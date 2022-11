Ce que le Congrès pourrait faire pour éviter une grève des chemins de fer – et pourquoi les syndicats sont mécontents

Lundi soir, le président Joe Biden a exhorté le Congrès à mettre fin au risque d’une éventuelle grève des chemins de fer qui pourrait paralyser le commerce américain, en forçant les syndicats à accepter un accord que l’administration a aidé à négocier.

“J’appelle le Congrès à adopter immédiatement une législation pour adopter l’accord de principe entre les cheminots et les opérateurs – sans aucune modification ni délai – pour éviter une fermeture ferroviaire nationale potentiellement paralysante”, a déclaré Biden dans un communiqué.

L’administration Biden a évité une grève des chemins de fer en septembre en négociant un accord qui a augmenté le salaire des travailleurs, mais qui n’a pas répondu aux préoccupations des travailleurs sur appel concernant les congés de maladie payés. Aujourd’hui, quatre des 12 syndicats ferroviaires impliqués dans les discussions sur la ratification des contrats font pression pour davantage de négociations. Ces quatre syndicats — qui représentent 55 % des cheminots touchés par un accord — ont rejeté l’accord parce qu’il n’offre pas les congés de maladie payés qu’ils ont demandés. À l’heure actuelle, les cheminots ne reçoivent aucun congé de maladie payé et doivent plutôt utiliser leurs vacances.

Huit syndicats ont soutenu l’accord, qui prévoyait également une augmentation de salaire de 24% sur cinq ans et un jour personnel supplémentaire. Mais les 12 syndicats – qui couvrent plus de 115 000 travailleurs – participeraient en cas de grève car il est peu probable qu’ils se croisent les uns les autres.

Biden pousse le Congrès à agir rapidement, car la date limite pour parvenir à un accord est le 9 décembre – et il ne pense pas que les négociations se dirigent vers un règlement. Si les syndicats et les chemins de fer ne parviennent pas à un accord d’ici là, toute grève éventuelle interromprait probablement la disponibilité des biens et services et serait dévastatrice pour l’économie américaine. Un tel arrêt pourrait coûter à l’économie jusqu’à 1 milliard de dollars au cours de sa première semaine, selon Anderson Economic Group.

Cependant, la demande de Biden ne concernait qu’une seule façon pour le Congrès de répondre. Les législateurs pourraient accepter la demande de Biden – ce que la présidente Nancy Pelosi a déjà indiqué qu’elle prévoyait de faire – et exiger que les syndicats acceptent l’accord existant. Ils pourraient également ajouter des dispositions à l’accord qui incluent des congés de maladie payés pour les travailleurs ou prolonger le temps de négociation des syndicats.

Biden a fait valoir que toute modification de l’accord existant pourrait entraîner des retards dangereux et a exhorté les législateurs à simplement approuver l’accord tel quel. Biden a affirmé qu’une grève nuirait aux travailleurs de toute l’économie et que les cheminots doivent renoncer à leur lutte pour les congés de maladie en raison des dommages qu’un arrêt de travail pourrait causer. Ce faisant, il a apparemment envoyé un message contradictoire aux travailleurs que lui et son parti ont souvent prétendu soutenir. “Un appel au Congrès à agir immédiatement pour adopter une législation qui adopte des accords de principe qui excluent les congés de maladie payés ignore les préoccupations des cheminots”, a écrit la Fraternité des employés de l’entretien des voies, l’un des quatre syndicats qui ont rejeté l’accord. une déclaration.

Le rôle du Congrès dans la réduction des grèves ferroviaires, brièvement expliqué

Normalement, le Congrès ne peut pas mettre fin à une grève ou s’impliquer trop dans des conflits de travail dans le secteur privé. Mais parce que la chaîne d’approvisionnement et l’économie américaines dépendent tellement du rail, la Railway Labour Act a été adoptée en 1926 pour donner au Congrès le pouvoir de réduire les grèves et de les résoudre si elles se produisent.

Il n’a pas utilisé ce pouvoir fréquemment, et l’application la plus récente remonte à environ 30 ans, lorsque le Congrès a agi pour mettre fin à une grève des chemins de fer en 1992. À l’époque, les législateurs du Congrès ont adopté une résolution mettant en place un système d’arbitrage pour régler les différends. entre les ouvriers et les chemins de fer.

La Railway Labour Act donne aux législateurs une grande marge de manœuvre quant à la manière dont ils pourraient aborder la situation actuelle.

“Étant donné qu’ils ont le pouvoir de forcer un règlement, je ne pense pas qu’il y ait de limites à cela”, déclare Cliff Winston, expert en politique économique chez Brookings.

En pratique, ils pourraient obliger les syndicats et les transporteurs à accepter l’accord de septembre tel quel, une option que Biden et les chefs d’entreprise préconisent. Ils pourraient imposer leurs propres conditions supplémentaires, y compris l’exigence de congés de maladie rémunérés, en supprimant la raison pour laquelle les travailleurs rayent de la table. Ils pourraient prolonger la période de réflexion existante afin que les deux parties aient plus de temps pour négocier. Ou ils pourraient confier les pourparlers à des arbitres indépendants qui seraient chargés de trouver une solution.

Toute résolution nécessiterait le soutien de 60 membres du Sénat, dont 10 républicains. Obtenir ce soutien, en fin de compte, pourrait limiter l’option que les législateurs décident de prendre.

Le sénateur Bernie Sanders (I-VT) a dit avec insistance que l’action du Congrès ne devrait pas omettre les congés de maladie payés.

“Si l’industrie ferroviaire peut se permettre de dépenser 25,5 milliards de dollars cette année pour racheter ses propres actions et distribuer d’énormes dividendes à ses riches actionnaires, ne me dites pas qu’elle ne peut pas se permettre de garantir des congés de maladie payés à ses travailleurs et de leur fournir un qualité de vie décente », a-t-il écrit dans un post la semaine dernière. Le sénateur Marco Rubio (R-FL) s’est également prononcé sur la recherche d’un accord qui intègre plus de demandes des travailleurs.

Auparavant, cependant, les sénateurs républicains Richard Burr (NC) et Roger Wicker (MS) ont poussé une résolution qui obligerait les travailleurs à adhérer au contrat sans changement. Et Pelosi a déjà déclaré que la Chambre votera ce mercredi une législation qui pousserait les travailleurs à accepter le contrat existant.

“Cette semaine, la Chambre examinera un projet de loi adoptant l’accord de principe – sans pilules empoisonnées ni modification des conditions négociées – et l’enverra au Sénat”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. “J’espère que cette législation nécessaire pour éviter la grève obtiendra un vote fortement bipartite, donnant aux familles américaines la confiance dans notre engagement à protéger leur avenir financier.”

Alors que le résultat est plus incertain au Sénat, suffisamment de membres du GOP pourraient se joindre aux démocrates pour adopter le projet de loi de la Chambre, malgré l’opposition des deux partis.

La poussée des démocrates brouille leur message aux travailleurs

Dans sa déclaration appelant à une action du Congrès, Biden s’est qualifié de “fier président pro-travailleur”. Alors que les positions passées, comme son soutien à une politique comme la Pro Act pro-syndicale, soutiennent cela, sa demande actuelle semble la contredire. Plutôt que d’appeler à une action plus large du Congrès, il a spécifiquement demandé aux législateurs de faire pression pour l’accord existant, qui omet les principales revendications des travailleurs.

« Les travaillistes n’aiment peut-être pas ça, mais il y a trop de coûts politiques pour lui pour que ça ne soit pas réglé », dit Winston.

Les efforts de Biden semblent viser à garantir que les démocrates ne soient pas blâmés pour les chocs qui pourraient résulter d’une grève des chemins de fer, pendant une période déjà ténue où le pays est nerveux face à l’inflation et aux problèmes de chaîne d’approvisionnement. Dans sa déclaration, Biden s’est fortement concentré sur l’importance des retombées économiques s’il n’y avait pas de solution à cette impasse. Plus de 750 000 personnes pourraient être sans emploi pendant la grève et le transport de nourriture, de carburant et d’autres produits pourrait s’arrêter, a-t-il noté.

C’est une décision qui a frustré certains membres du syndicat, qui soutiennent que la demande de Biden ignore les principales lacunes qui n’ont pas encore été résolues.

« L’adoption d’une législation qui exclut les congés de maladie payés ne résoudra pas les problèmes de service ferroviaire. Au contraire, cela aggravera les problèmes de la chaîne d’approvisionnement et rendra encore plus malade, exaspérera et privera les cheminots alors qu’ils continuent d’assumer le fardeau de la mauvaise gestion des chemins de fer », a écrit la Fraternité des employés de l’entretien des voies.

La grève potentielle a laissé les démocrates dans une situation politique difficile, chaque plan d’action susceptible de contrarier certains partisans. En fin de compte, a déclaré Biden dans sa déclaration, les inquiétudes concernant l’impact d’une grève l’ont poussé à appeler à une résolution rapide malgré l’opposition des travailleurs à l’action du Congrès.