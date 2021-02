Ce que le Bayern obtiendra d’Upamecano après avoir battu l’élite européenne pour signer le défenseur du RB Leipzig

Alors que plusieurs grands clubs européens cherchaient à renforcer le cœur de leur défense, le défenseur central du RB Leipzig Dayot Upamecano était celui que beaucoup souhaitaient.

Liverpool, Manchester United et le Bayern Munich étaient tous fortement liés à un déménagement pour le joueur de 22 ans, qui a récemment fait ses débuts complets en France. Et ce sont les champions d’Europe en titre qui ont gagné, annonçant dimanche qu’un accord est en place pour signer Upamecano sur un contrat de cinq ans cet été et qu’ils paieraient une clause libératoire d’une valeur de 42,5 millions d’euros (51 millions de dollars).

Cette décision est un autre exemple des géants de la Bundesliga, le Bayern, recrutant l’un des principaux acteurs clés de leurs principaux rivaux nationaux. Cependant, après avoir remporté la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA pour devenir détenteur de six trophées à la fois, Upamecano entrera dans une équipe qui n’a guère besoin d’être améliorée. Une chose est sûre cependant: il a les outils pour réussir au plus haut niveau. Voici notre rapport de dépistage.

D’où vient-il?

Upamecano est un produit de l’académie de Valenciennes mais, principalement grâce à des performances exceptionnelles et constantes de la France au niveau des jeunes, il n’a même jamais eu l’occasion de faire ses débuts dans la première équipe avant d’être sur le radar des meilleurs clubs européens.

Après un championnat d’Europe des moins de 17 ans particulièrement impressionnant à l’été 2015 – il était de loin le meilleur défenseur du tournoi – il a rejoint le FC Salzburg pour 2,2 millions d’euros. Bien qu’il soit courtisé par des clubs plus importants, il a sagement choisi de perfectionner ses compétences en Autriche, car il estimait que cela lui offrait une meilleure voie vers le football senior.

Après son arrivée en Autriche à l’âge de 16 ans, il a été prêté au FC Liefering, l’équipe de développement de Salzbourg, et a passé la majeure partie de sa première saison à jouer en deuxième division avant d’ajouter deux matches de championnat pour l’équipe senior vers la fin du tournoi. campagne.

Après une demi-saison avec l’équipe première du FC Salzburg, il a ensuite rejoint le club de Leipzig appartenant à Red Bull pour un montant supérieur à 10 millions d’euros en janvier 2017. Ayant déjà été bien habitué à la manière de jouer au football de Red Bull, le Français s’est immédiatement retrouvé à la maison, malgré le saut évident de niveau compétitif en Bundesliga allemande, et n’a pas perdu de temps pour décrocher une place de départ pour sa nouvelle équipe.

Dayot Upamecano est l’un des meilleurs jeunes défenseurs. Photo de ANP Sport via Getty Images

Positionner

Bien que sa réputation en tant que l’un des joueurs les plus recherchés d’Europe ait été bâtie sur la base de plus de 100 apparitions en championnat en tant qu’arrière central, le jeune est également capable – bien que peut-être pas tout à fait à l’aise – de se substituer en tant que milieu de terrain défensif. et l’a fait à quelques reprises pour le FC Salzburg.

Techniquement et tactiquement, il devrait également bien gérer le fait de se présenter en tant qu’arrière latéral droit (le fait d’être droitier le rend évidemment moins adapté en tant qu’arrière gauche, bien que cela ne signifie pas qu’il ne pourrait pas relever ce défi. bien.)

Récemment, Upamecano a été nommé défenseur central gauche en partenariat avec Ibrahima Konate (qui est un an plus jeune et presque tout aussi impressionnant), dans les quatre arrières de Julian Nagelsmann. Il a parfois commencé au milieu d’un dos trois la saison dernière.

Forces

Sans surprise, ce sont les attributs qui ont permis à Upamecano de se démarquer en tant que jeune joueur qui ont également consolidé son statut parmi les jeunes défenseurs d’élite européens: il est exceptionnellement rapide et puissant.

Cette saison, il a enregistré la troisième vitesse de sprint la plus rapide de la Bundesliga (35,34 km / h), mais contrairement à la plupart des autres défenseurs centraux, il est non seulement rapide une fois qu’il démarre, il est aussi agile et rapide dans les virages (souvent le talon d’Achille de même les défenseurs jouant au plus haut niveau.)

Les qualités physiques raffinées d’Upamecano ne s’arrêtent pas au rythme, cependant; il est vainqueur d’un impressionnant 70% de ses batailles aériennes, et il est efficacement assertif dans les défis un contre un défensivement. Le Français est également devenu plus à l’aise avec le ballon à ses pieds: alors qu’il était auparavant sujet à une négligence occasionnelle lorsqu’il était sous pression, il est maintenant assez confiant pour choisir des milieux de terrain en position centrale, souvent en trouvant des écarts étroits entre les adversaires venant en sens inverse.

Sa capacité à sortir le ballon de la défense a été mise en évidence lors du match nul 3-3 au Bayern en décembre dernier, tandis que le saut occasionnel sans but du ballon vers l’avant – en particulier lorsqu’il est fermé – devient de plus en plus rare dans son jeu. .

Faiblesses

Le fait qu’Upamecano figurait sur à peu près toutes les présélection en Europe ne témoigne pas seulement de son amélioration constante, mais cela montre également comment il continue d’éliminer les erreurs personnelles et les lacunes tactiques de son jeu.

Cependant, comme en témoigne le martèlement 5-0 aux mains de Manchester United à Old Trafford en octobre, il y a encore place à l’amélioration en termes de lecture du match. La façon dont il a laissé Mason Greenwood de son côté aveugle pour le match d’ouverture et comment il est allé chercher le ballon au lieu de chuter en profondeur, ce qui a conduit Marcus Rashford à entailler le ballon devant lui pour 3-0, montre qu’il n’est toujours pas fini. article.

Parfois, Upamecano peut également sembler trop concentré sur le ballon lorsque des centres sont placés, au détriment d’avoir une image claire du mouvement des joueurs autour de lui.

Comment il va s’intégrer

L’éducation footballistique qu’il a reçue du RB Leipzig permet à Upamecano de répondre aux exigences de jouer dans la même ligue au Bayern.

Son rythme est idéal pour une équipe privilégiant la haute pression avec les arrières centraux ne craignant pas de laisser de la place derrière eux. Mais il a aussi la qualité du ballon et les compétences de distribution nécessaires pour construire de l’arrière dans une équipe axée sur la possession.

Le Bayern Munich peut être champion d’Allemagne, d’Europe et du monde, mais Upamecano devrait se révéler être un renfort de qualité immédiat.