Ce que le commerce des Gardiens d’Aaron Civale signifie pour Cleveland maintenant et à l’avenir

HOUSTON – Aaron Civale, l’ancre vétéran de la rotation bancale des Guardians, est arrivé au Minute Maid Park lundi après-midi pour sa routine typique de soins des bras le lendemain du départ. Il a quitté le stade en tant que membre des Rays de Tampa Bay.

Voici quelques points à retenir du commerce de Cleveland de Civale pour le prospect de première base des Rays Kyle Manzardo.

La motivation de l’affaire

Si vous réduisez cet échange à sa forme la plus simple, il s’agit de capitaliser sur la valeur commerciale maximale d’un joueur. Civale est entré dans la saison en tant que partant n ° 4 des Guardians. Il a affiché une MPM de 4,92 la saison dernière. Il a passé beaucoup de temps sur la liste des blessés au cours des trois dernières années.

Maintenant, il a été incroyablement efficace cette saison, surtout en juillet, lorsqu’il a affiché une MPM de 1,45 en six départs et limité l’opposition à une ligne oblique de 0,176/0,229/0,229. Et il a deux saisons et demie de contrôle, ce qui fait saliver tous les front-office.

Mais les Gardiens ont besoin/ont eu besoin/auront besoin de plusieurs secousses substantielles dans leur alignement. Ils croient clairement que Manzardo, classé 37e espoir au baseball par MLB Pipeline, se qualifie comme tel. Ils n’auraient jamais imaginé, disons, lors d’un entraînement de printemps, qu’ils pourraient utiliser Civale pour acquérir quelqu’un de ce calibre.

Il y a évidemment d’autres facteurs dans cette équation. Il y a un contexte critique à considérer, en ce qui concerne la course AL Central, l’état de la rotation de Cleveland et leurs conceptions à affronter cette année et au-delà. Mais la base de l’accord consistait à déplacer un lanceur partant convoité avec des blessures potentielles et des inconvénients de régression dans un marché qui comprend environ les deux tiers de la ligue à la recherche d’un lanceur de départ.

Que peuvent attendre les Gardiens de Manzardo ?

Deux évaluateurs rivaux, lorsqu’on leur a demandé leur réaction à l’échange, ont été surpris que les Rays crachent Manzardo pour quelqu’un avec le profil et les antécédents de blessures de Civale. Les perspectives ne sont pas prouvées. Manzardo n’a pas encore fait ses débuts. Il a ses propres soucis de blessure – il revient d’un problème d’épaule – et ses chiffres au niveau de la surface ont chuté au Triple A cette saison.

Les Gardiens, cependant, ont clairement de grandes attentes pour lui. Ils convertissent généralement un lanceur partant vétéran en un casting de quatre ou cinq joueurs. Ils optent pour la quantité plutôt que la qualité et opèrent rarement avec des échanges un pour un.



Kyle Manzardo a frappé .238 avec un .783 OPS lors de ses 73 premiers matchs à Triple-A Durham. (Reinhold Matay / USA AUJOURD’HUI Sports)

Manzardo possède des traits convoités par les Gardiens. Il fait une tonne de contacts. Il frappe fort la balle. Il démontre la conscience de la zone de grève. Il dessine des promenades. Il ne frappe pas une tonne. Et, non, ce n’est pas parce qu’il est un espoir de première base bien considéré des Rays qu’il est le prochain Jake Bauers. Ils ont des profils différents. Au contraire, Manzardo ressemble plus à Josh Naylor qu’à Bauers. Le front office de Cleveland insiste – et un dirigeant d’une équipe rivale l’a confirmé – sur le fait que les mesures de Manzardo au plateau cette année sont plus rassurantes que sa ligne de barre oblique de .238/.342/.442.

Vraiment, Manzardo possède des traits frappants que les Gardiens ont eu du mal à développer par eux-mêmes. Ainsi, ils ont distribué le type de joueur qu’ils peuvent développer pour le type de joueur qu’ils n’ont pas.

Civale n’a jamais été un espoir de premier plan, n’a jamais lancé fort. Il s’est appuyé sur un arsenal profond de lancers, y compris une balle courbe dévastatrice, pour prospérer. C’est le modèle des Gardiens.

Manzardo était un choix de deuxième tour, un espoir consensuel du Top 100, considéré comme l’un des meilleurs frappeurs de la ligue. C’est ce que les Gardiens, depuis des années, s’efforcent de produire.

Manzardo devrait revenir en action à Columbus à un moment donné avant la fin de la saison. Il y a de fortes chances qu’il fasse ses débuts en 2024. Ils ont déjà Naylor et Josh Bell occupant les premières places de frappeur de base / désigné. Bell exercera presque certainement son option de joueur 2024, d’une valeur de 16,5 millions de dollars. Le seul espoir des Gardiens sur ce front pourrait être de le jouer tous les jours pendant les deux prochains mois dans l’espoir qu’il prenne feu, ce qui le convainc de se retirer ou augmente sa valeur commerciale.

Les Gardiens sont-ils en train de lancer la saison 2023 ?

Le véritable punting a été de jouer au baseball sans intérêt pendant une grande partie des quatre derniers mois, de perdre Shane Bieber, Triston McKenzie et Cal Quantrill à cause de blessures, et de rester avec Amed Rosario et Myles Straw dans des rôles quotidiens malgré leur valeur globale négative. Lorsque le manager Terry Francona a parlé à la fin de la saison dernière de la construction de la course 2022 du club, ce n’est pas ce que lui ni personne dans l’organisation envisageait.

Le commerce de Civale, naturellement, ne s’est pas particulièrement bien passé avec certains dans le club-house de Cleveland, selon plusieurs sources, mais c’est en grande partie le produit de la façon dont cette saison s’est déroulée, pour atteindre le point où un commerce qui ne fait rien pour aider le la saison à portée de main était même une considération.

« Si nous laissons cela nous gêner », a déclaré Francona, « honte sur nous. »

Le front office s’est entretenu avec les entraîneurs pour confirmer qu’ils pouvaient suivre une voie à suivre s’ils exécutaient l’échange, bien que cela laisse certainement une rotation déjà fragile en pagaille.

Dans un monde parfait, les Gardiens auraient placé Civale derrière Bieber et McKenzie alors qu’ils se dirigeaient vers les séries éliminatoires. Dans l’état actuel des choses, les Guardians détiennent le 11e meilleur record de la Ligue américaine, et bien que ce soit suffisant pour rivaliser pour la suprématie d’AL Central, la formation de Cleveland reste pleine de déceptions, la rotation était déjà en difficulté et l’enclos des releveurs n’était pas étranger aux effondrements. .

Ce n’est pas un mastodonte qui décide de jouer pour l’avenir. C’est une équipe moyenne aux prises avec la réalité.

Et une partie est auto-infligée. Le front office a reniflé ses ajouts hors saison de Bell et Mike Zunino. Ils ont également résisté à l’échange de leur stock de joueurs intermédiaires, mais l’équipe a attendu jusqu’à présent pour examiner ce que Gabriel Arias et Tyler Freeman peuvent offrir. Les lacunes de l’organisation dans le développement des frappes maintiennent le champ extérieur dans le besoin d’une mise à niveau, même après cet accord.

Quant à la rotation de Cleveland, profitez des performances à venir de Thor & The Rooks. Noah Syndergaard a fait ses débuts avec les Gardiens lundi à Houston. Tanner Bibee, Gavin Williams et Logan Allen se rapprochent tous de leurs limites de manches, bien que les retours éventuels de Bieber, McKenzie et Quantrill (les deux premiers en septembre, Quantrill peut-être dans quelques semaines) pourraient aider le club à atténuer les inquiétudes concernant les recrues. ‘ charges de travail. Le président de l’équipe, Chris Antonetti, a également suggéré que le club envisagerait d’ajouter un partant avant la date limite des échanges de mardi à 18 h HE.

(Photo du haut : Ron Schwane / Getty Images)