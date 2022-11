Ce que l’avenir réserve à l’humanité et aux machines

Revenez sur cette page pour des mises à jour continues tout au long de la journée alors que nous lançons le dernier jour de EmTech 2022l’événement phare du MIT Technology Review sur les technologies émergentes et les tendances mondiales.

Les changemakers mondiaux, les innovateurs et les vétérans de l’industrie monteront sur scène pour distinguer ce qui est probable, plausible et possible avec les technologies révolutionnaires de demain.

Nous entendrons certains des plus grands noms de l’industrie, discuter de tout, de la façon de faire décoller des idées prometteuses et de commercialiser l’espace, de construire l’IA de demain et de relever les plus grands défis du monde.

Aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur le déballage de ce que l’avenir réserve au Web 3.0, à la technologie corporelle et à l’IA. Le programme d’hier a exploré les technologies passionnantes promettant de changer nos vies.

La programmation commence à 9 h HE, et il n’est pas trop tard pour obtenir un accès en ligne uniquement des billetssi vous ne l’avez pas déjà fait.