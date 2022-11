Ce que le Canada pourrait apprendre de ses adversaires de la Coupe du monde

Les prochains adversaires du Canada pour la Coupe du monde — la Belgique, la Croatie et le Maroc — ont tous terminé leurs derniers préparatifs. La prochaine étape est le Qatar avec le coup d’envoi des matchs du groupe F mercredi.

Le Canada a terminé avec une impressionnante victoire de 2-1 contre le Japon, 24e pays, jeudi. Pendant ce temps, leurs concurrents ont également disputé leurs derniers matches amicaux, avec des résultats mitigés.

Voici ce que l’équipe de John Herdman pourrait apprendre des résultats.

LA BELGIQUE PERD 2-1 CONTRE L’EGYPTE

Ce match a le potentiel d’être l’un des plus gros chocs à l’approche de la Coupe du monde alors que la Belgique s’est inclinée face à l’Égypte, finaliste de la Coupe d’Afrique des Nations, vendredi.

L’attaquant de l’Inter Milan Romelu Lukaku n’a pas joué alors qu’il continue de se remettre de sa blessure et les problèmes de but de la Belgique persistent sans que personne d’autre n’intervienne. La remplaçante Lois Openda (Lens) a retiré un but en seconde période, mais pour une équipe avec Kevin De Bruyne de Manchester City et Eden Hazard du Real Madrid, ce fut un résultat décevant.

Alors, comment le Canada peut-il exploiter cela? Malgré le maintien de la majorité de la possession de balle – ce qui était à prévoir – la deuxième meilleure équipe du classement mondial de la FIFA a baissé sa garde et a parfois été négligente avec le ballon.

Si ce scénario se répète, Atiba Hutchinson, Samuel Piette et Mark-Anthony Kaye profiteront de cette occasion pour faire pression sur les revirements, reprendre possession et envoyer le ballon vers la ligne de front du Canada.

L’Egypte, quant à elle, reste vigilante et profite des erreurs belges. Des frappes basses et dures ont battu le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois à ces deux occasions. L’Égypte a été mortelle avec ses opportunités, et le Canada devra reproduire cela la semaine prochaine.

Comme on l’a vu lors des préparatifs du Canada, Ismael Kone n’a pas peur de tirer au but dès que la moindre occasion se présente. Dans le même temps, Cyle Larin et Jonathan David, souvent les meilleurs marqueurs de l’équipe, devront intervenir à l’intérieur de la surface de réparation.

De plus, les Belges laissaient souvent des hectares d’espace ouverts à l’arrière, permettant aux contre-attaques de les blesser – ce dont Alphonso Davies et Tajon Buchanan aimeront tirer le meilleur parti.

Ce sont maintenant des défaites consécutives pour les Européens à l’approche du tournoi.

Le Canada jouera son match d’ouverture contre la Belgique le 23 novembre. Le coup d’envoi est à 14 h HNE/11 h HNP tandis que la couverture d’avant-match commence sur CTV et TSN à 13 h 45 HNE/10 h 45 HNP.

LA CROATIE PASSE PAR L’ARABIE SAOUDITE

Après que le Canada ait affronté la Belgique, le prochain adversaire est son deuxième adversaire européen, la Croatie.

Les finalistes de la Coupe du monde 2018 ont battu l’Arabie saoudite 1 à 0 mercredi, mais ce match a vu une préparation de synthèse fortement tournée pour le Qatar. Pourtant, les plats à emporter sont remarquables.

La Croatie l’a laissé tard pour gagner alors que l’attaquant de Hoffenheim Andrej Kramaric a marqué à la 82e minute pour étendre sa série à cinq victoires consécutives et six sans défaite.

Le remplaçant Luka Modric a aidé le vainqueur décédé et a de nouveau montré comment il peut transformer un match en un rien de temps comme il le fait pour le Real Madrid. Le Canada doit annuler le vainqueur du Ballon d’Or 2018 au milieu de terrain.

Encore une fois, Hutchinson, Piette et Kaye pourraient se voir confier la responsabilité défensive, mais compte tenu de l’influence de Modric, chaque milieu de terrain sur le terrain doit rester vigilant. Stephen Eustaquio pourrait donc avoir moins de disponibilité pour se déplacer librement.

D’autres noms notables qui sont entrés et ont changé le rythme du match en seconde période étaient le milieu de terrain de Chelsea Mateo Kovacic, l’ailier du Dinamo Zagreb Mislav Orsic et Ivan Perisic de Tottenham qui a marqué lors de la finale 2018. Les garder sur le banc suggère qu’ils pourraient être des partants.

Alors, dans l’ensemble, qu’est-ce que ce résultat dit au Canada? Le plus important est de ne pas reculer la Croatie jusqu’au coup de sifflet final. Ce match a magnifié la principale caractéristique de la Croatie : la détermination. Lors de leurs six derniers matchs, cinq ont été marqués par des buts vers la 70e minute ou plus tard.

Cela signifie que le gardien partant du Canada Milan Borjan et les deux défenseurs centraux devant lui doivent s’assurer qu’ils sont concentrés dans les dernières minutes pour éviter que la fatigue n’influence leurs décisions. Limiter les corners tardifs sera également essentiel, mais s’ils n’y parviennent pas, la hauteur de Hutchinson et Steven Vitoria sera, espérons-le, cruciale pour empêcher toute opportunité de marquer.

Une ligne défensive élevée de Herdman pourrait également s’avérer bénéfique, car l’équipe classée 12e au monde a été prise hors-jeu à quatre reprises dans le match.

Le Canada affrontera la Croatie le 27 novembre. Le coup d’envoi est à 11 h. HNE/8 h HNP tandis que la couverture d’avant-match commence sur CTV et TSN à 10 h 45 HNE/7 h 45 HNP.

LE MAROC VICTOIRE 3-0 SUR LA GÉORGIE

Le dernier affrontement du Canada contre le Maroc pourrait en avoir beaucoup à faire. En fonction d’autres résultats, l’équipe de Herdman pourrait avoir une chance d’atteindre la phase à élimination directe de la compétition.

Le pays classé 22e a frappé le sol contre la Géorgie jeudi alors que l’attaquant de Séville Youssef En-Nesyri a marqué cinq minutes. Même s’il ne s’agissait que d’un match amical, leur intention était évidente ici.

Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain a été essentiel en défense et en attaque, préparant le premier match, et l’ailier Hakim Ziyech a fourni la passe décisive. Les deux joueurs ont affiché une vitesse menaçante pendant 90 minutes, et le Maroc a donc joué un football extrêmement fluide.

Le Canada doit limiter son influence et peut se tourner vers Davies, Buchanan, Alistair Johnston, Sam Adekugbe et Richie Laryea pour le faire. Les cinq joueurs influencent le jeu du Canada sur les ailes, à la fois offensivement et défensivement, reflétant le même impact qu’ont Hakimi et Ziyech. Les fans peuvent s’attendre à des batailles rapides en tête-à-tête pour le ballon avec potentiellement des marques d’homme aussi.

Ziyech, qui a lutté pour la forme du côté de la Premier League Chelsea, a ensuite réussi un but scandaleux de l’intérieur de sa propre moitié de terrain pour faire tourner les choses 2-0, tandis que Sofiane Boufal d’Angers a marqué un penalty.

Le gardien montréalais Yassine Bounou, qui joue pour Séville, était également au sommet de son art alors que les adversaires l’ont appelé à l’action à plusieurs reprises, mais ont conservé sa quatrième feuille blanche consécutive. C’est maintenant à David, Larin ou peut-être à la confiance de Lucas Cavallini de briser cette séquence après le penalty effronté de ce dernier lors de la victoire de l’équipe contre le Japon. Battre Bounou à distance pourrait également faire la différence, Eustaquio pouvant potentiellement jouer ce rôle.

Dans l’ensemble, le Maroc était dans son rythme contre la Géorgie et semblait désireux de prendre le contrôle et de ne pas s’asseoir, restant implacable jusqu’au coup de sifflet final. La défense de Herdman, en particulier, doit rester calme et très concentrée pour les garder apprivoisés dans un environnement rempli de pression.

L’expérience et le leadership de Hutchinson aux côtés d’un Herdman vocal sur la ligne de touche seront essentiels. Cependant, la tâche de rester calme devra venir de tout le monde sur le terrain. Lors du dernier match de la phase de groupes, le Canada ne peut pas se permettre de glisser n’importe où si les huitièmes de finale sont en vue.

Le Canada affrontera le Maroc le 1er décembre. Le coup d’envoi aura lieu à 10 h HNE/7 h HNP tandis que la couverture d’avant-match débutera sur CTV et TSN à 9 h 45 HNE/6 h 45 HNP.