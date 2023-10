Ce que le « Bare Minimum Monday » permet de réduire le stress au travail – Twin Cities

Par Taryn Phaneuf | Portefeuille Nerd

Les tendances de TikTok ne mentent pas : qu’ils « arrêtent tranquillement » ou qu’ils adoptent le « lundi au strict minimum » pour lutter contre les « frayeurs du dimanche », les gens se retirent du travail.

Dans un sens, réduire le travail à une partie plus réduite de la vie est un changement permanent que les personnes travaillant à domicile ont connu pendant la pandémie de COVID-19, explique Cristina Banks, psychologue industrielle et organisationnelle et directrice du Centre interdisciplinaire pour des lieux de travail sains à l’Université de Californie, Berkeley Haas School of Business.

En travaillant à domicile, les gens avaient plus d’autonomie. Ils avaient également une idée plus claire de la valeur de leur temps, qu’ils pouvaient consacrer à faire de l’exercice ou à jouer avec leurs enfants plutôt que de rester assis dans les embouteillages sur le chemin du bureau.

Après que de nombreux travailleurs ont vécu cette expérience et sont maintenant poussés à revenir aux normes d’avant la pandémie, Banks affirme qu’il leur est difficile d’abandonner le contrôle sur le moment et la quantité de travail qu’ils travaillent.

Ainsi, certains travailleurs adoptent des tendances comme Bare Minimum Monday, qui suggère d’effectuer uniquement les tâches les plus importantes au début de la semaine, afin de conserver ce contrôle.

Mais le choix des gens de consacrer moins de temps et d’énergie au travail peut aussi avoir une origine plus inquiétante. Les enquêtes montrent à plusieurs reprises qu’une grande partie des travailleurs vacille bord de l’épuisement professionnel.

Voici donc un aperçu des défis et une tactique qui peut aider les travailleurs à y faire face.

Burnout et mauvaise santé mentale au travail

Environ 3 travailleurs sur 4 ont déclaré avoir subi un stress lié au travail au cours du mois dernier, selon l’enquête 2023 Work in America de l’American Psychological Association. Plus de la moitié ont déclaré que le stress entraînait toute une série d’effets négatifs, notamment l’épuisement émotionnel, le manque de motivation, le désir d’arrêter de fumer, une baisse de productivité et l’irritabilité, entre autres.

Les statistiques autour santé mentale au travail sont si sombres que le bien-être au travail est devenu l’une des plus grandes priorités de la santé publique et des organisations commerciales au cours des deux dernières années.

Par exemple, le bureau du chirurgien général a fait du bien-être des travailleurs l’une de ses principales priorités, affirmant que la pandémie a mis en évidence le lien entre la santé des gens et leur travail.

L’agence fédérale a créé une liste de facteurs de stress qui nuisent à la santé mentale des Américains, qui se lit comme une journée dans la vie d’un travailleur américain typique : lourdes charges de travail, longs trajets, horaires imprévisibles, longues heures, autonomie limitée, emplois multiples et bas salaires.

La solution devrait venir des employeurs, concluent le chirurgien général et d’autres. Mais les dirigeants doivent d’abord surmonter leurs propres hypothèses erronées.

Dans l’enquête 2023 sur le bien-être au travail, publiée en juin par Deloitte, une société de conseil en gestion d’entreprise, les cadres supérieurs ont tendance à avoir une vision trop optimiste du bien-être des travailleurs, qui ne correspond pas à leur propre évaluation de la façon dont ils travaillent. ils font. Alors que les deux tiers des employés interrogés ont déclaré que leur santé mentale est restée la même ou s’est détériorée au cours de l’année écoulée, l’écrasante majorité des dirigeants estiment que la santé mentale de leurs employés s’est améliorée.

Avec ce genre de déconnexion, les travailleurs devront peut-être faire le premier pas. L’une des tendances les plus récentes issues des médias sociaux, appelée Bare Minimum Monday, invite les gens à donner la priorité à leur propre bien-être au lieu de forcer la productivité. Cela pourrait être exactement ce dont les travailleurs ont besoin en ce moment.

Qu’est-ce que le lundi au strict minimum ?

Bare Minimum Monday est une tendance lancée sur TikTok par Marisa Jo Mayes, créatrice de contenu et co-fondatrice de Spacetime Monotasking, une startup proposant des espaces de coworking virtuels et des outils de productivité.

Mayes a inventé le terme Bare Minimum Monday pour décrire son début de semaine de travail ralenti. Au lieu de se sentir paralysée par une liste de choses à faire incroyablement longue, elle se concentre uniquement sur les tâches professionnelles les plus nécessaires.

Lorsqu’elle en a fini avec cela, elle s’autorise à mettre son travail de côté au profit des soins personnels, des activités créatives, du ménage ou de toute autre chose qui lui fait du bien (ce qui peut aussi représenter plus de travail).

« Avant de commencer à faire Bare Minimum Monday, je me rendais physiquement malade à cause du stress », explique Mayes dans une vidéo. « Je ne pouvais rien produire à cause du niveau d’épuisement professionnel que j’avais atteint. »

Pourquoi essayer le strict minimum lundi

Mayes dit que pratiquer le Bare Minimum Monday vous libère de la pression d’une charge de travail irréaliste, vous encourageant à être plus facile avec vous-même et vous aidant à éviter l’épuisement professionnel.

Il s’avère que réduire les attentes quant à ce que vous devez accomplir au cours d’une journée peut avoir pour effet involontaire de faciliter l’exécution d’un travail productif.

Alors qu’elle commençait le Bare Minimum lundi pour se sentir mieux, Mayes a découvert que se ménager un peu de répit la rendait « plus productive que [she] jamais cru possible. »

Il serait difficile pour un employeur de contester ce résultat, dit Banks. « Tant qu’ils sont productifs, pourquoi se soucier de l’endroit où ils se trouvent ou de la durée de leur journée de travail ? »

Taryn Phaneuf écrit pour NerdWallet. Courriel : [email protected].

L’article Ce que le « lundi au strict minimum » apporte pour réduire le stress au travail paru à l’origine sur Portefeuille Nerd.