Lorsque la reine Elizabeth a entamé sa dernière visite au Canada, elle a parlé de rentrer « chez elle ».

« Les Canadiens ont, par leurs propres efforts, bâti un pays et une société largement admirés dans le monde entier. J’ai la chance d’avoir été témoin de bon nombre des développements et des réalisations du Canada moderne », a-t-elle déclaré après son arrivée à Halifax en 2010.

“En tant que Reine du Canada pendant près de six décennies, ma fierté envers ce pays demeure intacte. Merci encore pour votre accueil. C’est très bon d’être chez nous.”

Cette remarque d’il y a 12 ans n’était pas la seule fois où Elizabeth offrait une telle vision du Canada.

Envisagez-vous de regarder les funérailles de la reine Elizabeth le 19 septembre ? Dites-nous d’où vous regarderez et comment dans un courriel à ask@cbc.ca.

Et cela a fréquemment fait écho après sa mort jeudi, lorsque d’anciens premiers ministres canadiens et l’actuel gouverneur général ont offert leurs pensées et leurs condoléances.

“Sa Majesté se souciait des gens, de notre bien-être. C’était clair à chaque fois que nous parlions. Elle se souciait du Canada et de toutes les histoires uniques qui composent notre beau pays”, a déclaré la gouverneure générale Mary Simon. “Elle a appris nos histoires en visitant tous les coins du Canada lors de ses nombreuses tournées royales. Elle a appelé le Canada sa” deuxième maison “.”

REGARDER | La gouverneure générale Mary Simon réfléchit sur la reine :

Queen nous a appris à « diriger avec compréhension et respect » : la gouverneure générale La gouverneure générale Mary Simon a rendu hommage à la reine Elizabeth jeudi, déclarant que la monarque du Canada depuis plus de 70 ans “a célébré nos réalisations, nous a rassurés dans les moments difficiles et nous a inspirés par son dévouement inébranlable au service”.

Plusieurs caractéristiques du règne de 70 ans d’Elizabeth – son dévouement au devoir et son rôle – sont bien connues, mais ce qu’elle pensait vraiment en matière d’État et de politique ne l’était pas.

Pourtant, dès sa première visite au Canada — en 1951, en tant que princesse Elizabeth, avant qu’elle ne devienne reine — elle a offert des commentaires sur les impressions qu’elle avait du pays.

“Je suis sûre que nulle part sous le soleil on ne trouverait une terre plus pleine d’espoir, de bonheur et de gens beaux, loyaux et généreux”, a-t-elle déclaré après son retour au Royaume-Uni, à la suite du voyage qu’elle avait effectué au nom de de son père malade, le roi George VI.

Elle s’est également livrée à un pronostic.

“Ils ont placé dans nos cœurs un amour pour leur pays et son peuple qui ne se refroidira jamais et qui nous attirera toujours vers leurs rivages.”

Il s’avère qu’elle a été attirée par les côtes canadiennes pour 22 visites officielles, ce qui en fait le pays qu’elle a le plus visité dans le Commonwealth.

En 1951, la princesse Elizabeth effectue sa première visite royale au Canada. Ici, la princesse et le prince Philip arrivent au stade de l’Exposition nationale canadienne à Toronto le 13 octobre. (The Associated Press)

“Le Canada est le pays qu’elle a le plus visité”

Le Canada était le « dominion supérieur », a déclaré John Fraser, auteur de Le secret de la couronne : l’affaire du Canada avec la royautéquelque chose qu’il pense “résonnait réellement avec elle”.

“Nous étions la cheville ouvrière, l’un des arcs-boutants clés de sa mystique du Commonwealth”, a-t-il ajouté.

“Le Canada a été le pays qu’elle a le plus visité et clairement parce que c’est celui qu’elle pouvait faire résonner le plus clairement de son engagement envers le Commonwealth.”

REGARDER | L’ancien premier ministre Brian Mulroney se souvient de la reine :

Brian Mulroney sur sa relation avec la reine Elizabeth L’ancien Premier ministre Brian Mulroney parle de ses souvenirs les plus forts de Queen au cours de ses neuf années au pouvoir, notamment en travaillant avec elle et d’autres dirigeants mondiaux pour faire pression pour mettre fin à l’apartheid en Afrique du Sud.

En pensant à tout cela, Fraser, président fondateur et membre de l’Institut pour l’étude de la Couronne au Canada, se souvient d’un moment où une référence à la reine est apparue dans une conversation qu’il a eue avec Mark Carney, juste avant que l’ancien chef de la Banque du Canada a pris ses fonctions à la tête de la Banque d’Angleterre en 2013.

“Il a dit:” Vous serez amusé de savoir que lorsque la reine a été informée qu’un Canadien allait être le nouveau chef de la Banque d’Angleterre “, elle a dit:” Bon, les Canadiens sont raisonnables “.”

Au-delà de son appréciation du Canada “pour lui-même” et en tant que “senior of the royaumes”, a déclaré Fraser, Elizabeth a trouvé qu’écouter un premier ministre canadien pouvait être utile dans ses relations avec un premier ministre britannique.

La reine Elizabeth regarde le premier ministre Pierre Trudeau signer la proclamation constitutionnelle le 17 avril 1982 sur la Colline du Parlement. (La Presse canadienne)

À l’été 1973, Ottawa accueille la deuxième réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth. Mais le Premier ministre britannique de l’époque, Edward Heath, n’était pas si enthousiaste à ces réunions.

“Heath a conseillé [the Queen] de ne pas venir au Canada parce que [Ugandan President] Idi Amin arrivait, et Heath détestait bien sûr le Commonwealth et faisait pression pour faire entrer l’Angleterre dans la Communauté européenne”, a déclaré Fraser.

En fin de compte, selon l’auteur Philip Murphy dans son livre, La monarchie et la fin de l’empire, le palais a accepté une invitation du premier ministre canadien de l’époque – Pierre Trudeau – pour que la reine y assiste, avec son acceptation en tant que reine du Canada.

“La reine a pu profiter des conseils de son premier ministre canadien, qui se trouvait être l’hôte, pour contrer les conseils qu’elle avait reçus de son premier ministre britannique”, a déclaré Fraser jeudi.

“Il y avait des choses pratiques que sa position de chef d’État du Canada lui permettait de faire pour contrôler ses autres premiers ministres.”

REGARDER | L’ancien premier ministre Jean Chrétien rappelle la reine Elizabeth :

“C’était une personne fantastique”: Jean Chrétien à propos de la reine Elizabeth L’ancien premier ministre Jean Chrétien se souvient de la façon dont la reine Elizabeth pratiquait son français avec lui et des nombreux rires qu’ils partageaient ensemble.

“Pas seulement un ami du beau temps”

Bien que la reine ait souvent dit que le Canada était «chez nous», il aurait pu y avoir aussi de la politique à l’œuvre.

Elle était également “chez elle en Australie, aussi chez elle en Nouvelle-Zélande”, a déclaré Fraser.

Les discours des visiteurs royaux comme la reine et son successeur – maintenant le roi Charles, qui a visité le Canada en mai – sont écrits et/ou approuvés par le gouvernement canadien. Un discours notable a été prononcé à un moment où le Canada était embourbé dans des problèmes constitutionnels après l’effondrement de l’Accord du lac Meech.

Lors d’une visite à Ottawa le jour de la fête du Canada en 1990, elle a rappelé aux Canadiens qu’elle n’est « pas seulement une amie des beaux jours ».

“Elle a dit qu’elle était heureuse d’être là pendant une période difficile, c’est pourquoi elle a dit qu’elle n’était pas seulement là pour les moments heureux – cela va avec l’entreprise, et je pense que c’était sincère”, a déclaré Fraser.

La reine Elizabeth laisse tomber la rondelle lors de la confrontation de cérémonie entre Markus Naslund, à droite, des Canucks de Vancouver et Mike Ricci des Sharks de San Jose à General Motors Place à Vancouver le 6 octobre 2002. En regardant est Ed Jovanovski, à gauche, Cassie Campbell et Wayne Gretzky. (Chuck Stoody/La Presse Canadienne)

Un autre moment difficile au Québec en 1964 aurait aussi pu laisser sa marque sur la reine, lorsque des manifestants anti-royaux et séparatistes scandaient “Elizabeth reste à la maison”.

“Je suis sûr que le fameux voyage au Québec [in 1964]quand on lui a tourné le dos… cela a clairement dû prendre en compte sa pensée et une partie de son évolution de sa compréhension de son rôle, que ces choses volatiles peuvent se produire même dans des dominions sûrs », a déclaré Fraser.

“Je suis sûr que cela a eu un certain effet sur elle.”

La dernière déclaration publique était au Canada

Le Canada était également dans l’esprit de la reine dans ses derniers jours.

« J’aimerais offrir mes condoléances à ceux qui ont perdu des êtres chers dans les attentats survenus le week-end dernier en Saskatchewan », a-t-elle déclaré dans sa dernière déclaration publique qui a été publié mercredi, la veille de sa mort.

“Mes pensées et mes prières accompagnent ceux qui se remettent de leurs blessures et qui pleurent des pertes aussi horribles. Je pleure avec tous les Canadiens en ce moment tragique.”

La reine Elizabeth visite la division de dépôt de la Gendarmerie royale du Canada à Regina le 19 mai 2005. (Ministère du Patrimoine canadien)

Le représentant de la Reine en Saskatchewan, le lieutenant-gouverneur. Russ Mistry, a déclaré qu’avec sa mort, “le monde a perdu une personne remarquable”, une personne qui a illustré l’intégrité, l’humilité, la force intérieure et la grâce extérieure.

“En tant que reine du Canada, elle a souvent souligné le service de nos citoyens, notre engagement envers le multiculturalisme et notre potentiel d’influencer le monde”, Mistry a déclaré dans un communiqué .

« Sa Majesté aimait beaucoup le Canada et les Canadiens et considérait notre pays comme son second chez-soi. Elle était engagée envers la réconciliation et a reconnu l’histoire douloureuse que les peuples autochtones ont endurée dans les pensionnats au Canada, ainsi que le travail qui reste à guérir et continuer à bâtir une société inclusive », a-t-il dit.

“Alors que nous pleurons sa perte, nous pouvons également remercier pour ses contributions extraordinaires au Canada et au monde.”