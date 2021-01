Joe Biden à l’église Bethel AME à Wilmington, Delaware le 1er juin. Le pasteur de Bethel, le révérend Silvester Beaman, offrira la bénédiction lors de l’inauguration de Biden. | Jim Watson / AFP via Getty Images

Le choix du P. Leo O’Donovan et le révérend Silvester Beaman ont une signification personnelle et nationale.

Comme pour tout ce qui se passe lors d’une inauguration présidentielle, la sélection du clergé pour prier lors de la cérémonie n’est pas seulement une formalité – c’est une déclaration du nouveau président, télégraphiant les valeurs de son administration au pays.

Et pour Joe Biden – un catholique de toujours qui a fréquemment cité sa foi dans ses récents discours, citant tout le monde, de saint François d’Assise à l’hymne «On Eagle’s Wings» – les deux hommes offrant des prières ont une signification personnelle. Père Leo J. O’Donovan, prêtre jésuite et mentor spirituel de Biden, offrira l’invocation au début du service le 20 janvier, et le révérend Silvester Beaman, un ami et confident, donnera la bénédiction à la fin.

La participation de Beaman et O’Donovan à l’inauguration de Biden les place dans une longue lignée de membres du clergé qui ont prié lors des événements d’inauguration, remontant à la deuxième inauguration de Franklin Delano Roosevelt, un épiscopalien, en 1937. L’inauguration de Trump en 2017 comprenait six chefs religieux, un record, y compris Franklin Graham (qui a participé à l’inauguration de George W. Bush en 2001), Paula White et le cardinal Timothy Dolan, archevêque de New York.

Biden n’est que le deuxième catholique à devenir président des États-Unis, après l’élection de John F. Kennedy en 1960. Mais ces dernières années, il a également été critiqué par ses confrères catholiques pour sa position sur le droit à l’avortement. En 2019, il a annoncé qu’il ne soutenait plus l’amendement Hyde, qui interdit le financement fédéral des avortements, une position plus progressiste que ce qu’il avait précédemment adoptée (bien que cela soit conforme à ce que ses collègues candidats démocrates à la présidentielle 2020 proposaient).

Certains membres du clergé catholique ont suggéré qu’il devrait être interdit de participer à la sainte communion – la caractéristique centrale de la messe catholique – et certains l’ont déjà refusé catégoriquement. Cependant, Biden prétend qu’il est un catholique fervent (il a reçu un appel de félicitations du pape François après son élection), et son invocation de sa foi tout au long de sa campagne suggère que son catholicisme sera une partie importante non seulement de sa cérémonie d’inauguration, mais aussi de sa présidence.

Fr. L’invocation de Leo O’Donovan est un signal du lien de Biden avec ses racines catholiques

Les carrières de Biden et O’Donovan se croisent depuis des décennies. O’Donovan, originaire de New York, a été président de l’Université de Georgetown de 1989 à 2001, une période marquée par l’évolution de l’université en une institution très sélective, plus diversifiée et plus stable financièrement. Mais il y avait aussi des controverses; plus particulièrement, en 1992, un tribunal du Vatican lui a ordonné de suspendre le financement d’une organisation de défense des droits à l’avortement sur un campus.

En 1992, alors que le fils de Biden, Hunter, était étudiant à Georgetown, O’Donovan a invité alors-Sen. Biden pour donner une conférence sur la façon dont sa foi a informé son service public. «Je n’avais jamais parlé de ma foi publiquement», a déclaré Biden à Esquire en 2011. «De toute façon, je n’ai jamais travaillé aussi dur sur un discours de toute ma vie. Ce que j’ai réalisé en écrivant que c’était le plus grand péché qu’un homme ou une femme puisse commettre, c’est l’abus de pouvoir.



Kevin Mazur / Getty Images pour l’Université de Georgetown Fr. Leo O’Donovan s’exprimant lors d’un événement en 2019 à New York.

Depuis qu’il a quitté la présidence de Georgetown, O’Donovan est retourné à l’enseignement en tant que professeur invité dans des institutions telles que l’Université de Fordham, le General Theological Seminary et l’Union Theological Seminary. À la demande de l’ancien PDG de Disney Michael Eisner, dont le fils a fréquenté Georgetown, O’Donovan a siégé au conseil d’administration de la Walt Disney Company.

En 2015, le fils de Biden, Beau, ancien procureur général du Delaware, est décédé à l’âge de 46 ans des suites d’un cancer du cerveau. Biden a demandé à O’Donovan de prononcer l’homélie lors des funérailles de Beau. « Joe, je suis vraiment désolé, » dit O’Donovan à Biden, puis il se mit à pleurer.

«Il a commencé à me réconforter», a déclaré plus tard O’Donovan au National Catholic Register. «Il est devenu le pasteur là-bas.

En 2016, O’Donovan est devenu directeur de mission au Jesuit Refugee Service USA et a depuis vivement critiqué les politiques d’immigration du président Trump. Le 12 novembre 2020, quelques jours après son élection, Biden a participé à une collecte de fonds virtuelle pour le Jesuit Refugee Service, au cours de laquelle il a annoncé qu’il augmenterait l’objectif des réfugiés admis aux États-Unis de 15000 par an à 125000 par an. Biden a également écrit l’avant-propos du livre 2018 d’O’Donovan Heureux les réfugiés: les béatitudes des enfants immigrés.

Le jour de l’inauguration, la prière d’O’Donovan ne représentera pas seulement une longue amitié et un lien avec l’un des événements les plus tragiques de la vie de Biden; ce sera une déclaration sur le lien continu du nouveau président avec ses racines catholiques. Biden a souvent parlé de sa foi comme d’un «réconfort» à une époque de tragédie et de chagrin lors de la perte des membres de sa propre famille. Et cela semble particulièrement important pour un président qui prend ses fonctions à une époque marquée par la souffrance et le chagrin de nombreux Américains.

La bénédiction du révérend Silvester Beaman est un rappel qu’il y a du travail à faire

L’invocation d’O’Donovan – traditionnellement, une prière qui demande de l’aide – appellera probablement la bénédiction de Dieu sur la cérémonie et sur Biden avant que le nouveau président ne jure de faire respecter la Constitution. Après la cérémonie, le révérend Silvester Beaman offrira une prière de bénédiction ou une bénédiction pour les personnes assemblées.

Originaire de Niagara Falls, New York, Beaman est diplômé de l’Université Wilberforce, la première université privée historiquement noire à être détenue et exploitée par des Afro-Américains. Wilberforce est associée à la dénomination épiscopale méthodiste africaine, tout comme l’église de Beaman, Bethel AME, une église à prédominance noire située à Wilmington, Delaware. (La résidence principale de Biden est à Greenville, une banlieue de Wilmington.)

Biden et Beaman se sont rencontrés en 1993, après que Beaman a repris Bethel. Biden a assisté à un événement communautaire organisé par Beaman et s’est présenté au nouveau pasteur, et les deux hommes ont noué une amitié. Beaman voyageait occasionnellement avec Biden lors de ses précédentes campagnes présidentielles et est devenu un ami de toute la famille Biden, en particulier de Beau.

Beaman a déclaré à NBC News que si Beau Biden était procureur général du Delaware, il avait trouvé un partenaire dans son travail. «Beau et moi sommes devenus des esprits apparentés», a déclaré Beaman. «Nous sommes devenus de bons amis dans les tranchées traitant des problèmes sociaux à Wilmington et dans l’État.» Il a également participé aux funérailles de Beau en 2015.



Jim Watson / AFP via Getty Images Biden priant à Bethel AME le 1er juin 2020.

Le 1er juin 2020, au milieu des troubles nationaux et des manifestations contre le racisme et les violences policières après la mort de George Floyd, Biden – qui avait fortement diminué ses apparitions publiques en raison de la pandémie de coronavirus – a rencontré 15 dirigeants de la communauté noire lors d’une réunion dans le sanctuaire. à Bethel. Il a promis de lutter contre le racisme institutionnel et de mettre en place un organe de surveillance de la police au cours de ses 100 premiers jours en fonction s’il était élu. «Le vice-président est venu nous entendre», a déclaré Beaman avant que le groupe prie. «C’est un homeboy.»

La réunion du 1er juin à l’église de Beaman a servi de fourrage à trois publicités trompeuses et racistes de la campagne Trump, qui utilisaient des images de Biden agenouillée dans le sanctuaire de l’église devant Beaman et d’autres dirigeants noirs. Dans une publicité publiée en juin, la vidéo a été superposée à des images de manifestations violentes, avec le contexte de l’église estompé et un narrateur disant: «Antifa détruit nos communautés. Émeutes. Pillage. Pourtant, Joe Biden s’agenouille.

En août, les images ont été modifiées numériquement pour donner l’impression que Biden était seul dans une publicité conçue pour insinuer que l’ancien vice-président était recroquevillé de peur et vaincu, ayant quasiment renoncé à faire campagne.

En septembre, les images sont à nouveau apparues, cette fois au ralenti et avec les dirigeants noirs visibles. Les mots «Arrêtez Joe Biden et ses émeutiers» ont suivi les images, avec l’audio du vice-président Mike Pence disant: «Vous ne serez pas en sécurité dans l’Amérique de Joe Biden.» Beaman a déclaré à Religion News Service que cette publicité était «ouvertement raciste», une «attaque contre l’Église afro-américaine». Avec d’autres dirigeants de l’AME, Beaman a signé une lettre dénonçant l’annonce et appelant les forces de l’ordre fédérales à enquêter sur elle, car elle «pourrait inciter à la violence et encourager les tensions raciales qui conduisent à mettre les personnes de couleur en danger».

Mercredi, la bénédiction de Beaman – un ami et confident depuis près de 30 ans – signalera une promesse d’être connecté aux préoccupations des communautés noires, une question de grande importance alors que Biden accède au rôle de président en ce moment.

Et Beaman est bien conscient des enjeux: «Je serai debout devant un bâtiment construit par des esclaves et je serai debout sur un podium qu’une foule a profané», a-t-il déclaré à NBC News. «Le dernier mot ce jour-là sera la voix de Dieu. Je demande à Dieu de m’utiliser pour canaliser sa grâce finale à l’occasion et parler du moment. Et c’est un honneur de le faire.