Ce que le co-fondateur de Twitter, Jack Dorsey, a dit à Elon Musk dans des textes privés

Que ce passe-t-il Les messages texte entre le co-fondateur de Twitter Jack Dorsey et le milliardaire Elon Musk révèlent plus de détails sur ce qui s’est passé avant qu’il ne propose d’acheter l’entreprise pour 44 milliards de dollars. Pourquoi est-ce important Musk tente de se retirer de l’accord et Twitter a poursuivi le milliardaire pour faire respecter l’accord. Les messages ont été inclus dans des documents judiciaires impliquant la bataille juridique et soulignent comment Dorsey envisageait l’avenir de Twitter.

Le co-fondateur de Twitter, Jack Dorsey, a déclaré au milliardaire Elon Musk en mars, il a “fait de son mieux” pour obtenir un siège au conseil d’administration de la société de médias sociaux, mais son idée a été rejetée, textes privés inclus dans les documents judiciaires montrent.

“Je pense que la raison principale est que le conseil d’administration est tout simplement très opposé au risque et a vu votre ajout comme plus de risque, ce que j’ai trouvé complètement stupide et rétrograde”, a déclaré Dorsey dans un SMS à Musk le 26 mars. Dorsey, qui a démissionné en tant que Twitter PDG en 2021, a déclaré à Musk qu’il avait décidé d’obtenir un siège au conseil d’administration de Musk lorsque l’entreprise avait fait venir un activiste. Gestion Elliottl’investisseur activiste qui a appelé à la éviction de Dorsey en tant que PDG, a obtenu un siège au conseil d’administration de Twitter en 2020.

La conversation entre Dorsey et Musk révèle plus de détails sur ce qui s’est passé avant que le leader de Tesla et SpaceX ne décide de conclure un accord avec Twitter en avril pour acheter la société pour 44 milliards de dollars. Musk et Twitter sont actuellement dans une bataille juridique sur l’accord après que le milliardaire a tenté de se retirer de l’accord. Avant que Twitter n’annonce l’accord, Musk a également fait volte-face au sujet d’être membre du conseil d’administration de l’entreprise et a finalement décidé de ne pas s’y joindre.

La relation de Twitter avec Musk a été difficile. Twitter a poursuivi Musk en juillet et ils doivent être jugés par la Cour de chancellerie du Delaware le 17 octobre. La société allègue que Musk tente de se retirer de l’accord parce que sa richesse personnelle a chuté depuis leur accord. est devenu plus cher pour lui à l’achat. Musk, quant à lui, accuse Twitter de déformer le nombre de spams et de faux comptes sur son site. Il allègue que le prix pour lequel il a accepté d’acheter Twitter est gonflé.

Les textes montrent également pourquoi Dorsey a décidé de quitter Twitter. “Oui, une nouvelle plate-forme est nécessaire. Ce ne peut pas être une entreprise. C’est pourquoi je suis parti”, a-t-il déclaré à Musk. Lorsque Musk demande à Dorsey à quoi devrait ressembler Twitter, il répond qu’il pense que Twitter devrait être “un protocole open source, financé par une sorte de fondation qui ne possède pas le protocole, ne fait que le faire progresser”. Il cite l’application de messagerie cryptée Signal comme exemple et ajoute également que Twitter ne peut pas être financé par des dollars publicitaires, c’est ainsi que l’entreprise tire actuellement la majeure partie de son argent.

“Cela n’aurait jamais dû être une entreprise”, a-t-il déclaré à Musk. “C’était le péché originel.” Musk a répondu à Dorsey, déclarant qu’il pensait que c’était une “idée super intéressante” et a proposé de l’aider.

Certaines des remarques de Dorsey font écho ce qu’il a tweeté publiquement en avril après que Twitter et Musk ont ​​annoncé l’accord. Dans un tweet du 25 avril, Dorsey a déclaré qu’il ne croyait pas que quiconque devrait posséder ou gérer Twitter, mais le reprendre à Wall Street est la “première étape correcte”.