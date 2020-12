Getty Images

Nos luttes pour la liberté d’expression se sont intensifiées précisément parce que la parole n’a jamais été aussi libre.

2020 a été une année particulièrement rancunière, et parmi les nombreuses choses pour lesquelles nous nous sommes battus figurait l’état de la liberté d’expression en Amérique. Il y a un contingent croissant de penseurs hétérodoxes – à gauche et à droite – qui soutiennent qu’une culture de la censure a enveloppé la vie intellectuelle et réduit la liberté d’expression.

En juillet, il y avait la tristement célèbre «lettre» publiée dans le Harper’s Magazine défendant la liberté d’expression, signée par un large éventail d’écrivains et d’intellectuels. Avant cela, il y avait eu une révolte au New York Times après que la section d’opinion eut publié un article du sénateur Tom Cotton (R-AR) appelant au déploiement de soldats américains pour protester contre les points chauds du pays. La chroniqueuse Bari Weiss a quitté le journal et a publié une lettre condamnant ce qu’elle a appelé son «environnement de plus en plus illibéral». Quelques jours plus tard, un autre écrivain de premier plan, Andrew Sullivan, a lancé The Weekly Dish pour échapper à ce qu’il considérait comme des orthodoxies de gauche dans les médias grand public.

Plus récemment, Glenn Greenwald a rompu les liens avec le média de gauche qu’il a cofondé, The Intercept, affirmant qu’il a succombé aux «mêmes tendances de répression, de censure et d’homogénéité idéologique qui sévissent dans la presse nationale». Et le mois dernier, Matt Yglesias de Vox a suivi d’autres écrivains (comme Greenwald et Sullivan) en rejoignant la plate-forme numérique indépendante Substack pour, selon ses propres termes, dire à tout le monde ce que je pense à un degré encore plus grand que je ne le fais maintenant.

Aucun de ces cas ne se ressemble exactement, et les allégations de censure ne sont pas également valables. Mais ils font tous partie d’une vague d’histoires «de culture d’annulation» cette année. Et la plainte commune, s’il y en a une, est que le discours public est étouffé. Comme l’a déploré Greenwald, «combien en péril, dans tous les secteurs de la société, cette valeur indispensable du discours libre est devenue».

La critique de Greenwald de la culture d’annulation est à la fois juste et fausse. Les limites de la parole sont contesté, sur différents fronts et pour diverses raisons. Mais cela a toujours été le cas. Ce qui est vraiment nouveau à propos de ce moment, c’est le nombre de voix dans le discours. Nous vivons dans ce qui est incontestablement l’espace d’information le plus libre et le plus ouvert de l’histoire humaine. Donc, tous les défis de la parole se produisent parallèlement à une explosion de … la parole.

Annuler la culture, quoi que vous en pensiez, est un problème dans la liberté d’expression, pas de problème de la liberté d’expression. C’est un paradoxe qui remonte à l’invention de la démocratie et de la rhétorique dans la Grèce antique. Les Grecs ont même créé des conceptions de duel de la liberté d’expression – Isegoria (le droit de chacun de participer au débat public) et parrhésie (le droit de parler sans limites) – mettre en évidence les conflits qui émergent au sein des sociétés ouvertes. Il convient de noter que les Athéniens n’ont jamais pu gérer ces tensions et c’est en partie pourquoi leur démocratie a eu les mêmes combats familiers contre l’ostracisme et le tribalisme. (Socrate a été annulé par la foule!)

Notre discours est aussi libre qu’il ne l’a jamais été et aussi démocratique qu’il ne l’a jamais été. Et c’est un défi que nous n’avons jamais vraiment relevé auparavant – pas à cette échelle. La turbulence que nous vivons actuellement, vue de 30000 pieds, est le dernier exemple d’une société aux prises avec une contradiction au cœur de toute culture démocratique: Il ne peut pas fonctionner sans un environnement de communication ouvert, mais cet environnement, en raison de son ouverture, est vulnérable à toutes sortes de pressions internes qui peuvent saper le système de l’intérieur.



Stéphanie Keith / Getty Images Des manifestants appelant à la fin de la censure par les entreprises de médias sociaux participent à un rassemblement «Exigez la liberté d’expression» à Washington, DC.



John Lamparski / LightRocket via Getty Images Les manifestants manifestent contre la nomination de la candidate à la Cour suprême Amy Coney Barrett devant le domicile du sénateur de New York Chuck Schumer.

Nous nous noyons dans la parole

Avant Internet et les médias sociaux, la plupart des gens recevaient leurs nouvelles d’institutions de contrôle comme les grands journaux et les réseaux de télévision. Ces institutions fonctionnaient comme des arbitres, criant des mensonges, vérifiant les faits et décidant généralement de ce sur quoi il vaut la peine de se disputer. Ils avaient la capacité de contrôler le flux d’informations et de définir les termes de la conversation. Le style de discours qui a dominé à l’époque du portier était d’esprit libéral mais aussi étroitement circonscrit en raison de l’insularité des participants (majoritairement blancs, majoritairement de la classe moyenne supérieure et supérieure).

Les gardiens existent toujours, mais ils n’ont rien de tel que le pouvoir qu’ils avaient autrefois. Alors que le discours public était autrefois une conversation contrôlée et organisée au sein de la classe politique, c’est maintenant un libre pour tous.

L’écosystème est très différent. Les technologies numériques – les médias sociaux en particulier – ont libéré plus de voix et de plates-formes et ont essentiellement supprimé toutes les barrières à l’entrée dans la conversation publique. Et cela signifie un plus large éventail de voix, d’arguments et de perspectives. Cela signifie aussi plus de désinformation, plus de contestation, plus de tumulte.

Les plaintes d’écrivains comme Yascha Mounk, qui a lancé le magazine en ligne Persuasion plus tôt cette année pour contrer les excès illibéraux, sont justifiées mais aussi trompeuses. Ils sont justifié parce que là sont efforts pour non seulement supprimer la parole mais aussi punir les violations des orthodoxies émergentes. En même temps, il est également vrai que nous nous noyons dans une culture de la liberté d’expression qui a favorisé le discours très tribaliste que les gens comme Mounk veulent transcender.

Le problème ici n’est pas de savoir si nous avons la liberté d’expression ou non. Il s’agit du type de culture de la liberté d’expression que nous voulons préserver. C’est le même combat que les Grecs ont eu. Voulons-nous Isegoria ou parrhésie? Le droit à la liberté d’expression signifie-t-il le droit de dire absolument n’importe quoi, quelles qu’en soient les conséquences? Si je suis un absolutiste à propos de quoi que ce soit, c’est la liberté d’expression, mais même moi, je reconnais qu’il y a des limites. Je soupçonne que la plupart des gens de la culture anti-annulation ressentent la même chose. Mais le consensus sera toujours insaisissable et nous serons rarement d’accord sur l’endroit où marquer ces limites.

Alors que la sphère publique s’ouvre à plus de gens, nous devrions nous attendre à davantage de collisions sur les limites et le sens de la tolérance. Il faut aussi s’attendre à un peu d’anarchie. Platon détestait la démocratie précisément pour cette raison. La liberté d’expression, a-t-il soutenu, a dégénéré en sophisme parce que le discours public, s’il est vraiment ouvert, n’est jamais rationnel de manière fiable ou exempt de coercition. La réponse de Platon a été de détruire complètement la démocratie. Si nous rejetons cela (et la plupart le font), nous devons encore nous attaquer au problème fondamental.

Aujourd’hui, il y a plus de voix et de plates-formes et presque aucun obstacle à la parole. Et cela signifie plus de désinformation, plus de contestation, plus de tumulte.

Il n’y a pas de solution satisfaisante à portée de main. Une partie du problème est un environnement médiatique qui met en avant nos pires impulsions. Les médias sociaux, pour prendre l’exemple évident, sont essentiellement conçus pour l’intimidation et la pensée de groupe. Pendant ce temps, la concurrence pour les clics et les audiences est incroyablement intense et toutes les incitations poussent dans le sens de l’indignation et de la division.

Mais dans une société vraiment libre, tout est à gagner. La gauche, en ce moment, exerce beaucoup de pouvoir culturel et oblige les institutions médiatiques traditionnelles à se plier à des normes idéologiques nouvelles et changeantes. Que ce soit, en fin de compte, bon pour les mouvements politiques de gauche est une conversation séparée. Ce qui est clair, c’est que l’environnement des médias numériques ne privilégie pas les mêmes voix et attitudes qui prévalaient dans le monde pré-numérique. C’est trop compétitif et fragmenté maintenant. C’est un changement majeur dans notre façon de penser et de communiquer et cela produit des conflits massifs.



Stephen Zenner / LightRocket via Getty Images Un rassemblement Trump à Lansing, dans le Michigan, a rassemblé les gens pour montrer leur opposition à la victoire du président élu Biden aux élections.



Andrew Caballero-Reynolds / AFP via Getty Images Des manifestants pro-démocratie défilent à Washington, DC, le 13 novembre.

La liberté d’expression s’est toujours dévorée

Mon principal le boeuf avec les croisés anti-annulation est qu’ils ne reconnaissent souvent pas que la liberté d’expression assure seulement un concours de persuasion. Cela ne garantit pas qu’un style particulier de discours prévaudra.

Je reviens sans cesse à ces notions grecques de Isegoria et parrhésie parce qu’ils soulignent la tension entre l’égalité et la liberté, entre le droit de parler et le permis d’offenser. Tu pourrais dire ça Isegoria créé l’environnement politique de la démocratie, tandis que parrhésie l’a actualisé. Ou pour le dire un peu différemment, le droit de parole a rendu la démocratie possible; la capacité de parler librement en valait la peine.

Mais des philosophes comme Socrate et Platon ont vite compris que le droit de tout dire ouvrait la porte à toutes les manières de subversion. Et comme le savent tous les étudiants de premier cycle en philosophie, le droit de dire quoi que ce soit à Athènes a conduit à des rituels conjoints d’ostracisme et de tribalisme. En effet, Socrate a été annulé par les mêmes forces démocratiques qui ont rendu son discours possible. Il a refusé l’ostracisme et a choisi la mort, mais son sort est un rappel que la liberté d’expression s’est toujours dévorée.

Nous ne pouvons pas avoir une société libre sans tous les dangers que la liberté implique. Voilà le paradoxe. L’ère du contrôle est révolue et cela signifie que le libéralisme n’est que l’un des nombreux modes de discours en compétition pour la domination dans un écosystème largement ouvert. Des écrivains réfléchis comme Osita Nwanevu de The New Republic et mon collègue de Vox Zack Beauchamp ont soutenu que les débats «éveillés» que nous menons actuellement sont, loin d’être illibéraux, se déroulant carrément dans les limites du libéralisme. – que certains des excès de la gauche sont des efforts pour forcer le libéralisme à réaliser ses propres ambitions. Je ne suis pas convaincu de cela, mais peut-être qu’il y a du vrai.

Les dangers de l’ouverture vont au-delà des débats sur la culture d’annulation. La lutte pour la parole, aussi importante soit-elle, semble petite par rapport à un problème comme la désinformation sur les vaccins et les élections et l’effondrement de la confiance dans les institutions chargées d’informer le public. Et la crise épistémique, comme mon collègue Dave Roberts l’a surnommée, découle du même espace d’information largement ouvert qui a produit le drame de la liberté d’expression. C’est une manifestation du même paradoxe incontournable.

Ce qui est vrai, et ce qui a toujours été vrai, c’est que la liberté démocratique libérale essentielle – la liberté d’expression – est parfois une victime des conditions mêmes que le libéralisme contribue à établir en premier lieu. Un système fondé sur la liberté d’expression n’est pas auto-sécurisé – il peut et a toujours sapé les conditions de sa propre existence.

La liberté de parole a toujours été limitée aux élites et aux personnes au pouvoir. À mesure que de plus en plus de voix entreront dans la sphère publique, les frontières rhétoriques seront repoussées et effacées. Les termes des débats changeront. La frontière entre l’inconfort et la censure s’estompe. Ce qui était auparavant impensable ou impossible à dire deviendra banal, et ce qui était auparavant acceptable sera remis en question et parfois supprimé, presque toujours pour défendre la culture qui rend la liberté pratiquement possible.



Jeremy Hogan / LightRocket via Getty Images Les partisans de Donald Trump se rassemblent devant l’Indiana Statehouse pour protester contre les résultats des élections en faveur du président élu Joe Biden.

Donc, quels que soient les débats que nous avons, c’est parce que les portes de la parole ont été grandes ouvertes et que la conversation publique est moins limitée. Ce qui vient ensuite est une question ouverte. Mais la route là-bas sera contestée et façonnée par plus de voix que jamais auparavant – et c’est ce que signifie vivre dans une société libre, pour le meilleur ou pour le pire.