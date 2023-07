Ce que le flirt de Joe Manchin avec une offre tierce pour 2024 signifie pour Biden

Le sénateur démocrate de Virginie-Occidentale, Joe Manchin, doit prendre la parole lors d’un événement organisé par No Labels dans le New Hampshire lundi, alimentant les spéculations selon lesquelles il pourrait être le choix du groupe centriste pour lancer un ticket «d’unité» tiers pour la présidence.

Manchin n’a pas exclu cette possibilité et a déclaré dans un communiqué publié la semaine dernière par No Labels qu’il est « clair que la plupart des Américains sont extrêmement frustrés par la division croissante de nos partis politiques et la rhétorique politique toxique de nos dirigeants élus ». Mais il est difficile de voir comment son flirt avec No Labels – un groupe bipartite qui a autrefois qualifié l’ancien président Donald Trump de « résolveur de problèmes » et qui a critiqué le comité chargé d’enquêter sur l’insurrection du 6 janvier 2021 – équivaudrait à une candidature sérieuse.

Il est vrai que de nombreux démocrates ne veulent pas que Biden se présente à nouveau, et de nombreux républicains disent la même chose de Trump, qui est l’actuel favori du GOP. Mais alors que 2024 pourrait être la revanche que personne n’a demandée, les candidats tiers n’ont pas de bons résultats aux États-Unis, et rien n’indique qu’un candidat tiers serait en mesure de lancer un défi crédible à l’un ou l’autre le candidat du parti cette fois. Si Manchin ou un autre candidat tiers se présentait, ils perdraient probablement beaucoup.

Ils pourraient cependant obtenir suffisamment de soutien parmi les modérés pour faire dérailler Biden dans des États qu’il a remportés de justesse en 2020, malgré les assurances du coprésident de No Labels, Joe Lieberman, que son groupe ne cherche pas à se lancer dans la course pour un « spoiler ».

« Pour qu’un démocrate remporte une élection nationale, il doit gagner trois électeurs modérés auto-identifiés sur cinq », a déclaré Jim Kessler, vice-président des politiques chez Third Way, une organisation politique et de défense centriste de gauche. « Si vous avez un candidat tiers qui se présente au centre, cela siphonne ceux qui se considèrent idéologiquement centristes, et les démocrates dépendent trop de ce bloc d’électeurs. »

Mais la question est de savoir si un tel candidat – en particulier Manchin, dont le siège sera sur le bulletin de vote en 2024 – resterait même dans la course assez longtemps pour que cela se produise.

La stratégie de Manchin pour divertir une candidature présidentielle No Labels

Il peut sembler étrange que Manchin n’ait pas expressément exclu de courir une course qu’il ne peut apparemment pas gagner. Mais Manchin, un opérateur politique avisé, a quelque chose à gagner à entretenir l’idée d’une course de tiers : crédibilité parmi les électeurs républicains sceptiques dans son État d’origine, qui a viré plus à droite lors des récentes élections. Il a dit qu’il attendrait jusqu’à la fin de cette année pour annoncer s’il avait l’intention de se faire réélire au Sénat contre son challenger du GOP, le populaire gouverneur de Virginie-Occidentale Jim Justice, qui avait gagné 22 points lors d’un sondage de mai à l’Université de Caroline de l’Est.

« Manchin doit se présenter dans un État majoritairement républicain », a déclaré Fernand Amandi, un sondeur démocrate basé en Floride. « Cela l’oblige à s’engager dans beaucoup de choses performatives qui consistent à souligner à quel point il est indépendant et à quel point il n’est pas sensible au Parti démocrate – à quel point il est son propre homme. »

Peut-être que rien ne séparerait autant Manchin de Biden et des démocrates que de se présenter contre le président en exercice. Et cela a conduit certains observateurs à spéculer que si Manchin se présente à la présidence, il pourrait le faire brièvement, avant de lancer une autre candidature pour son siège au Sénat. Bien que les démocrates aient eu une relation controversée avec lui au cours des dernières années, beaucoup le considèrent comme leur meilleure chance d’occuper le siège.

« Cela me semble bizarre qu’après avoir passé les deux dernières années et demie à aider Joe Biden et son programme, Manchin va arriver maintenant à la 11e heure et saboter les chances de réélection de Biden », a déclaré Amandi. « Même s’il entre dans la course, je pense qu’il se retirera avant les élections et approuvera Biden. »

Il est vrai que Biden doit une grande partie de son succès législatif au moins en partie au sénateur. Sans lui, Biden n’aurait pas été en mesure d’adopter des lois telles que la loi sur la réduction de l’inflation et le projet de loi bipartite sur les infrastructures. Pourtant, il est peut-être trop tôt pour dire ce que Manchin fera, et lui seul sait à quel point il s’occupe réellement d’une course à la Maison Blanche.

« Il existe une industrie artisanale de personnes dont le travail consiste à convaincre les gens qu’ils peuvent devenir président, et personne n’est à l’abri de la flatterie », a déclaré Kessler.

À quoi ressemblerait une candidature tierce ?

Une candidature tierce tente généralement de se tailler des positions politiques uniques distinctes des principaux partis. (Voir, par exemple, l’offre de Cornel West à gauche de Biden.)

No Labels a publié ce qu’il appelle une plate-forme politique de « bon sens » qui semble être un modèle pour un candidat tiers et qui tente de diviser la différence entre les positions républicaines et démocrates. Cependant, il ne reconnaît pas les principaux points d’achoppement : par exemple, il affirme que « l’Amérique doit trouver un équilibre entre la protection des droits des femmes à contrôler leur propre santé reproductive et la responsabilité de notre société de protéger la vie humaine », mais n’explique pas ce que cet équilibre est sauf que ce n’est pas l’interdiction d’avortement de six semaines en Floride.

Le groupe a déclaré que tout candidat tiers qu’il recrute aurait la liberté de s’écarter de cette plate-forme. Mais ce genre de vagues platitudes n’aidera pas le cas d’un tel candidat, risquant d’offenser les deux côtés d’une question sur laquelle le pays reste amèrement divisé.

Même avec le soutien d’un groupe comme No Labels, il est peu probable qu’un candidat tiers gagne du terrain compte tenu de l’historique de ces offres infructueuses. Sans l’infrastructure d’un grand parti derrière eux, chaque étape du processus électoral est décidément plus difficile, y compris la reconnaissance du nom, l’obtention de parrainages, le vote ou une scène de débat et la collecte de fonds. Mais même un peu de traction pourrait saper les marges extrêmement minces de Biden dans des États tels que l’Arizona, la Géorgie et le Wisconsin, où il a gagné par seulement 44 000 voix au total en 2020.

« Sous le couvert de ce ticket bipartisan vaporeux et mythique, No Labels essaie en fait de nuire aux chances de réélection du président démocrate sortant, car c’est ce qu’est cette élection – un référendum sur le premier mandat du président démocrate », Amandi a dit. Lieberman, pour sa part, a affirmé sur ABC dimanche que No Labels visait simplement à résoudre le problème selon lequel « le peuple américain n’achète plus ce que les deux parties vendent ».

Même le mécontentement généralisé à l’égard des candidats des principaux partis peut ne pas présenter l’ouverture qu’il semble avoir. Les électeurs ont eu le même ennui avec l’ancien président Barack Obama et le sénateur de l’époque John McCain en 2008 et avec Ronald Reagan lorsqu’il a cherché à être réélu en 1984 et a remporté une victoire écrasante.

« Cet environnement actuel est aussi courant que possible », a déclaré Kessler.