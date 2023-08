Ce que le décret de Biden signifie pour les investisseurs américains en Chine

Les drapeaux américain et chinois sont suspendus devant le siège social de Goldman Sachs à New York le 16 décembre 2008.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, est principalement chargée de déterminer les détails. Son département a publié un fiche descriptive et une longue « Avis préalable de proposition de réglementation » avec des questions spécifiques sur lesquelles il aimerait avoir plus d’informations.

Le gouvernement américain est préoccupé par les technologies de l’information quantique qui pourraient « compromettre le cryptage et d’autres contrôles de cybersécurité et mettre en péril les communications militaires », indique l’avis.

Semi-conducteurs — Le Trésor envisage d’interdire les technologies qui permettent la production ou l’amélioration de circuits intégrés avancés ; capacités de conception, de fabrication et de conditionnement de circuits intégrés avancés ; et l’installation ou la vente à des clients tiers de certains supercalculateurs.

« Il y a beaucoup d’opportunités pour les commentaires du public sur ce qui devrait être couvert et ce qui ne devrait pas l’être », a déclaré Anne Salladin, partenaire, réglementation mondiale, chez Hogan Lovells. « Cela me semble être une opportunité extraordinaire pour les clients de peser sur ce front. »

Parmi les nombreuses autres questions, le Trésor demande des domaines au sein des trois catégories globales où les investissements américains dans des entités chinoises « apporteraient un avantage stratégique aux États-Unis, de sorte que la poursuite de ces investissements bénéficierait, et non porterait atteinte, à la sécurité nationale américaine. «

Le l’avis comprend des demandes de grande envergure pour les données dans les tendances d’investissement. Il a également posé des questions sur les exigences et les définitions de seuil efficaces, et des détails sur les charges qui en résultent pour les investisseurs américains : « Si de telles limitations existaient ou étaient nécessaires, comment les entreprises d’investissement pourraient-elles changer la façon dont elles lèvent des capitaux auprès des investisseurs américains, le cas échéant ? »

L’industrie et les développements politiques marquent également un changement dans l’environnement global des risques.

« Le genre de loi que Biden [planning]c’est petit mais c’est important parce qu’une fois que l’État commence à se mêler de ces choses, cela crée des possibilités plus dramatiques », a déclaré Jonathan Levy, professeur d’histoire économique à l’Université de Chicago et auteur de « Ages of American Capitalism : A History of the United States ». «

Bien qu’il ait déclaré qu’il n’avait aucune source au sein de l’administration Biden, Levy a déclaré que les derniers développements lui signalaient que le gouvernement américain ne voulait pas que la nouvelle relation économique avec la Chine « consiste en des fonds d’investissement américains investissant dans la haute technologie chinoise parce que nous pensons que la haute technologie est une sorte d’intérêt stratégique. »

« Je pense aussi plus fondamentalement, je ne sais pas quel genre de relation ils ont en tête, [but] il va y avoir une nouvelle commande. Nous voulons façonner dans une certaine mesure ce que [order] ressemble à. »

