Les réfugiés rohingyas sont transférés sur l’île inondée de Bhashan Char à Chittagong, au Bangladesh, le 30 janvier 2021. | Rehman Asad / NurPhoto via Getty Images

La prise de contrôle est terrible pour le Myanmar. Cela peut être pire pour les plus vulnérables du pays.

L’armée du Myanmar a renversé son gouvernement civil lors d’un coup d’État lundi, mettant fin à la façade du régime démocratique et créant un avenir encore plus incertain pour les droits de l’homme dans le pays – en particulier les Rohingyas persécutés et d’autres minorités ethniques.

Les conséquences du coup d’État se déroulent toujours, mais les défenseurs des droits de l’homme et les experts m’ont dit qu’ils avaient de plus en plus peur de ce qui pourrait arriver à quiconque conteste le régime.

«Les options disponibles pour le peuple birman sont très, très limitées car je ne pense pas qu’il y ait beaucoup d’influence à l’intérieur du pays», m’a dit Mabrur Ahmed, fondateur et directeur de Restless Beings, un groupe de défense des droits humains basé au Royaume-Uni. (La Birmanie est l’ancien nom du pays; la junte militaire l’a changé pour le Myanmar en 1989, mais beaucoup, en particulier ceux du mouvement pro-démocratie, utilisent encore l’ancien nom.) Il n’y a pas grand-chose que les gens puissent faire en dehors de la protestation, a déclaré Ahmed, bien que toute manifestation, croyait-il, se heurterait à la violence de l’armée.

Le sort des Rohingyas et des autres minorités ethniques et religieuses dans le pays à majorité bouddhiste peut être encore plus précaire au milieu de cette agitation politique.

De nombreux groupes minoritaires du Myanmar sont restés gravement marginalisés par le gouvernement tout au long du mouvement guindé du pays vers la démocratie, qui a commencé il y a plus d’une décennie. Isolés politiquement et économiquement, les chefs militaires du Myanmar ont rédigé une nouvelle constitution en 2008 qui a enlevé certains pouvoirs aux militaires, bien qu’ils conservent toujours le droit de veto. En 2015, la championne pro-démocratie du Myanmar Aung San Suu Kyi et le parti qu’elle dirigeait ont remporté une élection écrasante, et l’année suivante, Suu Kyi est devenue le «conseiller d’État», un dirigeant civil de facto.

Mais les minorités ethniques et religieuses, y compris les Rohingyas, ont été largement exclues du vote de 2015. Avant les élections de novembre qui ont précédé ce coup d’État, de nombreux groupes minoritaires – environ 1,5 million d’électeurs – ont de nouveau été exclus du tout de participer.

L’État a également continué à se livrer à des violences flagrantes contre certains groupes, notamment contre les Rohingyas, un groupe minoritaire musulman dans l’État de Rakhine. Plus de 750000 Rohingyas ont fui vers le Bangladesh voisin depuis 2017, lorsque l’armée a intensifié une campagne brutale contre le groupe, incendiant des villages et commettant des meurtres et des viols collectifs avec ce qu’un rapport des Nations Unies sur les droits de l’homme a qualifié d ‘«intention génocidaire».

L’armée a également ciblé des minorités ethniques et religieuses dans d’autres endroits, notamment dans les États de Kachin et de Shan. Un rapport d’enquête indépendant des Nations Unies a révélé en 2019 que «les groupes ethniques du Myanmar ont une expérience commune – mais pas identique – de marginalisation, de discrimination et de brutalité aux mains des forces armées du Myanmar, les Tatmadaw.

Maung Zarni, un activiste birman et cofondateur et secrétaire général de Forsea, un groupe de défense de la démocratie et des droits de l’homme en Asie du Sud-Est, m’a dit qu’il pensait que la situation des droits de l’homme pourrait s’aggraver après le coup d’État.

«Les différentes communautés minoritaires se situent entre un rocher et un dur», a-t-il déclaré. «S’ils se contentent de s’allonger et de le prendre, ils perdent. Ensuite, s’ils essaient d’être proactifs et d’activer des mécanismes des droits de l’homme en dehors de la Birmanie, l’armée les distinguera par une augmentation de la répression. »

Et cette armée est désormais entièrement responsable du gouvernement. Le général Min Aung Hlaing, chef du Tatmadaw, a été accusé de manière crédible de génocide et de crimes de guerre. En 2019, les États-Unis l’ont sanctionné pour violations des droits humains contre les Rohingyas.

« L’armée est responsable du génocide contre les Rohingyas et d’autres violations graves des droits humains contre d’autres minorités ethniques, y compris les Rakhine, Kachin, Shan », m’a dit Daniel P. Sullivan, principal défenseur des droits de l’homme chez Refugees International qui se concentre sur le Myanmar. .

«L’idée qu’ils aient maintenant le contrôle, ne fait que nourrir l’impunité dont ils ont pu jouir depuis si longtemps.»

Les droits de l’homme ne se sont pas améliorés sous la direction de Suu Kyi

Des atrocités contre les Rohingyas et d’autres ont eu lieu pendant le flirt du Myanmar avec la démocratie, pendant le mandat d’Aung San Suu Kyi. Suu Kyi était la championne de la démocratie au Myanmar, une fille célèbre de l’homme qui a aidé à gagner l’indépendance du pays. L’armée l’a placée en résidence surveillée à la fin des années 1980 jusqu’en 2010 pour son activisme. Elle a remporté le prix Nobel de la paix en 1991 pour ses efforts en faveur de la démocratie. Alors que le pays a pris des mesures vers la démocratisation, elle est devenue son chef civil de facto en 2015.

Ces étapes étaient cependant provisoires et incomplètes. Une fois dans son rôle, Suu Kyi s’en est remise aux militaires, qui conservaient encore des pouvoirs importants dans le cadre du nouvel arrangement. Alors que la répression contre les Rohingyas s’intensifiait, elle a reçu des critiques internationales pour son silence. Elle a qualifié les preuves d’atrocités de «fake news» et a qualifié la répression d’opérations contre le terrorisme. En 2019, elle a défendu le Myanmar contre des accusations de génocide devant la Cour internationale de justice de La Haye.

Suu Kyi était – et est – extraordinairement populaire au Myanmar, mais son refus de condamner le traitement des Rohingyas, en particulier, a montré les failles de l’expérience démocratique du Myanmar.

Environ 30% de la population du Myanmar sont des minorités ethniques, quelque 130 groupes, selon le Washington Post. Certains de ces groupes ont des ailes armées, et le Myanmar connaît certaines des guerres civiles les plus anciennes au monde, qui ont commencé après son indépendance en 1948.

«C’est le niveau de mécontentement et de peur de la part des groupes ethniques, et ils ne font pas confiance aux militaires. Ils ont également le sentiment que Suu Kyi est colonialiste », a déclaré Zarni. «Sui Kyi et l’armée – ils ne diffèrent que par leurs degrés, pas par leur nature, en termes de perspective ou de sentiments à l’égard des minorités bouddhistes non birmanes.»

L’armée a maintenant détenu Suu Kyi et les dirigeants civils du parti dans le cadre de sa prise de contrôle. Certains critiques disent que cela ne fait aucune différence, en particulier pour les Rohingyas. C’était mauvais avant et ça le restera.

«Pour nous, le gouvernement civil et le régime militaire sont les mêmes, donc pour nous, rien ne changera», m’a dit Nay San Lwin, co-fondateur de la Coalition des Rohingyas Libres. «Ils ne peuvent pas faire plus que ce qu’ils font actuellement.»

Les experts et les militants des droits de l’homme ont déclaré que le coup d’État, d’une certaine manière, a révélé à quel point la démocratisation du Myanmar était vraiment creuse. Comme l’a dit Zarni, «le coup d’État a tué le plus gros mensonge.»

«Même si le Myanmar a toujours eu le vernis de la démocratie, ce n’a jamais été une nouvelle démocratie dans un sens quelconque», Azeem Ibrahim, directeur du Center for Global Policy à Washington, DC, et auteur Les Rohingyas: à l’intérieur du génocide caché du Myanmar, m’a dit. «Les militaires détenaient toujours toutes les cartes. Ils avaient essentiellement un pouvoir sans aucune responsabilité. »

Mais il y a des craintes légitimes que la situation ne s’aggrave et qu’une armée non responsable puisse être encore plus enhardie après le coup d’État.

«Un moment comme celui-ci, où les auteurs de ces atrocités ont été considérés comme une prise de pouvoir, soulève vraiment les inquiétudes et les risques que d’autres atrocités se produisent pour des groupes comme, en particulier, les Rohingya», a déclaré Sullivan de Refugees International.

Même un gouvernement civil nominal a servi, sinon de contrôle, au moins parfois à ralentir les pires impulsions militaires. Les motions de démocratie – créer des comités, obtenir l’approbation des mesures – ont pris du temps. Maintenant, même cela a disparu.

«Ce que je peux dire», m’a dit Ahmed, le militant des droits humains, «c’est que toute sorte de cailloux qui aurait pu se trouver sur le chemin ont maintenant été supprimés. «

Les militants voient le coup d’État comme une opportunité de responsabiliser le Myanmar

Sullivan a déclaré que son groupe avait exhorté l’administration Biden à désigner ce qui arrive aux Rohingyas comme un «génocide». Le département d’État de Biden examine la désignation, qui, selon les défenseurs, aidera à rallier la pression internationale à la cause des Rohingyas.

Pendant ce temps, l’administration Biden a déjà officiellement déclaré la prise de contrôle au Myanmar comme un coup d’État. « Les États-Unis ont supprimé les sanctions contre la Birmanie au cours de la dernière décennie sur la base des progrès vers la démocratie », a déclaré Biden dans un communiqué lundi. «Le renversement de ces progrès nécessitera un examen immédiat de nos lois et autorités en matière de sanctions, suivi de mesures appropriées.»

Le département d’État a déclaré mardi que l’administration réexaminerait la réimposition des sanctions économiques au Myanmar qui avaient été supprimées en 2016 alors que le Myanmar progressait vers la démocratisation.

« Nous prendrons des mesures contre les responsables, notamment en examinant attentivement notre position actuelle en matière de sanctions, en ce qui concerne les chefs militaires birmans et les entreprises qui leur sont associées », a déclaré mardi un responsable du département d’État aux journalistes lors d’une conférence téléphonique, en utilisant l’ancien Nom. «Plus important encore, nous continuerons d’être aux côtés du peuple birman.»

Les experts et les défenseurs ont déclaré que le coup d’État militaire donne à la nouvelle administration Biden et aux partenaires internationaux une occasion de faire pression sur le Myanmar, en particulier en ce qui concerne ses violations des droits de l’homme et ses atrocités contre les Rohingyas.

Les pays ont condamné la violence contre les Rohingyas, et les États-Unis ont utilisé des outils tels que des sanctions ciblées pour punir des personnalités au sein de l’armée birmane. Mais les experts m’ont dit que certains gouvernements étaient réticents à pousser trop fort parce qu’ils craignaient qu’une pression excessive ne perturbe la démocratie fragile, même imparfaite, du Myanmar.

«Tout cela a maintenant été déraciné», a déclaré Ibrahim à propos du coup d’État. «Il était très clair qui dirigeait le spectacle. Il n’y a plus de façade ou de placage de démocratie.

Le Conseil de sécurité des Nations Unies s’est réuni mardi pour discuter de la situation politique au Myanmar. Certains groupes humanitaires ont demandé au Conseil de sécurité d’imposer des sanctions, notamment à l’encontre des membres de l’armée, ou un embargo mondial sur les armes. Mais le Conseil de sécurité n’a même pas réussi à s’entendre sur une déclaration condamnant le coup d’État.

«Le coup d’État militaire a été mené par les mêmes militaires qui ont été accusés d’avoir commis un génocide ou des crimes contre l’humanité», m’a dit Wai Wai Nu, fondatrice du Women’s Peace Network, qui défend les droits humains au Myanmar. «Cette impunité qui a été donnée à cette armée doit cesser. Le monde doit tenir les militaires responsables non seulement du coup d’État, mais surtout des crimes de génocide. »

Mais certains partisans ont averti qu’une pression internationale excessive sur le Myanmar, en particulier si elle était liée aux Rohingyas, pourrait créer la conséquence involontaire de mettre en colère l’armée birmane et de provoquer une réaction violente – une réaction qu’ils pourraient prendre sur les Rohingya.

«Je fais juste écho aux voix des Rohingyas que je connais et à qui j’ai parlé, qui craignent d’être le numéro un, au premier plan, de l’armée birmane montrant sa puissance», a déclaré Ahmed. Il a déclaré que ses contacts rohingyas ne voulaient pas parler après le coup d’État parce qu’ils avaient peur et ne savaient pas ce qui allait suivre.

Tout cela a rendu l’avenir du Myanmar sombre, pour ses minorités et pour tout avenir démocratique. «Le pays tout entier va souffrir pendant des années», a déclaré Nay San Lwin. «Nous ne savons pas combien de temps.»