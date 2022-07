Ce que l’arrivée de Djed Spence signifie pour l’avenir d’Emerson à Tottenham

Jeudi, un nouvel aperçu de l’avenir de la star de Tottenham Hotspur, Emerson Royal, a été fourni.

Le dernier venu dans les rangs d’Antonio Conte a bien entendu été confirmé il y a un peu plus de 48 heures.

Après des semaines de spéculations effrénées, le talent de Middlesbrough Djed Spence, fraîchement sorti d’une campagne stellaire en prêt avec Nottingham Forest, a choisi d’emmener ses talents dans le nord de Londres, mettant la plume sur papier sur un contrat de cinq ans.

L’arrivée de Spence marque la 6e au Tottenham Hotspur Stadium à ce stade de ce qui s’est avéré un été productif de la part de Fabio Paratici et co, après tous Fraser Forster, Ivan Perisic, Yves Bissouma, Richarlison et Clement Lenglet dans la capitale anglaise.

Présentation de la signature numéro six… pic.twitter.com/8Q2LKYwNae — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 19 juillet 2022

Que signifie, cependant, la dernière recrue de Conte scellant un commutateur Spurs pour le reste des options Lilywhites sur le flanc droit?

Eh bien, il semble qu’un effet d’entraînement soit imminent.

Selon The Athletic, Emerson Royal devrait désormais sceller un départ de Tottenham cet été, n’ayant manifestement pas suffisamment prouvé ses talents aux pouvoirs en place au club.

Cela survient juste un an après l’arrivée de l’international brésilien dans le cadre d’un gros transfert d’argent depuis Barcelone.

Un retour en Espagne pourrait bien être sur les cartes pour Emerson, bien que les précédents favoris pour sa signature, l’Atletico Madrid, aient depuis choisi de déplacer leur attention vers Nahuel Molina d’Udinese.

Si des propositions suffisantes ne sont pas présentées, les Spurs, il est entendu, pourraient même sanctionner un départ de prêt pour le joueur de 23 ans.

🚨L’arrière droit de Tottenham Hotspur, Emerson Royal, devrait toujours quitter les Spurs pendant cette fenêtre de transfert estivale en cours. 🇧🇷Emerson a rejoint les Spurs l’été dernier depuis Barcelone pour 25,8 millions de livres sterling et a signé un contrat de cinq ans. 🗞[@TheAthleticUK]#THFC | #COYSpic.twitter.com/On2OieP6zD – Dernier mot sur les Spurs (@LastWordOnSpurs) 21 juillet 2022

Tottenham soumet une offre d’ouverture pour Nicolò Zaniolo

La position de Tottenham sur la signature de joueurs non vaccinés révélée