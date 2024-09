Ce que l’assassinat du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah pourrait signifier pour Israël et les guerres à ses frontières

L’assassinat du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah est sans aucun doute l’assassinat le plus médiatisé perpétré par Israël.

La mort de l’ennemi juré d’Israël va changer la dynamique des nombreuses confrontations du pays avec des adversaires à ses frontières que le chef charismatique du groupe militant chiite basé au Liban a commandé ou auquel il a apporté son soutien.

« Ce n’est pas le premier dirigeant politique assassiné au Moyen-Orient, et cela n’a jamais rien arrêté ni rien réglé du tout », a déclaré Dimitri Diliani, un militant palestinien de Jérusalem-Est et porte-parole de la faction démocratique réformiste du Fatah.

Un observateur israélien a formulé la situation différemment, mais a néanmoins fait écho à une mise en garde similaire.

« C’est un coup dur », a déclaré Yoram Schweitzer, ancien lieutenant-colonel israélien et officier du renseignement qui travaille désormais à l’Institut d’études sur la sécurité nationale (INSS), un groupe de réflexion israélien.

« Mais je ne veux pas sous-estimer la capacité du Hezbollah à tenter de se rétablir car il dispose d’importants dépôts de munitions et [the organization] n’est toujours pas détruit. »

Cette femme, parmi les personnes déplacées au Liban, réagit samedi à Beyrouth après l’annonce de la mort de Nasrallah. (Louisa Gouliamaki/Reuters)

Personnage clé de la croissance du Hezbollah

Nasrallah, 64 ans, dirigeait le Hezbollah – ce qui Canada et de nombreux autres pays occidentaux ont qualifié d’entité terroriste – depuis plus de trois décennies.

Nasrallah a hérité du poste le plus élevé en 1992 après que des hélicoptères Apache israéliens ont lancé des missiles sur le cortège de son prédécesseur, Abbas al-Musawi, entraînant sa mort.

Grâce aux armements, à une importante collecte de fonds et au soutien politique fourni par le gouvernement islamique anti-occidental iranien, Nasrallah allait continuer à faire du Hezbollah la milice la plus puissante du Moyen-Orient – ​​souvent qualifiée d’État dans l’État – dotée d’un puissant arsenal d’armes à long terme. -armes à distance et devenir un élément clé du tissu politique du Liban.

Après que les militants du Hamas ont lancé une attaque surprise contre Israël depuis Gaza le 7 octobre, Nasrallah a promis son soutien à leur cause. Alors qu’Israël lançait de puissantes attaques aériennes contre Gaza, suivies ensuite d’une invasion terrestre, le Hezbollah s’est joint au combat, quoique de manière limitée, en ciblant les installations militaires dans le nord d’Israël.

Israël affirme qu’au cours de l’année écoulée, le Hezbollah a tiré des milliers de roquettes, de missiles et d’obus à travers la frontière vers le nord d’Israël, forçant environ 60 000 Israéliens à quitter leurs foyers.

Un volontaire irakien tient une photo du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah, tué vendredi dans une frappe aérienne israélienne. (Essam al-Sudani/Reuters)

Il y a deux semaines, le cabinet de guerre israélien pris la décision de déplacer son principal théâtre d’opérations militaires de Gaza vers le nord, faisant du retour de ces résidents l’un de ses nouveaux objectifs de guerre.

Cela a commencé par une opération furtive sans précédent qui a fait exploser des milliers de téléavertisseurs et de talkies-walkies à travers le Liban et dans certaines parties de la Syrie, dont beaucoup ont été utilisés par des membres du Hezbollah.

Au moins 32 personnes ont été tuées et plus de 3 000 Libanais ont été blessés, dont de nombreux enfants, lors de cette attaque qui a suscité de nombreuses critiques internationales et a été qualifiée par les opposants d’acte de terrorisme.

Cette opération a été suivie d’une série intensive de frappes aériennes qui ont tué plus d’une douzaine de hauts commandants du Hezbollah dans le sud du Liban et à Beyrouth, mais ont également fait plus de 720 morts, pour la plupart des civils.

REGARDER | « Nous avons quitté notre maison le 8 octobre » à cause des tirs de roquettes du Hezbollah, déclare un Israélien : « Nous avons quitté notre maison le 8 octobre » à cause des tirs de roquettes du Hezbollah, déclare un habitant du nord d’Israël Amir Atari et sa famille font partie des quelque 60 000 Israéliens qui ont été déplacés de leurs foyers dans le nord en raison des tirs de roquettes du Hezbollah qui ont suivi les attaques menées par le Hamas le 7 octobre 2023.

Il craint que l’assassinat du leader n’entraîne des « représailles »

Le coup final a été porté vendredi soir lorsque les avions militaires israéliens ont rasé un groupe d’immeubles d’habitation dans le sud de Beyrouth, où Nasrallah et au moins certains de ses commandants restants se réunissaient en profondeur.

On ne sait toujours pas exactement combien de civils ont été tués dans l’effondrement du bâtiment, mais samedi en milieu d’après-midi, heure d’Israël, le Hezbollah a confirmé que le corps de Nasrallah avait été retrouvé parmi les décombres.

REGARDER | À quoi pourrait ressembler une invasion à grande échelle : Comment pourrait se dérouler une invasion terrestre israélienne du Liban ? | À propos de ça Alors que les tensions augmentent le long de la frontière nord d’Israël avec le Liban, un haut responsable militaire israélien a déclaré que les troupes se préparaient à une potentielle invasion terrestre ciblant les avant-postes militaires du Hezbollah. Andrew Chang explique à quoi ressemblerait une invasion à grande échelle et pourquoi de nombreux dirigeants mondiaux craignent le pire. Images fournies par Getty Images et Reuters.

« Nasrallah était l’un des plus grands ennemis d’Israël de tous les temps », a déclaré le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole des Forces de défense israéliennes (FDI). « Son élimination rend le monde plus sûr. »

Alors que le Hezbollah, soutenu par l’Iran, est principalement chiite, Nasrallah a aligné le groupe sur la lutte palestinienne dominée par les sunnites pour un État et la fin de l’occupation israélienne de la Cisjordanie. Il avait également une alliance vague avec le Hamas, à Gaza, qui considéraient tous deux Israël comme un ennemi commun.

Les personnes déplacées par les frappes aériennes israéliennes au Liban se reposent samedi sur les marches de la mosquée Mohammad Al Amin à Beyrouth. (Jason Ho/CBC)

« Nous n’avons pas pour mission d’être tristes ou heureux », a déclaré Diliani, le militant palestinien, à propos de la mort de Nasrallah.

« Cela n’affectera rien sur le terrain car il y a plus d’un leader compétent qui viendra prendre les devants. [Nasrallah’s] lieu. Mais cela entraînera des représailles et davantage de victimes innocentes. »

Quelques heures après que le Hezbollah ait confirmé la mort de Nasrallah, il y avait déjà indications son cousin, Hashem Safieddine, actuel président du conseil exécutif du groupe, s’apprêtait à prendre la tête du groupe.

De même, dans tout le nord d’Israël, les sirènes des raids aériens ont retenti toute la journée, l’armée israélienne ayant confirmé plus de 70 attaques en provenance du Liban.

D’autres évaluations réalisées en dehors de la région immédiate ont également mis en garde contre le risque d’écarter le groupe.

« Le Hezbollah ne disparaîtra pas du jour au lendemain en tant qu’acteur important au Liban et dans la région malgré les coups qu’il a subis », a déclaré Burcu Ozcelik du Royal United Services Institute (RUSI) britannique, un groupe de réflexion militaire et stratégique basé à Londres.

« Le groupe militant peut croire qu’il n’est plus maîtrisé étant donné que sa haute structure de commandement est prise pour cible et qu’il doit agir de manière décisive, sinon il risque de ne pas survivre. »

Les personnes en deuil assistent aux funérailles d’Ali Mohamed Chalbi, membre du Hezbollah, après l’explosion de radios portatives et de téléavertisseurs utilisés par le Hezbollah à travers le Liban, à Kfar Melki, au Liban, le 19 septembre. (Aziz Taher/Reuters)

On pense que le Hezbollah possède encore des dizaines de missiles balistiques à longue portée hautement destructeurs et des milliers d’autres missiles qui peuvent facilement attaquer les communautés israéliennes, mais il ne les a pas encore lancés, soit par crainte de représailles israéliennes encore plus graves, soit en raison des dégâts causés par Bombardement israélien.

La conséquence la plus immédiate de la mort de Nasrallah pourrait être de repenser une éventuelle invasion terrestre israélienne du Liban, dont de nombreux hauts responsables militaires israéliens ont laissé entendre qu’elle pourrait être imminente.

De la fumée s’échappe à la suite des frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth, au milieu des hostilités en cours entre le Hezbollah et les forces israéliennes, comme on l’a vu samedi depuis Sin El Fil, au Liban. (Mohamed Azakir/Reuters)

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que le Hezbollah devait être repoussé au nord du fleuve Litani, qui traverse le sud du Liban et fait depuis des années l’objet de négociations controversées avec les Nations Unies et le gouvernement libanais.

Schweitzer, chercheur principal à l’INSS, a déclaré que tuer Nasrallah pourrait réduire les chances que les soldats israéliens traversent la frontière.

« Si Israël… est efficace et continue avec ce genre de succès et atteint ces cibles, cela pourrait réduire la nécessité d’une manœuvre au sol, certainement pas en profondeur », a-t-il déclaré à CBC News dans une interview.

Un pompier se tient sur le site d’un bâtiment administratif municipal endommagé à Kiryat Shmona suite à une attaque à la roquette en provenance du Liban, au milieu des hostilités transfrontalières entre le Hezbollah et Israël, dans le nord d’Israël, le 24 septembre. (Jim Urquhart/Reuters)

Les habitants de Gaza réagissent à la mort de Nasrallah

L’Iran, qui a investi des milliards de dollars au fil des décennies dans le renforcement des capacités du Hezbollah, devra également décider des prochaines étapes.

« Les intérêts de l’Iran vont bien au-delà du Hezbollah et du Hezbollah qui travaille pour l’Iran – ce n’est pas l’inverse », a déclaré Dilani.

Il considère qu’il est hautement improbable que l’Iran choisisse de s’engager directement avec Israël.

À Gaza, où un an de bombardements israéliens a tué plus de 41 000 personnes et rasé de vastes étendues du territoire, plusieurs personnes ont déclaré à un vidéaste travaillant pour CBC News que même si elles étaient déçues que Nasrallah ait été tué, elles ne pensaient pas que cela changerait. beaucoup pour eux.

« Je ne pense pas que tuer Nasrallah changera quoi que ce soit dans la guerre avec Gaza », a déclaré Marwan Siba, 41 ans. « Israël les combat de manière indépendante ».

D’autres ont déclaré que les Palestiniens avaient perdu un allié clé.

« Nasrallah s’est tenu du même côté et n’a jamais laissé tomber le peuple palestinien », a déclaré Moati Abu Musabah, 45 ans. « C’est une grande perte ».