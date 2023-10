Ce que le gouvernement d’union israélien signifie pour la guerre contre les militants du Hamas

Commentez cette histoire Commentaire

JERUSALEM — Alors qu’Israël prépare une contre-attaque massive contre le Hamas à Gaza, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a conclu un accord de partage du pouvoir avec son principal rival politique pour former un gouvernement d’unité d’urgence expressément pour poursuivre la guerre. Netanyahu et l’ancien chef d’état-major Benny Gantz ont signé un accord mercredi soir et ont annoncé que le Parlement se réunirait en session d’urgence jeudi pour approuver l’accord.

L’accord amènera le parti de centre-droit de l’Unité nationale de Gantz dans la coalition gouvernementale d’extrême droite de Netanyahu. Gantz rejoindra un cabinet de guerre restreint qui ne comprendra autrement que Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant. D’autres membres de l’opposition rejoindront un cabinet de sécurité plus large.

Un gouvernement d’unité nationale était largement attendu ces derniers jours dans un contexte de colère grandissante de l’opinion publique contre le Premier ministre pour son incapacité à empêcher les attaques surprises du Hamas qui ont tué plus de 1 200 personnes, même les partisans de son propre parti appelant à un nouveau partenariat avec l’opposition.

Et c’est un exemple supplémentaire de la manière dont l’onde de choc déclenchée par les événements du week-end a balayé la réalité politique antérieure. Avant samedi, Israël était plongé dans la discorde politique la plus grave de son histoire, avec des manifestations massives contestant les projets du gouvernement visant à restreindre le pouvoir du pouvoir judiciaire.

Aujourd’hui, alors qu’Israël s’efforce de se mettre sur le pied de guerre, les partis qui s’affrontaient il y a quelques jours seulement ont convenu de gouverner ensemble, du moins pour le moment.

« Il existe un gouvernement d’unité pour l’État d’Israël », a déclaré le ministre de l’Économie Nir Barkat sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. « Dans un moment comme celui-ci, nous devons nous unir, soutenir les soldats de Tsahal et agir comme un seul homme jusqu’à la victoire complète de l’État d’Israël sur l’ennemi. »

L’accord apportera immédiatement au gouvernement des décennies d’expérience militaire : Gadi Eisenkot, également ancien chef d’état-major de l’armée et membre du parti de Gantz, servira d’observateur au sein du cabinet de guerre. Ron Dermer, proche allié de Netanyahu et ancien ambassadeur d’Israël aux États-Unis, sera également observateur.

En faisant appel à des partis de l’opposition, cette décision pourrait atténuer une crise soudaine de confiance du public dans la coalition existante.

« C’est une bonne nouvelle du point de vue du public israélien, car la légitimité du gouvernement actuel est très faible en raison de ce qui s’est passé samedi », a déclaré Gideon Rahat, professeur de sciences politiques à l’Université hébraïque. « La première fonction de tout gouvernement est d’assurer la sécurité des citoyens et cela a totalement échoué. »

Netanyahu a fait l’objet de vives critiques depuis que les combattants du Hamas ont franchi une barrière de haute technologie sans être détectés et ont saccagé de nombreuses villes israéliennes. L’armée a eu du mal à réagir rapidement alors que les civils luttaient seuls contre les infiltrés pendant des heures. Des dizaines d’otages israéliens seraient détenus à Gaza.

Gantz avait immédiatement appelé à la formation d’un gouvernement d’unité, et Netanyahu a peut-être estimé qu’il n’avait guère de choix alors que le soutien du public à cette idée augmentait au cours des quatre jours suivants. Alors que les attaques ont généré une vague de soutien public à l’armée israélienne et à la cause de la défaite du Hamas, de nombreuses familles dont les fils et les filles ont été mobilisés ne sont pas des partisans de Bibi, comme on appelle Netanyahu ici.

Un partenariat avec Gantz pourrait atténuer la désaffection de l’opinion publique à l’égard du gouvernement et du parti Likoud de Netanyahu.

« Je ne pense pas que Netanyahu avait vraiment le choix », a déclaré Rahat. « Pour la première fois, nous avons constaté des pressions de la part des membres du Likoud. La plupart d’entre eux sont des béni-oui-oui pour Bibi.

L’accord de coalition d’urgence devrait expirer une fois les hostilités terminées. En attendant, cela confère à Gantz un pouvoir comparable à celui d’un co-Premier ministre. Le petit cabinet de guerre détiendra l’essentiel de l’autorité nécessaire pour mener la campagne militaire. Toutes les autres initiatives politiques, à l’exception des mesures économiques vitales, seront suspendues sans l’approbation de Netanyahu et de Gantz.

Parmi les projets du gouvernement qui seront mis de côté pour l’instant figure la réforme controversée de la réforme judiciaire, qui réduirait le pouvoir de contrôle judiciaire de la Cour suprême sur les actions du gouvernement.

Gantz et Netanyahu ont tenté un partenariat d’urgence similaire pendant la pandémie de Covid en 2020. Le mariage des rivaux n’a duré que six mois avant l’effondrement du gouvernement, en grande partie parce que Netanyahu a refusé d’avancer un budget. Cela a été largement considéré comme une manœuvre délibérée visant à provoquer la dissolution du gouvernement et à forcer des élections.

Les experts politiques ont déclaré qu’il n’était pas clair si Netanyahu survivrait au pouvoir une fois la guerre terminée et le gouvernement d’urgence dissous. Beaucoup dépendra de la façon dont les événements se dérouleront. Mais il ne fait aucun doute que sa réputation de compétence en matière de sécurité en a pris un coup, et Gantz assumera une autorité significative, ont indiqué les experts.

« Du point de vue du public, Netanyahu est désormais le membre le plus faible de ce partenariat », a déclaré Yohanan Plesner, président de l’Institut israélien de la démocratie. « Il a supervisé le plus grand échec sécuritaire de l’histoire du pays, et Gantz se porte à son secours. »

Le chef de l’opposition, Yair Lapid, a exprimé son soutien au gouvernement d’urgence et se serait vu offrir la possibilité de rejoindre la coalition. Lapid a insisté ces derniers mois sur le fait qu’aucun accord avec Netanyahu n’était possible sans le retrait de deux membres d’extrême droite de la coalition actuelle : les dirigeants nationalistes des implantations Bezalel Smotrich et Itamar Ben Gvir.

Gantz a mis de côté ces exigences à la suite de l’attaque de samedi. Mais ces deux membres extrêmes verront leur impact diminuer car ils seront exclus des organismes de guerre, même s’ils détiennent actuellement certaines responsabilités liées à la supervision de l’armée et de la police.