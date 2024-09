Ce que le meilleur ami de Ben Affleck, Matt Damon, a dit à Jennifer Lopez en lui tenant la main à la première d’Unstoppable | Hollywood

Le meilleur ami de Ben Affleck, Matt Demon, et Jennifer Lopez ont été photographiés se tenant la main lors de la soirée qui a suivi la sortie de leur nouveau film Unstoppable. Jennifer Lopez aurait voulu discuter de son ex-mari Ben Affleck avec Matt Damon après leur divorce, mais la star de Bourne Identity n’en voulait pas.

Damon et Lopez sont tous deux arrivés au Festival international du film de Toronto vendredi soir, où le duo a partagé un moment privé.

Citant des sources, le Daily Mail a rapporté que Damon, 53 ans, a refusé de parler à Lopez, 55 ans, de son ex-mari Affleck, indiquant clairement au chanteur de The Jenny From the Block qu’il « soutiendra toujours Ben ».

Selon certaines informations, le duo aurait parlé ensemble pendant 20 minutes, la tête appuyée l’une contre l’autre.

Lopez aurait voulu discuter de son ex-mari avec Damon après leur divorce, mais la star de Bourne Identity « n’en voulait pas ».

« Matt Damon a mis fin à toute tentative de JLo de discuter de Ben lors de l’avant-première », a déclaré une source au média.

Son timing était mauvais, selon les sources, car elle aurait su que le fait d’entraîner Matt à l’écart pour une conversation privée lors du rassemblement serait repris et largement partagé.

Damon a-t-il prié avec JLo lors de la première d’Unstoppable ?

Bien qu’il soit reconnaissant pour son rôle dans le film, Damon lui a dit qu’il était « heureux » d’apprendre qu’elle allait bien.

Il y a eu un moment où ils étaient tous les deux assis dans un coin de la fête et il semblait que Damon priait en baissant la tête.

Dissipant les doutes, la source a déclaré que Damon « ne priait pas avec elle » et qu’il « soutiendrait toujours Ben quoi qu’il arrive ».

Un regard sur la séparation de Ben Affleck et JLo et les conseils de Damon

Avant leur séparation, Damon aurait conseillé à son meilleur ami de « se concentrer sur son travail ».

« Matt a essayé d’avertir Ben quand il s’est remis avec JLo que cela pourrait arriver », a déclaré une source.

Lopez a fait une apparition époustouflante sur le tapis rouge pour la première fois depuis qu’elle a demandé le divorce d’Affleck le 20 août, lorsqu’elle portait une robe de vengeance inspirée d’une boule disco.

De son côté, Ben Affleck a préféré rester chez lui plutôt que de risquer de se disputer avec son ex-femme sur le tapis rouge. Damon et Ben Affleck sont producteurs de la série dramatique sportive Unstoppable, qui suit Anthony Robles, un homme né sans jambe qui devient un lutteur professionnel.

Lopez, qui a un rôle secondaire, semblait optimiste ce soir-là car « Unstoppable signifie beaucoup pour elle », a déclaré une source.