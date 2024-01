Ce que le football de l’Ohio State embauche Bill O’Brien signifie pour Brian Hartline

COLUMBUS, Ohio – Le football de l’Ohio State a un nouveau coordinateur offensif, mais les choses ne changeront pas beaucoup pour celui qui fait déjà partie du personnel.

Officiellement annonçant l’embauche de Bill O’Brien vendredi, l’équipe a précisé que Brian Hartline portera le titre de coordinateur co-offensif. Hartline a été promu à son poste d’OC il y a un an, ajoutant ce titre à ses fonctions d’entraîneur des receveurs larges.

Hartline servait déjà essentiellement de coordinateur de la co-offensive. L’entraîneur-chef Ryan Day ne détenait aucune partie du titre, mais en tant qu’appelant au jeu, il a conservé l’aspect le plus important – ou du moins le plus visible et le plus marquant les jours de match – des fonctions de coordinateur.

Il y a un an, deux événements sans lien entre eux se sont affrontés de manière gênante. Day a promu Hartline parce que, en plus de lui permettre de le payer davantage en tant que meilleur entraîneur du pays, cela marquait une progression dans la carrière de Hartline. Il souhaite diriger un programme un jour, et assumer progressivement une plus grande partie de l’offensive contribue à cette poursuite.

Day s’est également sincèrement demandé s’il devait se passer des tâches d’appel au jeu. Peut-être que si l’ancien coordinateur offensif Kevin Wilson était resté dans l’équipe, lui et Hartline auraient pu servir de co-coordonnateurs. Wilson a des années d’expérience en matière de jeu à Northwestern, en Oklahoma et ailleurs.

PARIER TOUTOBTENEZ UN BONUS DE 250 $PARI ESPN 21 ans et plus et présent dans MA, NJ, PA, VA, MD, WV, TN, LA, KS, KY, CO, AZ, IL, IA, IN, OH, MI. Un problème de jeu ? Appelez le 1-800-Gambler.

Hartline, cependant, doit évoluer vers les aspects les plus difficiles de son rôle. O’Brien donne désormais à Day un autre leader confirmé possédant une vaste expérience de direction. Hartline devrait pouvoir en bénéficier autant que n’importe quel autre membre du personnel.

Les fans de l’Ohio State ne se débarrasseront peut-être jamais de l’inquiétude, même si elle est poussée à l’arrière de leur tête, du départ de Hartline. Il sera un entraîneur de receveurs attrayant pour les équipes de la NFL, un entraîneur-chef de certains programmes universitaires et, avec le temps, peut-être un leader offensif pour les deux.

Day s’efforcera évidemment de le garder ici le plus longtemps possible. Dans le meilleur des cas, la tutelle d’O’Brien l’aide à maximiser ses contributions pour le reste de son séjour à Columbus.