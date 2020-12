Avec le chat maintenant sorti du sac, Larsa et Malik sont couchés, mais la source dit qu’ils attendent juste leur heure. L’initié partage, « Larsa et Malik sont toujours en contact et prévoient de se revoir quand la nouvelle passera. »

Quant à savoir pourquoi Scottie PippenL ‘ex est prêt à continuer à voir le basketteur, l’ initié affirme que c’est parce qu’elle « aime l ‘attention et ne se soucie pas de la façon dont cela lui fait ressembler. »

E! News a contacté les représentants de Malik et Larsa pour obtenir leurs commentaires.

Le fils de Larsa, Scotty Pippen Jr., 20 ans, a apparemment commenté le hangout de sa mère avec la star de la NBA, écrivant sur Twitter, « Concentré sur moi-même et mes objectifs. Je ne suis pas responsable des actions de personne. Tout va bien ici. » Il aimait également les tweets l’encourageant à se concentrer sur sa prometteuse carrière de basket-ball à l’Université Vanderbilt.