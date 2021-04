Les dirigeants de pays comme le Brésil, le Canada et le Japon se sont engagés jeudi à réduire les émissions nationales de gaz à effet de serre et à lutter contre le changement climatique lors du sommet sur le climat du président Joe Biden. Les promesses interviennent peu de temps après que Biden se soit engagé à réduire les émissions américaines d’au moins 50% d’ici 2030, ce qui fait plus que doubler l’engagement précédent du pays dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat de 2015. Le président a convoqué le sommet pour exhorter la coopération mondiale sur le changement climatique. « C’est un début encourageant », a déclaré Biden aux dirigeants mondiaux lors du sommet. « Nous commençons vraiment à faire de réels progrès. » Séparé de son attitude passée à l’égard du changement climatique, le président brésilien Jair Bolsonaro a promis de mettre fin à la déforestation illégale dans le pays d’ici 2030 et d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Bolsonaro a déjà critiqué la protection des forêts du pays et menacé de se retirer de l’accord de Paris. Brésil a demandé à l’administration Biden de fournir 1 milliard de dollars pour payer les efforts de conservation dans la forêt amazonienne. Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a déclaré que le pays s’engagerait à réduire ses émissions de 46% d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2013. Le Japon, cinquième émetteur mondial, s’était précédemment engagé à une réduction de 26%, un objectif critiqué comme insuffisant. « Le Japon est prêt à démontrer son leadership en matière de décarbonisation mondiale », a déclaré Suga lors du sommet. À l’instar des États-Unis, le Japon s’est engagé à atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050.

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga, accompagné du ministre de l’Environnement Shinjiro Koizumi, assiste à une réunion du groupe de travail gouvernemental anti-réchauffement climatique à Tokyo, Japon, le 22 avril 2021. Kyodo | via Reuters

Le premier ministre Justin Trudeau a promis que le Canada réduira ses émissions de 40% à 45% d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2005, une augmentation importante par rapport à son engagement précédent de 30%. « Nous renforcerons continuellement notre plan et prendrons encore plus de mesures sur notre chemin vers le zéro net d’ici 2050 », a déclaré Trudeau lors du sommet. Le Premier ministre indien Narendra Modi n’a pas fourni de nouvel objectif mais a réaffirmé le vœu du pays d’installer 450 gigawatts d’énergie renouvelable d’ici 2030. Modi a également annoncé un partenariat entre l’Inde et les États-Unis pour le climat et les énergies propres pour 2030. L’Inde est le troisième émetteur mondial derrière la Chine et les États-Unis.

Le président russe Vladimir Poutine s’est largement engagé à réduire « considérablement » les émissions du pays au cours des trois prochaines décennies et a déclaré que la Russie apportait une grande contribution à l’absorption du dioxyde de carbone mondial. Poutine a également déclaré que le pays avait presque divisé par deux ses émissions par rapport à 1990 et a appelé à une réduction mondiale du méthane, un gaz à effet de serre qui est 84 fois plus puissant que le dioxyde de carbone et l’un des principaux moteurs du changement climatique. « Le sort de notre planète entière, les perspectives de développement de chaque pays, le bien-être et la qualité de vie des gens dépendent en grande partie du succès de ces efforts », a déclaré Poutine lors du sommet. Le président chinois Xi Jinping a réaffirmé ses engagements à atteindre un pic d’émissions avant 2030 et à devenir neutre en carbone d’ici 2060. Les États-Unis et la Chine ont convenu de coopérer sur le changement climatique malgré la division sur des questions comme le commerce et les droits de l’homme.

Le président brésilien Jair Bolsonaro assiste à un sommet mondial virtuel sur le climat via un lien vidéo à Brasilia, au Brésil, le 22 avril 2021. Marcos Correa | Reuters