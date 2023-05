Ce que le gouvernement a dit à propos de 6 décès de guépards en 2 mois

Le gouvernement central a nié toute erreur derrière la mort de six guépards – dont trois oursons – en deux mois au parc national de Kuno (KNP) dans le Madhya Pradesh. « Il n’y a aucun délai derrière les décès de guépards. Même dans le cas de la mort des trois bébés guépards, la littérature mondiale sur la faune mentionne clairement 90% de mortalité infantile chez les guépards », a déclaré un responsable.

« Nous n’avons fait aucun essai avec aucun des guépards transférés au KNP depuis les deux nations africaines. Les guépards vivent dans une coalition, donc même l’accouplement d’une femelle guépard avec une coalition mâle n’a pas été fait comme un essai. Cela a été fait sur la base de preuves documentées et après autorisation d’experts africains », a déclaré CP Goyal, directeur général des forêts.

Une femelle guépard était morte lors d’une interaction agressive avec deux guépards mâles.

Le ministre des forêts, de l’environnement et du changement climatique de l’Union, Bhupendra Yadav, a déclaré que les officiers et les employés impliqués dans la conservation et la gestion des guépards seront sélectionnés et envoyés pour le voyage d’étude en Namibie en Afrique du Sud dans le cadre du projet Cheetah. Toutes les coopérations possibles, y compris les ressources financières, seront fournies par le gouvernement central pour la protection, la conservation, la promotion et la Force de protection des guépards proposée.

M. Yadav a eu une discussion concernant le projet Cheetah avec le ministre en chef du Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chouhan, le ministre des forêts de l’État, le Dr Vijay Shah, et de hauts fonctionnaires du gouvernement de l’État lors d’une réunion de haut niveau à Bhopal. Il a également présidé la 23e réunion de la National Tiger Conservation Authority (NTCA) à l’Indian Institute of Forest Management (IIFM) à Bhopal.

Le ministre en chef Shivraj Singh Chouhan a déclaré que le Madhya Pradesh est un État tigre et que c’est une question de prestige. Le gouvernement de l’État est déterminé à assurer le succès du projet Cheetah, a-t-il ajouté.

« Les informations sur le taux de survie à la naissance des bébés guépards ont été données au début même. L’ensemble du personnel associé au projet Cheetah travaille avec dévouement. L’avancement du projet est satisfaisant », a déclaré M. Chouhan.

Le ministre en chef a également demandé au département des forêts de l’État que les dispositions nécessaires soient prises sur le pied de guerre dans le sanctuaire de Gandhi Sagar pour des habitats alternatifs pour les guépards.

Depuis le 27 mars, trois guépards adultes et trois oursons (sur les quatre oursons nés en mars) sont morts au PNK, suscitant des inquiétudes quant à la réussite de l’ambitieux projet.