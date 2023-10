Ce que le budget de cette année signifie pour les communautés rurales en déclin de l’État | Actualités, Sports, Emplois

(Note de l’éditeur : Spotlight PA est une salle de rédaction indépendante et non partisane alimentée par The Philadelphia Inquirer en partenariat avec PennLive/The Patriot-News, TribLIVE/Pittsburgh Tribune-Review et WITF Public Media.)

BELLEFONTE — Les communautés rurales de Pennsylvanie ont beaucoup à gagner du budget de l’État de 45,5 milliards de dollars, qui consacre de l’argent aux loisirs de plein air, aux programmes de logement et à d’autres efforts.

Les zones rurales ont tendance à compter un grand nombre de résidents âgés et dépendent du paysage extérieur pour le commerce, attributs qui rendent les dépenses publiques en matière d’environnement, d’agriculture et de logement particulièrement importantes pour les économies rurales.

Le budget de l’État de cette année, bien qu’encore inachevé, finance une aide financière aux propriétaires, offre aux agriculteurs une bouée de sauvetage en cas de pertes potentielles et lance un nouveau bureau pour investir dans les loisirs de plein air. Il pourrait également fournir un financement pour les réparations domiciliaires et les districts scolaires les plus pauvres, si les législateurs s’accordent sur le texte du projet de loi en attente qui retient actuellement environ 1,1 milliard de dollars pour certains programmes de l’État.

Les dépenses consacrées au logement, aux soins de santé et au développement de la main-d’œuvre sont particulièrement importantes pour la planification future, selon le Center for Rural Pennsylvania, une agence législative bipartite. La population des comtés ruraux devrait diminuer de 5,8 % au cours des 30 prochaines années, a récemment annoncé le centre, et la génération des baby-boomers approche de la retraite.

Le Center for Rural Pennsylvania considère 48 des 67 comtés de l’État comme ruraux. Selon ses chiffres, environ 3,4 millions d’habitants et 238 des 500 districts scolaires de l’État vivaient en 2020 dans des zones rurales, un nombre qui devrait augmenter dans les décennies à venir. Selon les projections actuelles, le comté de Westmoreland, par exemple, devrait devenir un comté rural en 2050.

« Le moment est venu pour les planificateurs et les décideurs politiques de prendre en compte ces projections et de s’adapter aux changements susceptibles de se développer dans l’ensemble du Commonwealth. » Kyle Kopko, le directeur exécutif du centre, a déclaré cette semaine dans un communiqué. « Les communautés devraient examiner attentivement les implications de ces projections. »

Le Center for Rural Pennsylvania ne fait pas de recommandations politiques directes. Cependant, les législateurs qui siègent à son conseil d’administration ont déclaré que l’incitation au développement des entreprises et l’élargissement de l’accès aux soins de santé et aux soins à mesure que la population des zones rurales vieillit devraient être des priorités.

Voici comment certaines dépenses approuvées dans le cadre du projet de loi budgétaire principal pourraient affecter les communautés rurales et quels programmes supplémentaires pourraient faire s’ils sortent des limbes du projet de loi de code.

Taxe foncière et loyer

programme de rabais

Les législateurs ont convenu cette année d’élargir un programme de réduction de l’impôt foncier de l’État pour les résidents âgés et handicapés, dont beaucoup vivent dans des zones rurales, selon les données du Center for Rural Pennsylvania.

L’expansion, signée par le gouverneur Josh Shapiro un jour après le principal projet de loi budgétaire, tient une promesse clé de campagne du démocrate. Le gouverneur pour son premier mandat l’a également identifié comme une priorité bipartite lors de son discours inaugural sur le budget plus tôt cette année.

La loi rend environ 173 000 nouveaux ménages éligibles. L’agrandissement pourrait fournir « une plus grande part de marge de manœuvre » pour le budget de quelqu’un dans une zone rurale, a déclaré Kopko. Il a souligné qu’une partie importante de la population de ces régions est plus susceptible d’avoir un revenu fixe.

Lisa Moyer, superviseure du programme de vie à long terme chez Blair Senior Services, a déclaré que leurs quelque 1 000 clients apprécient toute politique qui leur donne plus d’argent à consacrer aux dépenses de base telles que les réparations de la maison et de la voiture, les factures médicales et l’épicerie.

Agriculture

Le budget de l’État prévoit plus de 76 millions de dollars pour l’agriculture, qui contribue chaque année à hauteur de 132 milliards de dollars à l’économie de la Pennsylvanie et emploie des centaines de milliers de personnes.

Un investissement notable comprend 31 millions de dollars pour aider les éleveurs de volailles qui ont perdu leurs revenus en raison d’une épidémie de grippe aviaire.

Le virus peut être mortel et affecter des troupeaux dans tout le pays l’année dernière, notamment plus de 4 millions d’oiseaux en Pennsylvanie. Une fois la grippe aviaire détectée, les troupeaux infectés doivent être euthanasiés pour éviter une propagation continue. Les épidémies entraînent des pertes pour les agriculteurs et des prix élevés des œufs dans tout le pays.

Bien que le financement public destiné à financer le dépistage et le remboursement de la grippe aviaire ne remplace pas totalement la perte de revenus, Timothy Kelsey, professeur d’économie agricole à Penn State, a déclaré que ces dollars aident l’économie en garantissant que les éleveurs de volailles ont toujours de l’argent à dépenser localement.

Loisirs de plein air

Le plan de dépenses a alloué 112 millions de dollars pour entretenir et apporter des améliorations aux parcs et forêts de l’État et a créé le Bureau des loisirs de plein air pour aider à développer l’industrie du plein air de l’État, estimée à 14 milliards de dollars.

Bien que le bureau soit présent à l’échelle de l’État, les possibilités de loisirs en plein air sont nombreuses dans les zones rurales telles que les Pennsylvania Wilds.

Les Wilds de Pennsylvanie comprennent 13 comtés dans les parties nord et centrale de l’État, abritent environ 4 % de la population de l’État et représentent 25 % des terres du Commonwealth. Les défenseurs des loisirs de plein air et les entreprises espèrent que les investissements budgétaires témoignent des plans de l’État visant à soutenir l’industrie et l’environnement à long terme.

«Cela se traduit directement par des avantages économiques, en particulier pour nos communautés rurales.» Le représentant de l’État Paul Takac (D., Centre) a parlé à Spotlight PA de l’industrie des loisirs de plein air.

Réparations à domicile

Le programme de réparation de toute la maison offre des subventions et des prêts-subventions allant jusqu’à 50 000 $ aux propriétaires et aux petits propriétaires pour effectuer des réparations, améliorer l’efficacité énergétique et améliorer l’accessibilité pour les résidents handicapés. Il a été créé l’année dernière avec le soutien bipartisan des législateurs de tout l’État.

Tous les comtés, sauf trois, ont demandé leur part des 125 millions de dollars uniques de secours fédéraux en cas de pandémie qui ont financé le programme. À l’approche de ce cycle budgétaire, les partisans ont exhorté les législateurs à rendre le programme permanent.

Le budget actuel fait des réparations globales de la maison un poste officiel, allouant 50 millions de dollars au programme. Mais le langage codé est toujours nécessaire pour orienter le financement.

La Northern Tier Community Action Corporation a aidé à administrer les fonds du programme pour les comtés d’Elk et de Potter. L’organisme communautaire a distribué les 468 000 $ accordés par l’État pour aider 11 familles à réparer le toit de leur maison et à améliorer leur système de chauffage.

Shawn McAulay, directeur adjoint de Northern Tier, a déclaré qu’un soutien continu aux réparations complètes de la maison aiderait les familles actuellement sur les listes d’attente – 11 dans le comté d’Elk et 20 dans le comté de Potter – depuis le dernier tour.

Bien que le programme aide à financer des réparations à domicile, en particulier dans les zones rurales, où le parc de logements est de moindre qualité, Kopko a noté que tous les comtés n’ont pas la capacité en personnel nécessaire pour postuler et administrer un nouveau programme.

L’une des raisons pour lesquelles le comté de Sullivan a choisi de ne pas postuler au programme était qu’il était submergé par les subventions et les limitations administratives liées à la pandémie.

Niveau supérieur

Après qu’un juge de la Cour du Commonwealth ait ordonné aux législateurs et au gouverneur de Pennsylvanie de développer un moyen plus équitable de financer les écoles publiques de la maternelle à la 12e année, les défenseurs s’attendaient à un acompte important pour le financement de l’éducation cette année.

L’éducation représente une part importante du plan de dépenses, qui alloue des centaines de millions de dollars aux écoles dans tout l’État. Certains programmes éducatifs – comme Level Up – offriraient un soulagement aux 100 districts scolaires publics les plus pauvres de l’État, dont beaucoup sont situés dans des comtés ruraux.

Même si un district rural n’est pas considéré comme une école Level Up, il est probablement représenté par la Pennsylvania Association of Rural and Small Schools, qui compte plus de 200 membres et a signé le procès contestant le modèle de financement actuel.

Le budget comprend 100 millions de dollars pour le programme Level Up. Cependant, le langage codé est toujours nécessaire pour diriger le financement, et un désaccord sur un programme de chèques scolaires soutenu par les républicains pourrait empêcher les dollars Level Up d’être versés aux écoles éligibles.

Maura McInerney, directrice juridique de l’Education Law Center, a déclaré à Spotlight PA qu’il était nécessaire d’inclure le financement Level Up dans le budget pour créer « changement transformationnel » dans le système global en donnant un coup de pouce aux écoles sous-financées.







