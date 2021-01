Certains candidats ont des décennies d’expérience dans leurs agences respectives. Beaucoup ont eu des rôles importants dans l’administration Obama. Beaucoup ont déjà commencé à rencontrer des groupes d’intérêt et des groupes de défense, et son équipe de transition a mis en place une politique dite de «porte ouverte» envers les groupes de défense depuis des mois.

Cela contraste fortement avec le cabinet du président Donald Trump, qui était largement dominé par des hommes blancs avec peu d’expérience à Washington. Les assistants de Biden disent que c’était l’un des objectifs qu’il s’était fixés lors du remplissage de son cabinet: indiquer que sa présidence signifie le retour à un gouvernement capable et stable.

C’est particulièrement important, disent les démocrates, alors que la pandémie et les troubles économiques font rage et que le pays se fraye un chemin à la suite du violent soulèvement de la semaine dernière au Capitole.

« Joe Biden agit dans les circonstances les plus difficiles depuis un siècle », a déclaré Dan Pfeiffer, ancien conseiller principal de la Maison Blanche d’Obama. «Il n’y a pas de temps pour la formation en cours d’emploi. Il a besoin de personnes capables de décoller, car ce qui se passera au cours des six premiers mois de sa présidence déterminera probablement la trajectoire des quatre années. «

Il est peu probable que le cabinet de Biden soit présent lorsqu’il assumera la présidence le 20 janvier. Le Sénat, qui doit confirmer les candidats, n’a pas prévu d’auditions pour bon nombre des choix. Une exception est Lloyd Austin, le candidat de Biden au poste de secrétaire à la Défense, qui devrait comparaître devant le Comité des forces armées du Sénat le 19 janvier.

Certains nominés ont été confrontés très tôt à des questions sur leurs perspectives de confirmation, notamment Neera Tanden, le choix de Biden pour diriger le Bureau de la gestion et du budget. Teeth a irrité les républicains avec ses critiques ouvertes à leur égard sur Twitter.

Mais le processus de confirmation pour de nombreux candidats pourrait être plus fluide après que les démocrates aient remporté deux sièges au Sénat en Géorgie la semaine dernière, divisant la salle uniformément. Le vice-président élu Kamala Harris rompra la situation, donnant aux démocrates une longueur d’avance.

Le porte-parole de Biden, Andrew Bates, a déclaré que le président élu « travaillait de bonne foi avec les deux parties au Congrès pour une confirmation rapide, car avec tant d’enjeux, avec notre sécurité nationale en jeu, et des vies et des emplois perdus chaque jour, notre la nation ne peut pas se permettre de perdre du temps. «

Mais de nombreux candidats peuvent faire face à des niveaux de contrôle sans précédent alors qu’ils s’efforcent de sortir leur ministère à la fois de l’érosion de la confiance du public dans le gouvernement et de l’érosion du moral de l’intérieur. De nombreux budgets et personnels de département ont été vidés sous l’administration Trump.

Ce vide explique en partie pourquoi il est si important pour Biden de choisir des vétérans chevronnés pour son cabinet, a déclaré Eric Schultz, ancien conseiller principal de la Maison Blanche.

« L’un des problèmes auxquels Biden est confronté qu’Obama n’avait pas en 2009 est la façon dont l’administration Trump a géré les agences et les départements fédéraux », a-t-il déclaré. «Il faudra beaucoup de travail pour – correctement, opérationnellement – reconstruire ces bureaux pour les remettre en état de fonctionner. Il ne serait donc pas logique de faire appel à un groupe de débutants. «

Ils devront également faire face aux demandes des progressistes à la recherche de changements majeurs de la part des dirigeants d’agences allant du ministère de la Sécurité intérieure à l’Agence de protection de l’environnement et au ministère de la Justice. Beaucoup d’entre eux seront à l’avant-garde de la lutte contre une pandémie qui a tué plus de 371000 personnes aux États-Unis, alors qu’ils agissent contre la race, les inégalités et le changement climatique qui ont conduit les mouvements nationaux vers le changement ces dernières années. allumé.

Pour prendre de l’avance sur ces problèmes, l’équipe de transition de Biden a passé des mois à rencontrer des groupes de commerce, de défense et de défense à Washington et au-delà, cherchant à réparer des relations qui s’étaient rétrécies sous l’administration Trump. Maintenant que son équipe a été nommée, ses candidats ont commencé leurs propres réunions avec des groupes clés alors qu’ils se préparent à prendre leurs fonctions.

Certaines des réunions sont conçues pour apaiser les inquiétudes des critiques, comme lorsque Tom Vilsack, le choix du secrétaire agricole de Biden, a rencontré des avocats de Black Farm. Vilsack a été confronté à des questions sur ce que les critiques disent qu’il n’a pas soulevé la discrimination contre les agriculteurs noirs au sein de l’agence alors qu’il était à la tête de l’agriculture d’Obama.

D’autres encore ont inclus des représentants de régions qui ne sont généralement pas considérées comme des circonscriptions démocratiques. Trois des meilleurs choix de Biden pour les postes de conseiller en santé ont rencontré des dirigeants interconfessionnels jeudi et le lendemain, Alejandro Mayorkas, le choix de Biden à Homeland Security, a rencontré 20 dirigeants qui partagent sa foi juive.

Le révérend Gabriel Salguero, un pasteur de Floride qui a fondé la Coalition nationale évangélique latino-américaine, a déclaré que la transition de Biden a fait un effort « très robuste et très délibéré » pour établir des relations avec les chefs religieux. Salguero a rappelé d’autres conversations confessionnelles avec Susan Rice, choisie comme conseillère en politique intérieure de Biden, et Tanden.

Rappelant des réunions avec l’administration Trump sur des questions importantes, Salguero a déclaré que la portée de l’équipe de transition de Biden était déjà allée plus loin.

Même les groupes qui peuvent être plus alignés avec Trump et les républicains sur leurs problèmes sont déjà satisfaits de l’approche de Biden en matière de gouvernance. Le lobbyiste démocrate Steve Elmendorf a déclaré que la réponse de ses entreprises clientes et d’autres lobbyistes de Washington, a-t-il dit, était « très positive » parce que « aime certainement les affaires ».

«Les entreprises aiment un plan», a déclaré Elmendorf. « Et alors que certains des résultats sous Donald Trump, les gens ont aimé, ils n’aimaient vraiment pas l’administration via tweet et Fox News. »

Même ceux qui ne sont pas d’accord avec toutes les politiques de Biden, a déclaré Elmendorf, sont soulagés de revenir à un fonctionnement normal, car «ils pensent qu’il y aura un processus connu et transparent, et où les parties prenantes ont une chance. faire connaître leur point de vue. «

Elana Schor, auteur d’Associated Press, a contribué à ce rapport.