Ce que le Club regarde vendredi – Le trimestre mixte de Wells Fargo, les demi-finales coupées, la traînée du dollar de Microsoft

Ce que le Club regarde 15 juillet 2022 Wall Street devrait connaître une ouverture nettement plus élevée vendredi après que le Dow Jones et le S & P 500 aient enregistré leurs premières séquences de cinq défaites consécutives en un mois. Le Nasdaq a légèrement augmenté jeudi, cassant trois jours consécutifs. Les trois indices boursiers suivent de grosses pertes hebdomadaires. Après deux rapports clés cette semaine montrant que l’inflation est toujours élevée, les ventes au détail de juin ont bondi de 1% mieux que prévu à 680,6 milliards de dollars. Les données ne sont pas corrigées de l’inflation, ce qui a quelque peu gonflé les chiffres. Les actions du pré-marché ont vraiment grimpé en flèche, encouragées par le consommateur résilient. Résultats mitigés de Club holding Wells Fargo (WFC) avec un chiffre d’affaires de 17,03 milliards de dollars contre 17,53 milliards de dollars attendus, un petit bénéfice par action supérieur à 0,82 $ contre 80 $ attendu, en excluant une charge de dépréciation de 8 cents par action. Le revenu net d’intérêts a dépassé les attentes et devrait croître de 20 % d’une année sur l’autre pour l’ensemble de l’année. Perspectives des frais autres que d’intérêts pour l’ensemble de l’année maintenues à 51,5 milliards de dollars. Il s’agit généralement d’un stock de conférence téléphonique. L’appel devrait commencer à 10 h HE vendredi. Revenez avec nous plus tard vendredi pour notre analyse des bénéfices de Wells Fargo. Citigroup (C) annonce étonnamment un bénéfice solide de 2,19 $ par action contre 1,68 $ attendu sur un chiffre d’affaires de 19,64 milliards de dollars contre 18,22 milliards de dollars attendus. La valeur comptable tangible par action a augmenté à 80,25 $ par rapport au cours de clôture de jeudi de 44,14 $ par action. Un jour après la publication de ses résultats, l’objectif de cours de Club Holding Morgan Stanley (MS) a été abaissé à 99 $ par action chez BMO Capital et réduit à 108 $ chez Barclays. Bank of America l’appelle “la meilleure franchise de sa catégorie à des valorisations déprimées”. Nous pensons la même chose que BofA pour le Club. L’objectif de cours de JPMorgan Chase (JPM) a été abaissé à 126 dollars par action chez UBS, 145 dollars chez Credit Suisse et 162 dollars chez Barclays après un trimestre difficile. UnitedHealthcare (UNH) fait état d’une augmentation des bénéfices trimestriels et d’une augmentation des prévisions pour l’année entière. Les soins gérés ont été un lieu convivial dans une année mouvementée pour les actions. Le Club aime et détient des actions Humana (HUM). Dexcom (DXCM) a commencé par une surperformance à Bernstein, citant une piste à long terme pour la gestion du diabète. Goldman Sachs réduit les objectifs de prix semi-finis, y compris les avoirs du Club Advanced Micro Devices (AMD) à 99 $, Nvidia (NVDA) à 162 $, Marvell Technology (MRVL). Chez Edward Jones, cependant, le nom du club Qualcomm (QCOM) est mis à niveau vers une cote d’achat. Les actions de Pinterest (PINS) ont bondi de 13 % en précommercialisation après que le Wall Street Journal a annoncé qu’Elliot Management avait accumulé une participation de plus de 9 % dans la société. Nous avons eu le PDG Bill Ready et le président exécutif Ben Silbermann sur “Mad Money” le 29 juin. Morgan Stanley affirme qu’Amazon Prime Day a réalisé un chiffre d’affaires de 4,6 milliards de dollars, soit 12 % de plus que les attentes de l’analyste. Stifel abaisse l’objectif de prix sur Amazon (AMZN), une participation du Club, à 185 $ au lieu de 190 $. Barclays dit qu’il achèterait “sélectivement” Amazon dans les résultats du deuxième trimestre. BMO abaisse l’objectif de cours du Club holding Microsoft (MSFT) à 305 $ par action contre 345 $ en raison des fluctuations des taux de change. Nous avons écrit sur le dollar fort et sur les recherches antérieures sur le risque de change de MSFT. L’objectif de prix de Netflix (NFLX) réduit à 198 $ par action contre 335 $ pour UBS RBC Capital abaisse l’objectif de prix de PayPal (PYPL) à 92 $ par action contre 110 $. Bank of America retire Club détenant Halliburton (HAL) de sa liste US-1, ajoute Schlumberger, réduit l’objectif de cours de HAL à 34 $ par action et Schlumberger (SLB) à 43 $. Deutsche Bank met une idée de vente d’appel catalyseur de 90 jours sur Freeport McMoRan (FMC) dans l’attente de résultats du deuxième trimestre beaucoup plus faibles que prévu. Stifel met à niveau deux rails pour acheter: CSX (CSX) et Norfolk Southern (NSC) et réduit l'objectif de prix d'Union Pacific (UNP) à 225 $ par action contre 254 $. Delta Air Lines (DAL) rétrogradé pour tenir à Argus. (Jim Cramer's Charitable Trust est long WFC, MS, HUM, AMD, NVDA, MRVL, QCOM, AMZN, MSFT et HAL. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu'abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n'effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d'acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d'une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l'alerte commerciale avant d'exécuter la transaction. 