Ce que l’augmentation des notes au secondaire en Ontario signifie pour les admissions à l’université

Tyson Hamilton a une moyenne de 96% et était président du conseil des élèves de son école secondaire, mais l’élève de 12e année n’a pas été admis dans les programmes menant à un diplôme en commerce à l’Université de Toronto, Queen’s ou McMaster.

Alors que Hamilton a reçu des offres de sept autres programmes universitaires et qu’il est enthousiasmé par son choix de s’inscrire à un programme de double diplôme à l’Université Western cet automne, il se demande pourquoi les programmes rejetteraient un étudiant A-plus.

« Si un 96 n’est pas assez bon, qu’est-ce qui l’est ? » a déclaré Hamilton dans une interview. « Où cela s’arrête-t-il ? Est-ce que tout le monde aura besoin de 100 moyennes pour entrer dans ces programmes ? »

Ses rejets sont le résultat d’une tendance qui révèle un nombre de plus en plus grand d’étudiants avec des notes élevées en compétition pour les places postsecondaires les plus convoitées de l’Ontario.

Selon le données compilé par le Conseil des universités de l’Ontario.

Les étudiants de la Toronto Metropolitan University participent à un événement de la semaine d’orientation le 29 août 2022. (Evan Mitsui/CBC)

Les données montrent également des proportions croissantes d’étudiants qui entrent à l’université après avoir obtenu des moyennes de 12e année dans les tranches de 95 ans et plus et de 90 à 94 ans.

La tendance est particulièrement apparente dans les programmes universitaires très compétitifs de commerce, d’ingénierie et de sciences biologiques, mais est également évidente parmi les étudiants qui choisissent les sciences sociales et les arts libéraux.

« Je pense que le problème est en ce moment, il n’y a pas [marking] cohérence entre les écoles », a-t-il déclaré. « Un 96 dans une école peut valoir un faible 90 dans une autre école.

Les données soulèvent des questions sur la raison pour laquelle les notes augmentent et ce que cela signifie pour les étudiants qui tentent d’être admis dans les programmes universitaires les plus compétitifs de l’Ontario. Les réponses sont complexes et nuancées.

Avant la pandémie de COVID-19, les notes des élèves du secondaire de l’Ontario avaient augmenté progressivement mais régulièrement pendant des années. C’est une tendance qui s’est accélérée depuis 2020.

« Dans les années pré-COVID, il y a des raisons de penser que cela pourrait en fait refléter un meilleur rendement », a déclaré Kelly Gallagher-Mackay, professeure agrégée à l’Université Wilfrid Laurier qui étudie les inégalités en matière d’éducation.

Gallagher-Mackay attribue l’augmentation des notes à une combinaison d’efforts au sein du système scolaire de l’Ontario pour améliorer l’équité des résultats, des mesures visant à mettre fin à l’orientation des élèves vers des cours appliqués et des changements dans l’immigration qui ont amené davantage de familles qui accordaient la priorité à la réussite scolaire.

Cependant, le bond des notes depuis le début de la pandémie est si spectaculaire qu’il ne peut probablement s’expliquer que par des facteurs supplémentaires.

Les données du Toronto District School Board montrent que la note moyenne des élèves de 12e année est passée de 71 à 77 en deux ans après le début de la pandémie.

« C’est énorme et assez sans précédent », a déclaré Gallagher-Mackay. La précédente hausse de six points a pris 13 ans.

Les données apparaissent dans un rapport par Gallagher-Mackay et Robert Brown, professeur auxiliaire à l’Université York, publié par le Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur.

Pourquoi les notes ont augmenté depuis COVID

Plus loin recherche par paires – à partir des données de six grands conseils scolaires qui représentent le tiers de la population étudiante de l’Ontario – ont constaté que la proportion d’élèves de 9e année ayant des moyennes de plus de 90 est passée de 12 % au cours de l’année scolaire 2018-2019 à 23 % en 2020-21.

Une grande partie de cette augmentation s’est produite au printemps 2020, lorsque le ministère de l’Éducation de l’Ontario a publié une directive selon laquelle la note de chaque élève dans chaque cours ne doit pas tomber en dessous de ce qu’elle était lorsque la pandémie a forcé l’annulation des cours en personne.

Kelly Gallagher-Mackay est professeure agrégée à l’Université Wilfrid Laurier et étudie les inégalités en matière d’éducation. (Mike Crawley/CBC)

L’augmentation s’est poursuivie au cours de l’année scolaire tumultueuse 2020-2021, lorsque de nombreux conseils scolaires de l’Ontario ont basculé entre l’apprentissage en personne et l’apprentissage à distance.

Les attributs de Gallagher-Mackay augmentent en partie grâce aux enseignants qui modifient leurs méthodes d’évaluation des résultats, donnant aux élèves de plus grandes possibilités de démontrer ce qu’ils ont appris, en mettant moins l’accent sur les examens. Elle dit que les enseignants peuvent également avoir utilisé les notes comme moyen de motiver et d’encourager les élèves à relever les défis de l’apprentissage à distance.

« Je pense que la stratégie des enseignants était d’essayer de donner aux élèves un peu d’espoir et d’optimisme, et sans doute, je pense que cela a fonctionné pour la plupart des élèves », a-t-elle déclaré. « Si cela stressait vraiment les parents d’enfants qui auparavant auraient eu un 94 et qui se battent maintenant pour un 97, cela aurait pu être un coût acceptable. »

Pour les universités, le nombre croissant d’élèves du secondaire très performants peut rendre difficile le choix des étudiants à admettre aux programmes compétitifs.

Dwayne Benjamin, vice-recteur à la gestion stratégique des inscriptions à l’Université de Toronto, affirme que l’inflation des notes crée également des défis pour les nouveaux étudiants.

« Ils peuvent avoir un sens exagéré de leur propre préparation », a déclaré Benjamin.

« Les notes sont des informations. L’inflation des notes déforme les informations et dégrade la qualité des informations », a-t-il déclaré. « Dans la mesure où les notes ne signifient pas la même chose d’une année sur l’autre, cela rend la tâche difficile pour tout le monde. »

Jeffrey Osaro, un élève de 12e année à l’école secondaire Northview Heights à Toronto, parcourt son annuaire de lycée. (Mike Crawley/CBC)

Les universités s’appuient largement sur le classement relatif des étudiants fourni par les notes (plutôt que sur les chiffres eux-mêmes) pour prédire quels étudiants sont les plus susceptibles de réussir, a déclaré Benjamin.

« Ce sera généralement le cas, si vous avez une note supérieure de cinq pour cent à celle de votre camarade de classe dans votre école secondaire, vous aurez plus de chances d’entrer dans le programme », a déclaré Benjamin. « Mais si vous avez une moyenne supérieure de 5% à celle d’un enfant d’un autre lycée, cela ne fera pas nécessairement la différence. »

« Un coup de poignard dans le coeur »

Jeffrey Osaro, un élève de 12e année à l’école secondaire Northview Heights à Toronto, avait une moyenne de 92 lors de sa candidature à des programmes universitaires ce printemps. Il a été rejeté par les programmes de baccalauréat en commerce de la Rotman School of Management de l’Université de Toronto, de la Smith School of Business de l’Université Queen’s et de la Ivey Business School de Western.

Ne pas entrer dans Ivey « était juste un coup de poignard dans le cœur », a déclaré Osaro dans une interview. « J’avais à cœur d’aller à Ivey. »

Osaro a déclaré que beaucoup de gens autour de lui lui avaient donné de grands espoirs d’entrer dans le programme.

« C’est clair qu’il y a [other] étudiants qui ont des notes accélérées et très performantes », a-t-il déclaré.« Je ne peux pas comparer à cela, mais je crois que j’étais un étudiant bien équilibré.

Il est conseiller scolaire du conseil scolaire du district de Toronto, a fait du bénévolat dans le cadre d’un programme d’enseignement du hockey aux enfants de communautés à faible revenu, a été tuteur aux devoirs à l’Armée du Salut et a été président du conseil étudiant de Northview. Il a accepté une offre du programme de baccalauréat en gestion et études organisationnelles de Western.

Alors qu’un étudiant six meilleures notes dans des cours de niveau universitaire de 12e année sont la référence standard, tous les programmes universitaires de l’Ontario ne prennent pas leurs décisions d’admission uniquement en fonction de ce chiffre.

Certains programmes accordent plus de poids à la note d’un étudiant dans certains cours, et les programmes hautement compétitifs demandent des informations supplémentaires, y compris des curriculum vitae et des déclarations écrites.

La dynamique de l’offre et de la demande de places dans certains programmes a eu plus d’impact sur la hausse des moyennes que l’inflation des notes, explique André Jardin, registraire associé des admissions au premier cycle à l’Université de Waterloo.

« Nous avons beaucoup de candidatures d’étudiants fantastiques, c’est donc généralement ce qui augmente nos moyennes d’admission », a déclaré Jardin. « Essentiellement, vous devez être le meilleur étudiant pour postuler à ces programmes pour avoir une chance réaliste d’entrer. »

L’Université de Toronto n’a pas vu de baisse significative du taux de rétention des étudiants passant avec succès de la première à la deuxième année au milieu de la hausse des notes, dit Benjamin. Pourtant, il dit que les professeurs signalent que les étudiants entrants semblent avoir plus de difficultés que par le passé, un facteur probablement attribuable à la perturbation de la pandémie dans leur vie au lycée.

« Les notes du secondaire vous permettent d’entrer, mais vous devrez vraiment faire vos preuves en première année, ce qui est plus difficile pour certains que pour d’autres », a-t-il déclaré.

De nombreux élèves du secondaire veulent connaître les notes dont ils ont besoin pour être acceptés dans des programmes universitaires sélectifs. Mais le données fournies par les universités de l’Ontario concernant les admissions ne sont pas exprimés en tant que notes de coupure pour l’entrée.

Au lieu de cela, chaque université fournit une moyenne globale des notes de 12e année pour les étudiants qui se sont inscrits à chaque programme, et la proportion d’étudiants inscrits dont les notes se situent dans des fourchettes de cinq points (95 et plus, 90 à 94, 85 à 89, etc.) .

Quelques exemples à partir des données :

À l’Université McMaster, 50,4 % des élèves qui se sont inscrits à tous les programmes de première année en 2017 avaient une note moyenne de 12e année de 90 ou plus. En 2020, cette proportion est passée à 63,9 % .

À l’Université de Toronto, 52,5 pour cent t des élèves inscrits en première année de génie en 2017 avaient une moyenne en 12e année de 95 ou plus . En 2020, ce chiffre était passé à 68,4 pour cent.

À l’Université Queen’s, 31,5 pour centt des étudiants qui se sont inscrits en première année au baccalauréat en commerce en 2017 avaient une moyenne de 12e année de 95 ou plus. En 2020, ce chiffre était passé à 43,5 pour cent.