Ce que le Congrès attend des grandes technologies

Cécile : Il existe six projets de loi qui, de différentes manières, tentent de limiter le pouvoir des grandes entreprises technologiques. Une facture fournir plus de financement aux agences gouvernementales qui surveillent les entreprises n’est pas si controversé.

J’ai demandé à ma collègue Cecilia Kang de nous expliquer les factures et comment nous en sommes arrivés là.

La mauvaise humeur au sujet du pouvoir des grandes entreprises technologiques a un développement nouveau et peut-être surprenant : les législateurs de la Chambre ont écrit un ensemble de projets de loi qui, si tout est adopté – un très grand « si » – pourrait changer fondamentalement Google, Facebook, Amazon et Apple tels que nous les connaissons.

D’abord, il y avait tellement de cris. Et maintenant, il y a de l’action. (Peut-être.)

Il y a eu un tournant lorsque les Russes ont abusé de Facebook, Google et Twitter pour tenter de diviser les électeurs américains autour des élections de 2016. Les politiciens, à juste titre ou à tort, se sont montrés hostiles à toutes les entreprises technologiques.

Comment tant de législateurs, républicains et démocrates en sont-ils arrivés à croire que les géants de la technologie devaient changer fondamentalement ?

Une autre facture rendrait plus difficile l’acquisition de start-up par les entreprises. En vertu de cette loi, Facebook n’aurait peut-être pas été autorisé à acheter Instagram et WhatsApp.

Cela a contribué à cimenter un consensus majoritairement bipartite – bien que pas toujours pour des raisons partagées – selon lequel Washington devait être moins insensible aux entreprises technologiques. Et la loi antitrust est désormais perçue comme un moyen de résoudre un ensemble de problèmes perçus avec la technologie, y compris pour certains républicains, les perceptions de parti pris contre les voix et les opinions conservatrices.

Les grandes entreprises technologiques ont-elles gâcher et créer trop d’ennemis à Washington, ou était-il inévitable qu’ils soient ciblés par de nouvelles lois et réglementations ?

Tous les deux. D’après mes conversations avec des lobbyistes dans de grandes entreprises technologiques, il y a un certain regret que les entreprises aient mal évalué la bonne volonté qu’elles avaient envers les politiciens et les régulateurs. Et les bureaux politiques des entreprises technologiques à Washington n’ont peut-être pas pleinement expliqué à leurs patrons de la côte ouest à quel point les législateurs s’étaient retournés contre Big Tech.

Mais regardez, une poignée d’entreprises technologiques sont les entreprises les plus précieuses du pays et influencent l’économie, les pratiques de travail, la façon dont les gens trouvent des informations et notre façon de vivre. Cela expose les entreprises à un examen minutieux.

Comment les entreprises réagissent-elles à ces factures ?

Leur message central est que les législateurs risquent de créer bien plus de problèmes qu’ils ne pourraient en résoudre. Pomme dit, par exemple, que les gens seront exposés à des applications sommaires si le Congrès exige que l’entreprise permette aux gens de télécharger des applications iPhone en dehors de sa boutique officielle. Les lobbyistes ont mentionné qu’Amazon pourrait être contraint d’arrêter la livraison Prime pour certains produits.

Existe-t-il un front uni entre Google, Facebook, Amazon et Apple ?

Pas nécessairement. Il y a des désaccords sur la politique. Facebook semble ouvert à l’une des propositions cela permettrait aux gens de transférer plus facilement leurs données d’une application à un concurrent. Google est contre et dit qu’il expose les gens aux escrocs.

Il y a aussi la colère viscérale. De nombreuses entreprises technologiques, pas seulement les plus grandes, en veulent à Facebook pour ce qu’elles pensent que l’entreprise a fait pour ternir l’ensemble de l’industrie. Un lobbyiste m’a dit qu’il est difficile pour Facebook de s’opposer à la législation antitrust après de nombreux scandales. Apple, qui est en désaccord avec Facebook à presque tous égards, fait effectivement pression sur les législateurs en son nom et en celui de Facebook.