créer une culture d’ingénierie durable (il a pris sa retraite de l’entreprise en 2019).

Pourquoi apprendre Python est la clé de l’économie Internet

Sims a déclaré que le langage Python est «un excellent langage pour débutants pour tout le monde», et que vous souhaitiez en savoir plus sur l’analyse de données ou le développement back-end, Python est un excellent point de départ. Au fur et à mesure que la technologie progresse, de plus en plus d’entreprises doivent évoluer pour répondre aux demandes des consommateurs et Python fait partie des langages qui aident à connecter le back-end des serveurs et du Web à la face avant de l’économie Internet que les consommateurs expérimentent. Amazon, IBM et Google font partie des principales entreprises technologiques qui ont des partenariats avec Codecademy, mais Sims a déclaré que des entreprises comme Walmart à GM, le codage est désormais fondamental.

Zach Sims de la Codecademy. Getty Images

« Walmart n’est plus seulement un détaillant. Ils deviennent un géant du commerce électronique. Chaque entreprise est une entreprise de technologie et chaque employé doit être prêt pour cela », a-t-il déclaré. L’étude de Python m’a « rappelé comment le codage allie créativité et invention », a déclaré Wilke dans l’interview avec dot.LA. Le codage change la façon dont les dirigeants des principaux secteurs du marché perçoivent l’état d’esprit des employés. Prenez Wall Street. Martin Chavez, l’ancien CFO et CIO de Goldman Sachs, a déclaré à CNBC @Work en octobre dernier que nous ne devrions pas nous précipiter pour transformer tout le monde en codeur, mais il est important que les employés comprennent comment le codage et les algorithmes changent notre façon de travailler. « Tout le monde n’a pas besoin d’être codeur », a déclaré Chavez. « L’idée de coder est précieuse et merveilleuse, mais l’idée que tout le monde devrait apprendre à coder? … Je ne sais pas, mais tout le monde a besoin d’avoir des données algorithmiques, un état d’esprit de résolution de problèmes. C’est une compétence de base pour chaque professionnel sur le lieu de travail, quel que soit le rôle », a déclaré l’ancien cadre supérieur de Goldman Sachs en octobre dernier. Événement virtuel CNBC @Work.