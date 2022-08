Ce que le Club regarde vendredi – Réservoirs Bed Bath & Beyond, GM ramène le dividende, les objectifs Meta sont réduits

Les actions devraient ouvrir en baisse vendredi alors que les rendements obligataires augmentent. Le S & P 500 est sur la bonne voie pour mettre fin à sa séquence de quatre semaines de victoires consécutives. La crypto a claqué vendredi matin, avec le bitcoin en baisse de plus de 8% et l’éther en baisse de plus de 9%. Malgré les pertes de vendredi, les actions ont grimpé en flèche depuis la mi-juin. Était-ce le creux du marché baissier ? Le S&P 500 a encore du chemin à parcourir pour éclipser son record de janvier. Lors du récent rallye, nous étions surtout des vendeurs . Mais nous ne sentons pas l’urgence d’en vendre plus, comme nous l’avons expliqué dans un commentaire jeudi soir. Bed Bath & Beyond (BBBY) partage plus de 40% des actions après que l’investisseur activiste Ryan Cohen a finalisé la vente prévue de sa participation dans le détaillant en difficulté et de toutes ses options d’achat. Le stock de mèmes a été volatil ces derniers temps après que la foule de WallStreetBets l’ait augmenté cet été. À un moment donné, il a atteint un sommet de 30 $ par action en 2022. Le stock devrait ouvrir sous 11 $. Telsey Advisory Group, une entreprise axée sur la vente au détail, voit une baisse potentielle à 3 $ après la vente par Cohen, qui a cofondé Chewy et détient une participation importante dans GameStop (GME), dont il est également président. General Motors (GM) rétablit son dividende, qui avait été suspendu pour économiser de l’argent au début de la pandémie de Covid. Le constructeur automobile a également annoncé une augmentation de son programme de rachat à 5 milliards de dollars. Il lui restait 3,3 milliards de dollars dans le plan précédent. Le club détenant Ford Motor (F) a rétabli son dividende en octobre 2021. Citi réitère GM comme premier choix. Oppenheimer réitère la note de surperformance (sur) sur Salesforce (CRM), relève l’objectif de prix de 205 $ à 240 $, appelant le Club détenant un gain de part de marché à long terme. Cependant, la société dénonce une pression à court terme sur les dépenses des entreprises en raison de l’incertitude macroéconomique. Chez BMO, les analystes réitèrent la note de surperformance, malgré des estimations réduites, en raison de ce qu’ils considèrent comme un rapport risque/récompense attrayant aux niveaux actuels. Bank of America met à niveau le BJ’s Wholesale Club (BJ) pour acheter, affirmant que “la proposition de valeur soutient le modèle de club d’entrepôt”. Cela augure bien pour le nom du club Costco (COST), dont nous avons parlé plus en détail hier. Keybanc réitère la note de surpondération (achat) sur Club holding Apple (AAPL), relève l’objectif de prix de 177 $ à 185 $, citant une demande saine d’iPhone en juillet après des mois d’avril, mai et juin plus faibles. Les analystes ont noté que la demande semble plus résiliente pour les modèles haut de gamme, tandis que la demande de modèles budgétaires est “modérée”, une dynamique qui témoigne de l’idée que les consommateurs à faible revenu ressentent le plus l’inflation et sont obligés de réduire leurs dépenses discrétionnaires. Le prix cible du club tenant Meta Platforms (META) a été réduit à 225 $ chez Morgan Stanley, contre 280 $ auparavant. Les analystes ont cité un engagement et une croissance plus faibles de Reels, qui monétise à un taux inférieur, ce qui entraîne un vent contraire sur les revenus. Malgré cela, ils réitèrent leur surpondération, car le risque d’exécution est “plus que reflété dans le prix aux niveaux actuels”. Ils notent également que les actions se négocient à prix réduit par rapport à leurs pairs sur une base ajustée à la croissance, qu’il reste un important potentiel de flux de trésorerie disponible, que Reels a le potentiel d’évoluer plus rapidement que prévu, que la domination de l’IA devrait soutenir l’engagement et la croissance des revenus à l’avenir et potentiellement approfondir la douve concurrentielle. En fin de compte, posséder META a récemment été douloureux, mais il faut de la patience car les niveaux actuels offrent un rapport risque/récompense attractif compte tenu de la rentabilité et de la capacité de génération de trésorerie. Wells Fargo nomme l’action Club Bullpen Palo Alto Networks (PANW) comme premier choix avant les résultats, qui devraient être publiés après la cloche de clôture ce lundi prochain. Dans un autre signe de l’environnement difficile pour le secteur des ordinateurs personnels, Wells Fargo rétrograde HP Inc. (HPQ) à sous-pondérer à partir d’un poids égal (vente en attente), réduit l’objectif de prix à 30 $ par action contre 35 $. HP Inc. devrait publier ses résultats trimestriels après la cloche de clôture lundi. Bank of America fait passer Foot Locker (FL) de neutre à sous-performant (retenu de vente), relève son objectif de cours à 43 $ par action contre 28 $. Les analystes de BofA qualifient la nouvelle PDG Mary Dillon de “changement de thèse”. Dillon était auparavant PDG d’Ulta Beauty (ULTA). Home Depot (HD), deux jours après de solides bénéfices, a annoncé jeudi soir un dividende en espèces au deuxième trimestre pour le 142e trimestre consécutif. La société lance également un nouveau programme de rachat de 15 milliards de dollars. Bank of American considère Home Depot et son rival Lowe’s, qui ont enregistré des bénéfices mitigés cette semaine, comme “attrayants”. Les actions de Wayfair (W) chutent de 7 % lors de la précommercialisation de vendredi sur un titre déjà en baisse de plus de 60 % depuis le début de l’année. Le marché en ligne des articles pour la maison supprime 870 emplois, ce qui coûtera entre 30 et 40 millions de dollars, principalement en indemnités de départ et en avantages sociaux. Cela représente environ 5 % de ses effectifs. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long F, META, COST, CRM, AAPL et PANW. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant Jim fait un commerce. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. Commerçants sur le parquet du NYSE, le 11 août 2022. Source : NYSE