Ce que le Congrès a manqué lors de la session du canard boiteux

Des parents et des enfants participent à une manifestation organisée par la Fondation ParentsEnsemble pour soutenir la partie du crédit d’impôt pour enfants du projet de loi Build Back Better à l’extérieur du Capitole des États-Unis le 13 décembre 2021. Sarah Silbiger | Bloomberg | Getty Images

Les législateurs de Washington se précipitent pour en faire le plus possible avant la fin de l'année civile et la fin de la session boiteuse du Congrès. Certains changements sur le point de passer pourraient avoir un impact important sur les finances des Américains, à savoir certaines mises à jour importantes de l'épargne-retraite sur le point d'être incluses dans un projet de loi de dépenses de fin d'année. Mais certaines autres initiatives proposées n'ont pas été retenues, et cela pourrait également avoir un impact important sur les finances des individus et des familles jusqu'à ce que le Congrès ait la chance de les revoir à nouveau.

De nouvelles règles d’épargne d’urgence pourraient contribuer à renforcer la sécurité financière “Les avancées politiques qui répondraient aux besoins quotidiens des personnes et des familles à faible revenu ont été largement ignorées, malgré les efforts de nombreux décideurs”, a déclaré Sharon Parrott, présidente du Center on Budget and Policy Priorities, a récemment écrit du paquet omnibus de fin d’année qui maintiendrait le gouvernement financé pendant une grande partie de 2023. Le “travail inachevé” laisse une liste de choses à faire pour les législateurs des deux côtés de l’allée l’année prochaine, a-t-elle déclaré. Voici comment les problèmes qui ont raté la coupe cette année pourraient réapparaître en 2023.

Amélioration du crédit d’impôt pour enfants

Il y a un an, en décembre dernier, des millions de familles recevaient leur dernières vérifications mensuelles du crédit d’impôt pour enfants. La législation visant à aider les parents à faire face aux effets de la pandémie de Covid-19 a rendu le crédit d’impôt pour enfants plus généreux pour l’année civile 2021. Pour la première fois, cela comprenait également des paiements mensuels anticipés. Les sommes maximales du crédit d’impôt pour enfants sont passées de 2 000 $ par enfant à 3 600 $ par enfant de moins de 6 ans et 3 000 $ par enfant de 6 à 17 ans. Jusqu’à la moitié des sommes les plus généreuses ont été envoyées sous forme de paiements mensuels aux familles – 300 $ par enfant de moins de 6 ans. et 250 $ par enfant de 6 à 17 ans. Il est important de noter qu’il a également rendu le crédit entièrement accessible aux familles ayant peu ou pas de revenus, ce qui a contribué à réduire la pauvreté des enfants. Maintenant, une grande poussée pour renouveler des conditions plus généreuses pour ce crédit d’impôt est tombée à plat dans les négociations de fin d’année. L’une des principales raisons pour lesquelles les législateurs avaient espéré attacher l’effort aux allégements fiscaux pour les sociétés, ce qui n’a finalement pas été envisagé. “C’est sans aucun doute l’exclusion la plus importante et la plus malheureuse de l’année”, a déclaré Chuck Marr, vice-président de la politique fiscale fédérale au Center on Budget and Policy Priorities, à propos du crédit d’impôt pour enfants.

L’expansion du crédit d’impôt pour enfants en 2021 a très bien réussi à réduire la pauvreté des enfants à un niveau record et à aider les familles à faire face à des coûts records, a noté Marr. “Je pense qu’il y avait un compromis à faire, et cela ne s’est pas produit”, a déclaré Marr. Du bon côté, le même compromis pour augmenter le crédit d’impôt pour enfants parallèlement aux allégements fiscaux pour les sociétés pourrait revenir en 2023, a-t-il déclaré. Certains législateurs ont insisté pour que le crédit d’impôt pour enfants soit inclus dans toute nouvelle législation fiscale. “C’est assez simple – pas de réductions d’impôts sur les sociétés sans réductions d’impôts pour les familles qui travaillent”, a déclaré le sénateur Sherrod Brown, D-Ohio, a récemment dit. Pourtant, d’autres dirigeants veulent voir plus de règles attachées au crédit d’impôt pour enfants, telles que les exigences de travail, qui nécessiteront probablement des compromis, et pourraient signifier que toute nouvelle politique pourrait être moins généreuse que l’expansion de 2021. “Je pense que ces conversations vont commencer au début de l’année prochaine et se poursuivre tout au long de l’année”, a déclaré Shai Akabas, directeur de la politique économique au Bipartisan Policy Center.

Mises à jour du revenu de sécurité supplémentaire

Le revenu de sécurité supplémentaire, un programme fédéral qui offre des prestations aux personnes âgées, aveugles et handicapées, a eu 50 ans cette année. Pourtant, de nombreuses règles du programme n’ont pas été mises à jour depuis des décennies. Un projet de loi bipartisan de deux sénateurs de l’Ohio – Brown et le républicain Rob Portman – augmenterait les limites d’actifs des bénéficiaires à 10 000 $ pour les particuliers et 20 000 $ pour les couples, tout en les indexant également sur l’inflation. Cette proposition n’a pas fait la coupe dans la législation de fin d’année malgré les grands espoirs des défenseurs.

Nous constatons toujours un manque de volonté politique suffisante pour permettre aux personnes handicapées d’épargner. Rebecca Vallas chercheur principal à la Century Foundation

Aujourd’hui, les limites d’actifs du programme sont de 3 000 $ par couple et de 2 000 $ pour les particuliers. Cela limite non seulement le montant des économies que les bénéficiaires peuvent avoir, mais impose également une pénalité de mariage aux bénéficiaires. “La limite d’actifs punitive et archaïque de SSI est la mesure anti-épargne la plus flagrante de la loi fédérale actuelle”, a déclaré Rebecca Vallas, chercheuse principale à la Century Foundation et codirectrice du groupe de réflexion Disability Economic Justice Collaborative. “Pourtant, nous continuons à constater un manque de volonté politique suffisante pour permettre aux personnes handicapées d’épargner”, a déclaré Vallas. Le sort de la proposition n’est pas clair puisque Portman prend sa retraite cette année et il reste à voir si un autre dirigeant républicain interviendra pour la soutenir, a déclaré Akabas. “Il faudra probablement un certain temps avant que cela n’ait une autre opportunité”, a déclaré Akabas.

Financement du programme de sécurité sociale

L’accord budgétaire de fin d’année prévoit un financement supplémentaire pour l’administration de la sécurité sociale, mais “à peine suffisant pour faire du surplace”, a déclaré Kathleen Romig, directrice de la sécurité sociale et de la politique des personnes handicapées au Center on Budget and Policy Priorities, a récemment écrit. L’accord comprend une augmentation de 6%, soit 785 millions de dollars, par rapport au niveau de financement de l’agence en 2022, a déclaré Romig. Le président Joe Biden avait demandé une augmentation de 11%, soit 1,4 milliard de dollars de plus, a-t-elle noté. Les comités de la Chambre et du Sénat avaient également soutenu un financement accru pour l’agence.

Le financement supplémentaire aurait pu aider la Social Security Administration à réduire son arriéré et ses longues attentes de service en mettant à jour ses systèmes technologiques et en embauchant de nouveaux employés, a noté Romig. “Au lieu de cela, les candidats et les bénéficiaires sont confrontés à une autre année d’attentes inacceptables pour la sécurité sociale et les autres avantages qu’ils ont gagnés”, a écrit Romig. Le Congrès ne reviendra probablement pas sur le financement de la Social Security Administration avant l’automne prochain, selon Akabas.

Plus d’extensions pour des économies d’urgence