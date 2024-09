Ce que le gouverneur du Minnesota Tim Walz a à dire sur la violence après le meurtre de George Floyd

MINNEAPOLIS — La sélection de Kamala Harris Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz Le fait qu’il soit le candidat démocrate à la vice-présidence a relancé le débat sur la façon dont il a géré la plus grande crise de sa carrière politique.

Minneapolis et St. Paul ont été en éruption après qu’un policier blanc de Minneapolis a tué George Floyd. Le Meurtre d’un homme noir en 2020 a déclenché une bilan national Les républicains continuent de critiquer vivement le gouverneur, qui aurait dû agir plus tôt, en raison de discriminations raciales et de mauvaises conduites de la police. Les actions du gouverneur, ou son inaction, pendant les manifestations et après celles-ci, suscitent toujours de vives critiques de la part des républicains, qui estiment qu’il aurait dû agir plus tôt. Certains progressistes se plaignent également que Walz n’ait pas fait preuve de suffisamment de détermination pour réformer les services de police de l’État.

Voici quelques points à retenir sur la manière dont Walz a géré les manifestations et les efforts de réforme de la police :

Floyd a été tué le 25 mai 2020, le Memorial Day. Vidéo d’un témoin Ses cris de mort, « Je ne peux pas respirer », se sont rapidement propagés, provoquant l’indignation. Les manifestations ont été dans un premier temps pacifiques, malgré quelques actes de vandalisme et des affrontements avec la police.

Des pillages majeurs a commencé le 27 mai, deux nuits plus tard. Le chef de la police a demandé au maire de Minneapolis, Jacob Frey, de demander l’aide de la Garde nationale. Walz, un Vétéran de la Garde nationale depuis 24 ans, approuvé une activation limitée le 28 mai, il a néanmoins continué à laisser la majeure partie de la réponse entre les mains des autorités locales.

Les dégâts n’ont fait qu’empirer cette nuit-là. Les manifestants ont pris le contrôle du commissariat du 3e arrondissement, qui a été incendié.

Le 29 mai, Valse a critiqué « l’échec lamentable » de la réponse de la ville. Il a ordonné une mobilisation totale de la Garde le 30 mai, le calme est revenu, mais pas avant que plus de 1 500 entreprises et bâtiments aient été endommagés, pour un coût estimé à près de 500 millions de dollars.

Le Sénat du Minnesota contrôlé par les républicains a tenu des audiences ce mois de juillet. rapport final En octobre 2020, il a imputé la responsabilité de cette situation à un échec du leadership exécutif au niveau de l’État et au niveau local et à une hésitation du gouverneur démocrate et des dirigeants de la ville à affronter leurs alliés idéologiques.

« Le gouverneur Walz, son administration et le maire Frey n’ont pas pris conscience de la gravité des émeutes et du danger que courraient les Minnesotans si les émeutiers n’étaient pas confrontés et arrêtés », a déclaré le rapport du GOP du Sénat. « Le gouverneur Walz et le maire Frey n’ont pas réagi à temps pour affronter les émeutiers avec la force nécessaire en raison d’une croyance philosophique mal conçue selon laquelle une telle action exacerberait les émeutes. »

Des examens non partisans ont également révélé des problèmes avec la réponse.

UN rapport de l’organisation à but non lucratif Wilder Research, commandé par l’État, a cité un manque de leadership clair Le rapport indique que l’État n’a pas mis en place de centre de commandement multi-agences avant trop tard, quatre jours après la mort de Floyd. Il indique également que la Garde nationale a été mobilisée trop tard.

Un séparé rapport d’après-action commandé par la ville a déclaré que les responsables de Minneapolis n’étaient pas familiers avec le processus de demande d’assistance de la Garde, ce qui a retardé l’approbation et le déploiement des troupes.

Entre-temps, Walz a déclaré que lui et d’autres responsables avaient été à la hauteur de la situation.

« Rester à l’écart et critiquer, ce n’est pas ça être gouverneur. Il s’agit de prendre des décisions difficiles au moment opportun », a déclaré Walz lors d’un débat pour le poste de gouverneur en 2022. Il a déclaré que la façon dont les autorités locales, étatiques et fédérales ont travaillé ensemble devrait servir de modèle. « Je suis fier de la réponse du Minnesota. »

Lors de ses récentes apparitions dans le Minnesota, Donald Trump a prétendu à tort qu’il était personnellement responsable, alors qu’il était président, du déploiement de la Garde nationale. C’est en réalité Walz qui a donné les ordres.

« Chaque électeur du Minnesota doit savoir que lorsque les foules violentes d’anarchistes, de pillards et de marxistes sont venues incendier Minneapolis il y a quatre ans – vous vous souvenez de moi ? – je n’ai pas réussi à faire réagir votre gouverneur », a déclaré Trump, le candidat républicain à la présidence, en juillet. « Il était censé faire appel à la Garde nationale ou à l’armée. Et il ne l’a pas fait. »

Cela contraste fortement avec les éloges que Trump a adressés à Walz en 2020, une fois la crise terminée. Deux jours après que Walz a ordonné la mobilisation générale, le président de l’époque a déclaré aux gouverneurs et aux responsables de l’administration que le chef de l’exécutif du Minnesota avait fait un travail remarquable.

« Ce qu’ils ont fait à Minneapolis était incroyable. Ils sont entrés et ont dominé, et cela s’est produit immédiatement », a déclaré Trump, selon un communiqué de presse. enregistrement audio de la conférence téléphonique. L’enregistrement montre que Trump n’a pas critiqué le gouverneur à l’époque. « Tim, tu as appelé de gros chiffres et les gros chiffres les ont éliminés si vite, c’était comme des quilles de bowling », a déclaré Trump.

Deux évaluations externes non partisanes, publiées en mars 2022, ont révélé des lacunes dans les réponses de la ville et de l’État.

Dans les mois qui ont suivi les émeutes, Walz a exhorté à balayer changements et signature de paquets de responsabilisation de la police en 2020, 2021 et 2023.

Michelle Gross, présidente de Communities United Against Police Brutality, a déclaré que Walz était largement réceptif aux politiques qui auraient conduit à des améliorations plus significatives. Elle a souligné l’impasse des efforts visant à mettre fin à une doctrine judiciaire connue sous le nom d’immunité qualifiée, qui protège les policiers de toute responsabilité en cas de mauvaise conduite, et une autre proposition visant à augmenter le délai de prescription pour les cas de décès injustifié par la police.

Ses alliés politiques ont défendu sa volonté de changement.

Le procureur général de l’État, Keith Ellison, qui a obtenu la condamnation des quatre officiers accusés de la mort de Floyd, a déclaré que Walz s’était retrouvé dans une « situation impossible » au cours de l’été 2020. Néanmoins, a déclaré Ellison, le gouverneur a équilibré les préoccupations d’une ville en deuil avec les menaces pour la sécurité publique.

« Un proche est tué par la police et vous ne pouvez pas le ramener à la vie, car la mort est définitive », a déclaré Ellison. « Le mieux que vous puissiez faire est de demander des comptes à la police. »

Ben Crump, l’avocat influent des droits civiques qui représentait la famille de Floyd, a salué Walz comme un « leader concerné et compatissant » pour une communauté en deuil.

« Tous les dirigeants qui ont l’audace de diriger sont scrutés et critiqués, certains pensant qu’ils sont allés trop loin et d’autres pas assez », a déclaré M. Crump. « C’est généralement le signe qu’ils ont trouvé un juste milieu. »