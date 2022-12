Ce que le jury n’a pas entendu lors du procès pour meurtre au deuxième degré de Peter Khill

Après avoir entendu des semaines de preuves, les 12 jurés chargés de décider du sort de Peter Khill délibèrent enfin à huis clos.

Ils devront déterminer à l’unanimité si Khill est coupable de meurtre au deuxième degré ou de l’accusation moindre d’homicide involontaire coupable après avoir abattu Jon Styres en février 2016.

Styres volait le camion de Khill garé devant sa maison dans la campagne de Hamilton.

Khill a plaidé non coupable et a déclaré avoir tiré deux fois sur Styres avec un fusil de chasse pour se défendre.

Le procès en cours est le troisième de Khill. Dans le premier, il a été acquitté mais en 2021, la Cour suprême a ordonné un nouveau procès. La seconde n’a duré que quelques jours en novembre et s’est soldée par une annulation du procès.

Après seulement quelques heures de délibération jeudi, le jury a écrit une lettre au juge de la Cour supérieure Andrew Goodman pour lui poser des questions sur le témoignage de Khill.

Ils ont demandé si Styres s’était déplacé entre le premier et le deuxième coup et si oui, combien avait-il bougé et dans quelle direction.

Goodman a déclaré au jury que Khill a déclaré qu’il ne pouvait pas dire si Styres s’était déplacé entre le premier et le deuxième coup, mais a déclaré qu’après le deuxième coup, Styres avait trébuché de quelques pas avant de tomber dans l’allée boueuse.

CBC Hamilton peut maintenant révéler une partie de ce que le jury n’a pas entendu pendant le procès puisque les jurés sont séquestrés pendant qu’ils rendent un verdict.

Pourquoi un juré a été libéré

Au jour 6 du procès, Goodman a libéré un juré après une révélation surprenante de l’avocat de la défense Jeffrey Manishen.

Entre la sélection du jury pour le deuxième et le procès en cours, l’une des personnes qui a fini par devenir juré dans le procès en cours aurait parlé à un collègue de la fonction de juré – et aurait également évoqué ce qu’elle pensait de Khill.

“Le commentaire que j’ai entendu au départ … apparemment, au moins de seconde ou de troisième main, était des commentaires à l’effet de:” Il mérite d’aller en prison pour ce qu’il a fait, il n’aurait pas dû faire ce qu’il a fait, il est obtiendra ce qu’il mérite », a déclaré Manishen à Goodman.

“L’autre commentaire que j’ai entendu était à l’effet de … ‘Le gars qui vole des trucs n’aurait pas dû être abattu, l’homme [Khill] aurait dû appeler les flics.'”

Manishen a déclaré que Khill avait entendu l’information d’un ami qui est ami avec le mari du collègue du juré.

Lors de la sélection des jurés au début du procès, on a demandé à chacun ce qu’il avait entendu ou lu sur l’affaire, s’il avait formé des opinions sur cette base et s’il pouvait mettre ces opinions de côté et être impartial.

Lors de la sélection du jury, le juré maintenant libéré a déclaré avoir entendu parler de l’affaire après la sélection du jury du deuxième procès, mais ne s’était pas forgé une opinion sur la culpabilité ou l’innocence de Khill.

Après que Manishen ait informé Goodman des prétendus commentaires du juré, Goodman a déclaré qu’il tiendrait une enquête privée le lendemain matin.

Les médias n’ont pas été autorisés à assister à l’enquête.

Bien que l’on ne sache pas ce qui s’est dit lors de la réunion privée, lorsque toutes les parties sont revenues en audience publique, Goodman a déclaré au reste du jury qu’un juré avait été libéré.

“Vous ne devez pas spéculer sur la raison pour laquelle … cela ne vous concerne pas”, a-t-il déclaré aux jurés.

“[It] ne fera pas partie des délibérations, vous ne devez tirer aucune inférence quelle qu’elle soit à ce sujet.”

Le jury a finalement perdu une autre personne parce qu’elle est tombée malade le dernier jour des preuves et Goodman ne voulait plus retarder le procès.

Avis non filtré de la justice sur le témoin expert

Au cours du procès, l’analyste des taches de sang Colin Hoare a fait face à un contre-interrogatoire difficile de la part de l’avocat de la défense Jeffery Manishen.

Jeudi, alors que Goodman remettait son accusation aux jurés, il leur a dit qu’il pensait que Hoare avait fourni des “preuves incohérentes” et qu’ils “pourraient décider d’attribuer moins ou pas de poids à certaines de ses conclusions ultimes non concédées par la défense”.

Mais avant que le jury n’entre dans la salle d’audience, Goodman a reconnu que ce qu’il allait dire aux jurés était une version “édulcorée” de ses pensées.

Goodman a noté comment le témoignage de Hoare sur le type d’éclaboussures de sang trouvées sur le camion de Khill a changé entre le premier procès et le procès en cours.

Les éclaboussures de sang peuvent aider à déterminer dans quelle position se trouvait Styres et à quelle distance se trouvait Khill de lui lorsque les coups de feu ont retenti.

Lors du premier essai, Hoare a déclaré qu’il ne pouvait pas déterminer le type d’éclaboussures de sang sur le camion. Lors du deuxième procès, il a dit que c’était des éclaboussures de retour – tout en continuant à témoigner que son témoignage du premier procès était vrai.

Goodman a également expliqué comment Hoare a décrit une “expérience” en 2019 au cours de laquelle lui et des policiers ont tiré plusieurs armes sur une épaule de porc remplie de sang pour observer divers types d’éclaboussures de sang et ont déclaré que cela avait contribué à éclairer son opinion.

Goodman a mis en doute cela, affirmant que c’était “scientifiquement dépourvu de tout mérite”.

“En fait, je [was going to tell jurors] vous voudrez peut-être évaluer son objectivité et constater qu’il n’est pas objectif dans cette affaire étant donné le changement de position du premier procès au deuxième procès, alors j’ai en fait édulcoré », a déclaré Goodman aux procureurs de la Couronne.

“Franchement, aussi rare qu’un jour je critique un expert mais c’est un cas où je ne suis pas près de changer ça.”

Les empreintes digitales de Styres

Au cours de la deuxième journée du procès, Manishen était sur le point de demander à Doug Moon, qui était enquêteur médico-légal de la police de Hamilton au moment du meurtre, comment la police avait pu identifier Styres après sa mort – une question apparemment innocente que le procureur de la Couronne Paul McDermott craignait de mener sur une pente glissante.

McDermott a dit à Goodman qu’il craignait que cela ne conduise à la mention que les services de police de Hamilton et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) auraient les empreintes digitales de Styres au dossier.

“M. Styres ayant des empreintes digitales avec la GRC et la police de Hamilton ne peut que conduire à une question inadmissible lorsque le jury considère le caractère de M. Styres”, a déclaré McDermott.

“Il n’y a aucune demande dans ce procès pour une preuve de conduite déshonorante de la part de M. Styres”, a-t-il déclaré, ajoutant que le jury pourrait avoir une “impression inévitable” que Styres a un casier judiciaire.

Manishen a déclaré que Styres n’avait aucune pièce d’identité sur lui lorsqu’il est mort et a déclaré qu’il était valable de savoir comment la police l’avait identifié et à quelle distance Styres vivait du domicile de Khill.

Jon Styres, à droite, a été tué par balle dans la campagne de Hamilton il y a six ans. (Facebook)

McDermott a déclaré qu’il ne pensait pas que l’endroit où vit Styres était pertinent.

Il a déclaré que si le jury apprend que Styres vit sur les Six Nations, les jurés pourraient penser que son identité autochtone peut également être pertinente.

Bien que le meurtre de Styres ait été particulièrement médiatisé en 2016 en raison de ses similitudes avec la mort par balle en 2016 en Saskatchewan d’un homme cri de 22 ans, Colten Boushie, et que les jurés potentiels ont été interrogés sur les préjugés raciaux qu’ils pourraient avoir, l’identité autochtone de Styres n’a pas n’est pas venu dans le procès.

Goodman a finalement décidé que la défense pouvait demander à Moon le nom, la date de naissance et l’adresse de Styres, mais ne pouvait pas apporter de preuves liées au caractère ou à la réputation de Styres.

Il a également déclaré que la défense ne pouvait rien demander qui suggérerait une augmentation des vols de camions à Hamilton et que les vols de camions pouvaient être liés aux Autochtones ou aux Six Nations.

Il y avait aussi des voir-dire — un procès dans le procès — pour déterminer quelles preuves de médecins légistes et d’un psychiatre médico-légal pouvaient être recevables devant un tribunal.

Le jury continue de délibérer vendredi. On ne sait pas quand il arrivera à un verdict.