Ce que le CES 2023 m’a montré sur l’avenir du travail

En marchant dans les couloirs du CES 2023, beaucoup de choses se ressemblent comme jamais. Espaces bondés, grandes télévisions, beaucoup de nouveaux ordinateurs portables. Mais au cours des trois années qui se sont écoulées depuis ma dernière venue ici en personne, beaucoup de choses ont changé, et je dirais que certains des changements les plus importants et les plus conséquents concernent notre façon de travailler.

Il faudra peut-être creuser un peu sous la surface, mais le salon CES de cette année a beaucoup à dire sur le grand changement vers le travail hybride et à distance, dans tout, des meilleurs outils de vidéoconférence aux tentatives de construction d’un espace de travail à réalité mixte infusé de métaverse .

Réunions dans le métaverse

Le concept de bureau métaverse, au moins selon une définition, est un espace collaboratif partagé où l’on peut participer via plusieurs moyens : réalité virtuelle ou augmentée, écrans 3D, écrans standards d’ordinateurs portables, de tablettes et de téléphones ; ou en personne à travers des choses comme des tableaux blancs intelligents qui fonctionnent à travers toutes ces différentes expériences.

CNET/Josh Goldman



Dell est devenu un leader dans la présentation de pièces conceptuelles et de prototypes lors du CES, et cette année, son Concept Nyx (le même nom que Dell utilise pour les prototypes de jeu) s’attaque de front à cette version du métaverse. Lors d’une avant-première pré-CES, j’ai pu participer à une fausse réunion en créant un avatar 3D pour que les autres puissent le voir, et aussi en m’asseyant devant un écran autostéréoscopique (permettant de voir en 3D sans lunettes spéciales) qui m’a donné une vue 3D d’un projet. Après cela, j’ai enfilé un casque VR pour avoir l’impression que j’étais (ou mon avatar) dans cet espace partagé et que j’écrivais sur un tableau blanc avec mon contrôleur VR. Et après cela, j’ai pu utiliser une tablette de style ardoise pour interagir avec la version réelle de ce même tableau blanc, mais sans porter de casque.

Rien de tout cela n’est proche d’être un produit d’expédition de si tôt, et comme beaucoup de choses au CES et autour, le matériel est soigneusement étiqueté comme “conceptuel”. Parmi ce lot de produits et d’expériences, l’écran 3D surdimensionné et sans lunettes, utilisant un matériel de suivi oculaire pour donner à l’image 3D une apparence décente, semblait être la partie avec le plus de potentiel sur le lieu de travail.

Les joueurs passent en premier

Une grande partie de la nouvelle technologie PC est d’abord portée par le public des joueurs, qui a une tolérance pour les équipements qui peuvent être à la fois coûteux et expérimentaux. C’est pourquoi des idées comme la réalité virtuelle et la 3D autostéréoscopique apparaissent souvent d’abord dans le matériel de jeu, avant de passer à des produits plus pratiques pour vos heures de non-jeu.

Par exemple, ce CES a vu plusieurs nouveaux ordinateurs portables de jeu de 18 pouces, une taille d’écran qui a pratiquement disparu depuis le début des années 2010. Le premier de ces écrans plus grands se trouve dans les ordinateurs portables de jeu de Dell, Razer, Asus et Acer, mais il y a un attrait croisé évident pour les travailleurs hybrides et distants qui veulent la flexibilité d’un ordinateur portable mais avec un écran plus grand qui ressemble plus à un ordinateur de bureau. Les ordinateurs portables Razer, avec leur style minimaliste, sont particulièrement populaires auprès des joueurs et des professionnels de la création. Je ne serais pas surpris de voir des ordinateurs portables plus professionnels évoluer vers cette nouvelle taille de 18 pouces.

Josh Goldman/Crumpe



Asus s’est également penché sur la 3D sans lunettes avec ses nouveaux ordinateurs portables ProArt Studiobook et Vivobook Pro. Les deux, similaires au prototype d’écran de Dell, utilisent le suivi oculaire pour rendre la 3D viable. Et ces appareils sont destinés aux artistes et aux designers, pas aux joueurs. Acer propose également un ordinateur portable 3D à suivi oculaire similaire destiné aux joueurs, appelé Predator Helios 300, ainsi qu’un écran professionnel de 2022 appelé Acer SpatialLabs View avec cette même technologie.

Les ordinateurs portables avec 3D sans lunettes ont été essayés pour la première fois en 2012 et n’ont jamais atteint une deuxième génération. Le suivi des yeux dans ces nouvelles versions améliore cependant l’expérience.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Lenovo passe au tout-en-un sur les ordinateurs portables et tablettes OLED et E Ink…

4:32



Des écrans plus nombreux et différents

D’autres expériences, comme le Yoga Book 9i à double écran OLED de Lenovo et le combo couleur E Ink/OLED, le ThinkBook Plus Twist, pourraient éventuellement offrir de nouvelles fonctionnalités qui se retrouveront dans des ordinateurs portables de travail plus guindés, mais c’est loin d’être une chose sûre. Cela dit, les nouveaux appareils E Ink comme le Yoga Paper de 10,3 pouces pourraient avoir des applications de travail plus pratiques, et je dis seulement cela parce que j’ai utilisé un nouveau Amazon Kindle Scribe aux sensations similaires tout en marchant sur le sol au CES 2023 avec grand effet .

Josh Goldman/Crumpe



La tendance la plus bienvenue dans les ordinateurs portables grand public et commerciaux des deux dernières années se poursuit sans relâche, je suis heureux de le dire. Presque tous les nouveaux ordinateurs portables que nous avons vus utilisaient par défaut une webcam Full HD de résolution 1 080, plutôt que les versions basse résolution qui étaient courantes avant la pandémie.

Mieux encore, il est considéré comme une fonctionnalité tellement standard que les fabricants de PC ne ressentent plus le besoin de l’appeler. Cela a pris beaucoup trop de temps et les webcams basse résolution ont rendu cette première année de travail à distance en 2020 plus difficile qu’elle ne devait l’être pour beaucoup. Mais maintenant que nous avons normalisé le lieu de travail hybride et accepté les réunions vidéo comme égales aux réunions en personne, je dirais que c’est l’un de ces changements subtils mais importants dans notre façon de travailler qui rend la vie un peu plus facile.