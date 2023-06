Ce que le Gujarat a fait pour protéger la faune, les lions de Gir avant le cyclone Biparjoy

Le gouvernement du Gujarat a pris des mesures pour protéger sa vaste faune avant le cyclone Bipajoy avec une « approche zéro victime ». Des équipes de secours ont été stratégiquement positionnées dans la forêt de Gir, le sanctuaire de Narayan Sarovar à Kutch et Mata No Madh, Barda.

Les lions asiatiques en voie de disparition font l’objet d’une grande attention, avec 184 équipes réparties dans neuf divisions et 58 salles de contrôle mobilisées pour eux.

Une équipe de surveillance est occupée à rechercher l’emplacement et l’activité de 40 lions dans la forêt de Gir et les régions côtières de l’État.

Le système de surveillance de haute technologie a été développé en prévision d’une telle catastrophe naturelle. Ce système équipe des lions sélectionnés vivant en groupe de colliers émetteurs permettant de suivre leurs déplacements par liaison satellite par la cellule de surveillance.

Les équipes secourront les animaux, agiront rapidement et dégageront les arbres tombés.

« Pour gérer efficacement les messages SOS d’urgence liés aux animaux sauvages, 58 salles de contrôle ont été établies. Le Cercle de la faune et du territoire de Junagadh englobe Gir East, Gir West, Sasan, Porbandar, Surendranagar, Jamnagar, Bhavnagar, Morbi et Junagadh Forest divisions, » lire une déclaration du gouvernement.

Comme la zone du lion compte sept rivières et plans d’eau, des équipes spéciales ont également été déployées pour mener des opérations de sauvetage en cas de fortes pluies et de débits d’eau.

Les Maldharis (communautés pastorales) vivant dans le Gir ont été relocalisés dans des endroits plus sûrs par mesure de précaution.

Par ailleurs, 13 équipes opérationnelles, six équipes spéciales de sauvetage de la faune, ont été envoyées dans la zone sanctuaire de Kutch, connue pour son désert de sel, ses flamants roses et son âne sauvage.

« Le gouvernement est tout à fait prêt à relever les défis posés par le cyclone », a déclaré Nityanand Srivastav, chef des gardes de la faune du Gujarat.

« Nous sommes en état d’alerte maximale et bien préparés pour affronter ce cyclone… Une planification et une vigilance adéquates nous ont laissé suffisamment de temps pour préparer et exécuter des mesures efficaces sur le terrain », a-t-il ajouté.

Le cyclone a touché terre ce soir. Alors que l’œil du cyclone s’approche de la terre ferme, son intensité atteint son maximum. La pluie et les vents violents, avec une vitesse de 140 km/h, fouettent le littoral.