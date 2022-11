Ce que le match nul des États-Unis contre l’Angleterre en 2010 signifiait pour les Américains basés sur Prem

Tout le monde se souvient de la première page.

“Ouf ! World Cup draw relief” s’est exclamé The Sun, au-dessus d’un acrostiche avec les équipes du groupe C de la Coupe du monde 2010 disposées pour épeler “EASY” (“Y” pour “Yanks” !). La dernière page l’appelait le “Meilleur groupe anglais depuis les Beatles”. Ce n’était pas le seul journal à se réjouir. La presse tabloïd anglaise et leurs homologues plus guindés ont rendu le verdict selon lequel les Trois Lions ont eu de la chance d’obtenir un “Dream Draw”, comme l’a dit le Daily Mail, tandis que The Guardian l’a appelé le “Groupe de la vie”.

Les médias sociaux étaient déjà à la hausse à l’époque, mais Stuart Holden n’avait pas besoin de se connecter pour voir les gros titres. L’ancien milieu de terrain des États-Unis jouait avec les Bolton Wanderers en Premier League, l’un des huit joueurs basés en Angleterre qui feraient partie de l’alignement de la Coupe du monde 2010.

“Ceux-ci ont tous circulé parmi l’équipe”, a déclaré Holden à ESPN depuis le Qatar, où il diffusera le match de groupe de vendredi entre les États-Unis et l’Angleterre. “Différents gars en ont parlé dans le groupe, et je pense que c’était quelque chose [manager] Bob Bradley et le groupe se sont penchés dessus. Que, ‘Regarde, c’est comme ça qu’ils te perçoivent. C’est à vous de prouver que c’est faux.'”

Les joueurs américains basés en Angleterre savaient qu’il ne fallait pas confondre ce que disaient les journalistes anglais avec ce que l’équipe anglaise réelle pensait de leurs homologues.

“Je ne pense pas que cela reflète le sentiment des joueurs anglais. Je pense qu’il y avait probablement un jugement un peu biaisé de la part de la presse anglaise”, a déclaré le gardien Brad Guzan, qui jouait pour Aston Villa à l’époque. “Il y avait des plaisanteries. Il y avait des petites blagues ici et là, mais je pense qu’au fond d’eux, ils savaient que, écoutez, c’est la Coupe du monde. Il n’y a pas de matchs faciles.”

Pourtant, si l’Angleterre avait confiance en son passé légendaire et son agréable présent, c’était bien fondé. L’équipe de Fabio Capello était composée de certaines des plus grandes stars du jeu à l’apogée de leurs pouvoirs. Steven Gerrard et Frank Lampard étaient au milieu de terrain, avec un Wayne Rooney de 24 ans devant eux. John Terry a ancré la ligne arrière, et même certains des joueurs marginaux de la liste (un James Milner de 24 ans n’avait que huit sélections lorsqu’il a fait la liste) sont maintenant des noms connus.

“La pression était grande. [Rooney] a connu une saison incroyable cette année-là avec Manchester United. Il a été joueur de l’année en Premier League – sans doute le meilleur joueur du monde, donc j’ai eu une très grosse préparation pour comprendre tout ce que je pouvais sur Wayne Rooney”, a déclaré l’arrière central Jay DeMerit, qui était basé à Watford. “C’est ce que je pensais : comment puis-je affecter ce jeu ? Comment puis-je éliminer le meilleur joueur du monde de ce jeu pour me donner, à moi et à mon équipe, une meilleure chance ? Je me souviens de la préparation du match, c’est ce sur quoi j’étais vraiment concentré.”

DeMerit a reçu un coup de pouce grâce à sa connaissance intime de la façon dont l’opposition aimait jouer au niveau du club. Bien qu’il n’ait pas été vraiment difficile de trouver une bande de Rooney, Gerrard et co, les États-Unis ont pu prendre un peu l’avantage dans un match avec une équipe anglaise entièrement basée en Premier League.

“Je pense que certaines des différentes nuances, les subtilités de notre expérience en jouant contre eux, c’est une connaissance plus intime de ces joueurs, donc nous avons certainement partagé cela avec nos coéquipiers”, a déclaré Jonathan Spector, qui jouait à West Ham United, où il était coéquipier du gardien anglais Rob Green et du défenseur Matthew Upson, et connaissait d’autres joueurs de son passage à l’académie de Manchester United.

Holden se sentait “moins découragé par le fait de jouer contre l’Angleterre. Je ne pensais pas qu’il y aurait une surprise sur le terrain. J’avais joué contre Rooney et Gerrard et Lampard et [Peter] Crouch et tous ces gars, donc ce n’était pas ce facteur de choc.”

Et les États-Unis n’étaient pas mal non plus. La plupart des joueurs de la Premier League obtenaient des minutes régulières, tandis que Carlos Bocanegra, Michael Bradley, Landon Donovan et DeMarcus Beasley faisaient partie d’un groupe excellant au niveau des clubs en dehors de l’Angleterre.

Bob Bradley avait organisé une course vers la finale de la Coupe des Confédérations 2009, au cours de laquelle les États-Unis ont mis fin à l’invincibilité de l’Espagne à 35 matches et ont pris une avance de 2-0 à la mi-temps de la finale contre le Brésil avant de tomber, 3-2. Cela a donné à l’équipe ce que DeMerit a appelé une “confiance méritée” à un niveau supérieur à celui des équipes américaines précédentes entrant dans la Coupe du monde.

La confiance aurait pu faiblir assez rapidement une fois que le ballon a commencé à rouler à la Coupe du monde, alors que le partenaire du défenseur central de DeMerit, Oguchi Onyewu, a été aspiré en essayant d’empêcher Rooney de bouger à la troisième minute. Rooney a plutôt trouvé Emile Heskey, qui a joué une passe rapide pour Gerrard, qui a marqué le premier but. Mais les États-Unis ont trouvé un égaliseur à la 39e minute lorsque Clint Dempsey a tenté sa chance à distance et que le tristement célèbre bobble de Green a permis au ballon de filer au-delà de la ligne.

Clint Dempsey, qui jouait alors au football de club à Fulham, a marqué le seul but américain lors de leur surprenant match nul 1-1 avec l’Angleterre lors de la Coupe du monde 2010. Kevork Djansezian/Getty Images

“Ce fut un grand moment pour moi”, a déclaré Dempsey lors d’une émission Paramount + cette année. “Quand tu es enfant, c’est la plus grande étape. C’est ce dont je rêvais, essayer d’être dans la Coupe du monde et d’être là, jouer contre l’Angleterre, le pays dans lequel je jouais aussi, c’était juste un moment spécial .”

Les États-Unis ont peut-être également été la meilleure équipe en seconde période, Green se rachetant avec un arrêt critique sur Jozy Altidore. En plus du fait que Spector était le coéquipier du club de Green, DeMerit partageait des agents avec Green et était également ami avec le gardien de but. Guzan s’est senti concerné par son coéquipier, mais a déclaré la semaine dernière : “Peu importe pour nous la façon dont le ballon est allé au fond des filets. Je me souviens qu’il y avait juste un nouveau sentiment de conviction, de positivité au sein du groupe”, même après le coup de sifflet final a retenti sur le match nul 1-1.

Les États-Unis ont fini par faire match nul avec la Slovénie et ont terminé en tête du groupe après le but spectaculaire de Donovan en fin de match contre l’Algérie. Les deux équipes se sont éliminées en huitièmes de finale, les États-Unis s’inclinant face au Ghana dans le temps supplémentaire et l’équipe éventuelle de troisième place, l’Allemagne, battant l’Angleterre, 4-1.

“Ce fut évidemment un début de tournoi fantastique pour nous, et nous avons remporté ce groupe et avons cette plume dans notre casquette lorsque nous sommes retournés dans nos clubs après le tournoi”, a déclaré Guzan. “Pour pouvoir avoir ces droits de vantardise et ainsi de suite, c’était plutôt agréable.”

D’autres pensent que l’effet de ce match va plus loin, marquant une solidification du joueur américain comme un joueur assez bon pour affronter les meilleurs joueurs de Premier League, que ce soit au niveau du club ou à l’échelle internationale.

“Je pense que nous nous sommes sentis – et je pense que ce sera le cas pour le prochain jeu – ce sont les jeux où vous obtenez vraiment une sorte de baromètre de votre niveau, le bâton de mesure et quand vous testez contre les meilleurs, comment vous situez-vous dans les vrais matchs de la Coupe du monde. Pas un match amical. Il n’y a pas d’excuses “, a déclaré Holden.

Les joueurs qui faisaient partie de cette équipe américaine de 2010 qui a utilisé le manque de respect pour les alimenter vers un résultat contre l’Angleterre pensent que les joueurs de 2022 devraient prendre une leçon différente de ce match il y a 12 ans dans l’affrontement de vendredi : croire. “Cet esprit a été la plus grande chose qui est ressortie de cette équipe, et ce que j’espère voir de ce jeune groupe, c’est vraiment se rassembler et croire”, a déclaré Holden.

Le match de vendredi sera sans aucun doute beaucoup de choses et provoquera beaucoup d’émotions, mais personne ne s’attend à ce qu’il soit FACILE.