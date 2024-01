Ce que le commerce de Jorge Polanco signifie pour les Mariners en 2024

Le peloton prévu composé du gaucher Josh Rojas et du droitier Dylan Moore au deuxième but passe probablement maintenant au troisième, où l’acquisition hors saison Luis Urías devait voir le plus de représentants. Et si l’on considère que les Mariners ont les gauchers Dominic Canzone et Luke Raley ainsi que le droitier Haniger flanquant Julio Rodríguez dans les coins du champ extérieur, chaque soir, l’un des membres de ce groupe sera disponible sur le banc, aux côtés de Moore, du receveur Seby Zavala et Rojas ou Urías.