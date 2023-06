Ce que le football américain peut faire passer de la Ligue des Nations à la Gold Cup

Il y avait Christian Pulisic en train de profiter d’une douche au champagne. Folarin Balogun court derrière un défenseur central canadien pour terminer une passe parfaite de Gio Reyna. Weston McKennie canalisant une peinture de la Renaissance en embrassant l’insigne de sa chemise déchirée.

Les partisans de l’équipe nationale masculine des États-Unis ont eu droit à de nombreux spectacles lors du dernier carré de la Concacaf Nations League, voyant les Stars and Stripes battre leur rival le Mexique 3-0 en demi-finale et battre le Canada 2-0 en finale. La Gold Cup sera différente.

D’une part, c’est un tournoi beaucoup plus long. L’USMNT donne le coup d’envoi samedi contre la Jamaïque, avant de disputer deux autres matches de groupe contre des équipes des Caraïbes. Pourvu qu’il progresse, il lui faudrait gagner trois matchs de plus pour remporter sa huitième Gold Cup et égaler le Mexique en tant qu’équipe la plus titrée du championnat continental.

Bien que ces visions des meilleurs joueurs de l’équipe célébrant un trophée puissent suffire à faire patienter les supporters américains jusqu’au dernier carré de la Ligue des Nations 2024 ou à la Copa América de l’été prochain disputée à domicile, le programme américain aimerait toujours défendre son titre de Gold Cup et continuer pour ne laisser aucun doute quant au programme qui siège actuellement au sommet de la Concacaf. Pour ce faire, les États-Unis devront répondre à un certain nombre de questions sur leur route vers la finale à Inglewood, en Californie.

Quel rôle joueront les restes de la Ligue des Nations?

Cinq joueurs qui ont apprécié les célébrations de la Ligue des Nations se débarrasseront de tout buzz persistant et feront partie de la campagne américaine de la Gold Cup. Deux d’entre eux sont gardiens de but, avec Matt Turner et Sean Johnson tous les deux dans l’équipe. L’arrière central Miles Robinson est de retour après avoir raté la finale de dimanche contre le Canada en raison d’un problème aux ischio-jambiers.

Ce trio est bien connu des fans américains, mais la question est de savoir si Turner, portant le maillot n ° 1 sur la liste annoncée cette semaine, continuera à soutenir les États-Unis pendant tout le tournoi ou se retirera pour permettre à Johnson – ou au gardien américain U20 Gabriel Slonina – opportunités, en particulier en phase de groupes.

Plus intrigants sont les deux joueurs basés en Liga MX qui faisaient partie de l’équipe de la Ligue des Nations mais n’ont pas vu de minutes. L’ailier du Club América Alejandro Zendejas et le milieu de terrain du FC Juarez Alan Soñora pourraient tous deux jouer un rôle important pour les États-Unis lors de la Gold Cup.

Zendejas en particulier se sent comme un joueur à qui on demandera de porter une lourde charge. Au milieu d’une saison solide avec América, l’ailier mexicain américain a engagé son avenir dans le programme américain, mais a joué un rôle de soutien alors que Pulisic et Tim Weah ont battu leurs rivaux dans la Ligue des Nations. Le joueur de 25 ans devrait avoir la chance non seulement de voir des minutes, mais aussi de jouer un rôle de leader dans une jeune équipe, montrant aux fans pourquoi le personnel américain était si enthousiaste à l’idée de garantir son engagement.

Callaghan est-il vraiment ce mec ?

Les mèmes sur BJ Callaghan, l’intérimaire du manager par intérim, sont drôles. Mais il y a du vrai derrière les macros d’images.

Callaghan était, et est peut-être toujours, un inconnu nommé après le départ de l’ancien manager par intérim Anthony Hudson pour un poste dans la Qatar Stars League. Assistant dans l’équipe de l’ancien et futur entraîneur américain Gregg Berhalter, il avait peu d’expérience en tant qu’entraîneur-chef avant d’entrer dans la Ligue des Nations. Pourtant, il a unifié les États-Unis, comprenant le plan de match et l’exécutant dans deux des meilleurs matchs que l’équipe ait disputés depuis le doublé Ligue des Nations / Gold Cup en 2021.

Un tournoi plus long signifiera plus de décisions à prendre pour Callaghan, à la fois lorsqu’il s’agit de garder le groupe heureux et frais hors du terrain, tout en élaborant les meilleures tactiques pour des adversaires qui diffèrent dans leurs styles et leurs approches. Le match d’ouverture de samedi contre une équipe jamaïcaine dirigée par l’entraîneur islandais Heimir Hallgrímsson sera une bataille tactique difficile à remporter en début de tournoi. Alors que les Reggae Boyz entrent dans la Gold Cup en mauvaise forme, sans victoire en 10 matchs officiels et amicaux compris, la liste de ce tournoi comprend des stars qui ont rarement été ensemble sur le terrain.

Le retour imminent de Berhalter jette une ombre (mince, portant des baskets) sur le tournoi. Nous savons que Berhalter sera de retour, et bien que Callaghan déploie bon nombre des mêmes concepts que Berhalter a mis sur le terrain, il n’est pas le patron à long terme.

Alejandro Zendejas est prêt pour un rôle principal avec les États-Unis à la Gold Cup cet été. Omar Véga/Getty Images

Callaghan pourrait-il rehausser davantage son profil et tirer parti d’un autre tournoi réussi pour en faire une autre chance d’entraîneur-chef? Le veut-il même ? Nous le saurons à la mi-juillet.

Qui va marquer les buts ?

Balogun et Ricardo Pepi inscrits chacun sur la feuille de match lors de la Ligue des Nations, ainsi que Pulisic trouvant sa forme de buteur, ont aidé à répondre à ce qui a été l’une des plus grandes questions pour les États-Unis depuis leur échec à se qualifier pour la Coupe du monde 2018. Avec aucun de ces joueurs sur cette liste, le travail incombera à une nouvelle génération d’attaquants.

Jordan Morris et Jesus Ferreira sont parmi les joueurs les plus expérimentés de la liste, et ils pousseront respectivement pour les départs sur l’aile et à l’avant-centre. Chacun entre dans l’été en grande forme, avec Ferreira marquant 10 buts et ajoutant deux passes décisives cette saison pour le FC Dallas tandis que Morris a neuf buts pour les Sounders de Seattle.

Ils sont rejoints sur l’alignement par l’attaquant du FC Cincinnati Brandon Vazquez, qui a marqué 19 buts pour le FC Cincinnati la saison dernière et a quatre buts et deux passes décisives pour les Lions cette année. Vazquez apporte un profil différent de celui de Ferreira et a marqué contre la Serbie lors d’un match amical en janvier.

Dans n’importe quel tournoi aussi long que la Gold Cup, les États-Unis auront besoin de plusieurs joueurs pour trouver le fond du filet s’ils veulent soulever le trophée. Cette équipe a des attaquants individuels talentueux, mais ils ne peuvent pas se permettre de revenir aux mauvaises habitudes souvent observées à l’époque de Berhalter : garder le ballon, mais être trop prudent en entrant dans le dernier tiers ou dans la surface de réparation.

La Gold Cup sera-t-elle le tournoi d’évasion de quelqu’un ?

Une douzaine de joueurs sur la liste de 23 joueurs des États-Unis ont six sélections ou moins, il va donc y avoir des joueurs invités à porter le maillot de l’équipe nationale qui ne l’ont jamais fait auparavant – ou qui ont eu des chances sur un beaucoup plus petit étape, comme le match amical de cet hiver contre la Serbie. Neuf joueurs de la liste n’ont pas encore participé à un match officiel pour les États-Unis

Parmi ceux-ci figurent l’attaquant des tremblements de terre de San Jose Cade Cowell, l’un des plus remarquables de la course des États-Unis aux quarts de finale de la Coupe du monde U20 en Argentine au début du mois. Cowell et le gardien Slonina sont les deux seuls joueurs de cette équipe à être nommés si rapidement sur la liste des seniors, et l’instinct offensif de Cowell pourrait faire de lui un bel ajout pour Callaghan, que ce soit dès le début ou en tant qu’option de changement en deuxième mi-temps.

Bien qu’il y ait de l’expérience à la plupart des postes – y compris l’arrière droit, où DeAndre Yedlin arrive avec 78 sélections – quelqu’un doit jouer de l’autre côté si les États-Unis restent avec un arrière à quatre. DeJuan Jones, Jalen Neal et John Tolkin sont des défenseurs extérieurs basés en MLS qui chercheront à se tailler une place dans le onze de départ standard de ce tournoi, et le produit du FC Dallas Bryan Reynolds cherchera également à gagner des minutes après une saison avec le Belge Westerlo en prêt. de Rome.

Et, à seulement 24 ans, Djordje Mihailovic pourrait offrir aux États-Unis une option dynamique au milieu de terrain, après avoir passé les six derniers mois en Eredivisie avec l’AZ Alkmaar.

Chaque manager d’équipe nationale veut voir la profondeur dans le pool de joueurs, et opter pour une équipe totalement différente d’un tournoi à l’autre teste cette profondeur. Pourtant, cela pourrait amener les joueurs américains à saisir l’occasion et à donner à Berhalter plus d’options pour les matchs qu’il supervisera à l’automne et sur la route de la Coupe du monde 2026 à domicile.