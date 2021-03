Ce que le budget pourrait vous coûter

Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter Front Page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Budget prévu pour offrir des subventions de 7500 £ pour les travailleurs indépendants

Rishi Sunak a beaucoup à peser alors qu’il met la touche finale au budget de demain, qui doit équilibrer la nécessité de reconstruire les finances publiques du Royaume-Uni avec l’impact que toute mesure pourrait avoir sur les pousses économiques vertes à mesure que le verrouillage est levé. Pourtant, alors que les conservateurs de haut niveau indiquent leur soutien à de modestes hausses d’impôts, notamment William Hague, Sajid Javid et Jeremy Hunt, il est apparu que des millions de travailleurs indépendants devraient se voir offrir des subventions allant jusqu’à 7500 £ dans la déclaration fiscale. Rédacteur politique Ben Riley-Smith a les détails exclusifs sur ce à quoi s’attendre. Avec des hausses d’impôts importantes prévues, lisez combien cela pourrait vous coûter. Le secrétaire aux affaires, Kwasi Kwarteng, a indiqué ce matin que le chancelier allait prolonger son congé et que le budget comporterait un supplément de 408 millions de livres sterling à l’appui du secteur culturel. Lire la suite.

Sans aucun doute, la grande question est la suivante: le Royaume-Uni doit-il rembourser ses dettes accablantes? Ambrose Evans-Pritchard et Jeremy Warner exposez les arguments pour et contre. M. Sunak a emprunté 270 milliards de livres sterling cet exercice pour payer la pandémie – plus que suffisant pour le maintenir éveillé la nuit. Ben Wright analyse comment la chancelière décidera si le Royaume-Uni stocke trop de problèmes pour l’avenir. Voici ce que le budget pourrait signifier pour vous et lisez la suite pour les actions à acheter avant l’annonce à partir de 12h45 demain.

L’unité de l’UE s’effondre à cause des problèmes d’approvisionnement en vaccins Covid

L’Autriche et le Danemark sont devenus les derniers pays de l’UE à rompre avec la stratégie de Bruxelles en matière de vaccins, faisant craindre que l’unité du bloc face à la pandémie de coronavirus ne s’écroule. Lisez la suite pour plus de détails sur la scission, qui intervient alors que la France approuve le vaccin AstraZeneca pour les plus de 65 ans malgré les affirmations précédentes d’Emmanuel Macron, il est « quasi inefficace ». Pendant ce temps, aux Communes, Matt Hancock a révélé que la recherche du « patient X », infecté par la variante hautement infectieuse trouvée pour la première fois au Brésil, avait été réduite à 379 ménages dans le sud-est de l’Angleterre. Les experts ont déclaré que la variante n’avait pas atteint la Grande-Bretagne en nombre suffisant pour constituer une menace majeure ou entraver le déploiement du vaccin.

Boris Johnson soutient la candidature anglo-irlandaise à la Coupe du monde 2030

Une candidature britannique et irlandaise pour la Coupe du monde 2030 est plus probable que jamais après que Boris Johnson a déclaré qu’il était « très, très enthousiaste » sur la possibilité de jouer l’hôte. Les discussions se poursuivent entre les organes directeurs avant une éventuelle inclinaison pour gagner la Fifa. Cliquez ici pour un guide de la candidature, de ses rivaux et de la façon dont une Coupe du monde pourrait être partagée entre les pays d’origine. Cela survient alors que le monde du football pleure Ian St John, l’ancien attaquant de Liverpool qui a aidé à mener le club à la gloire sous Bill Shankly, décédé à l’âge de 82 ans. du meilleur double acte de la diffusion sportive: Saint et Greavsie. Jim White et Jeremy Wilson repensez au spectacle.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres du jour

Duchesse de Sussex | Le Mail on Sunday a demandé l’autorisation de faire appel de la décision de confidentialité de la duchesse de Sussex, arguant que le juge n’avait pas tenu compte d’un précédent établi dans une affaire impliquant l’enfant amoureux de Boris Johnson. Cela survient au milieu des spéculations que l’interview de Meghan avec Oprah pourrait devoir être retirée car le duc d’Édimbourg reste à l’hôpital. Le prince Harry a fait référence à sa mère dans une bande-annonce de l’émission. Hannah Betts examine les similitudes entre la princesse Diana et Meghan.

Autour du monde: l’ascension et la chute d’Andrew Cuomo

Une troisième femme a accusé Andrew Cuomo de comportement inapproprié, quelques heures à peine après que le gouverneur de New York se soit officiellement référé pour enquête sur des allégations similaires de deux anciens collaborateurs. Avec un Emmy, un livre à succès et une potentielle nomination présidentielle, M. Cuomo se prélassait dans un paradis politique axé sur les médias alors que le Covid-19 ravageait New York. Mais moins d’un an plus tard, le gouverneur est tombé d’une grande hauteur. Verity Bowman trace sa montée et sa chute.

Entretien du mardi

Alice Cooper: « Aucun de nous n’a pensé à dépasser 30 ans »