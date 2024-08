Ce que l’AP a retenu de la description par Tim Walz de son dossier militaire

WASHINGTON — Candidat démocrate à la vice-présidence Tim Walz Il a servi dans la Garde nationale pendant 24 ans, a gravi les échelons et a reçu une décharge honorable. enregistrer Il est considéré comme l’une de ses forces politiques. Les républicains tentent d’en faire une faiblesse.

Ils ont profité des critiques formulées par d’anciens membres de la Garde nationale qui ont reproché à Walz, le gouverneur du Minnesota, d’avoir quitté l’armée en 2005 pour se présenter aux élections au Congrès, peu avant que son unité ne soit déployée en Irak, et d’avoir exagéré le grade qu’il détenait après avoir quitté l’armée. Ils ont également souligné un commentaire de Walz qui laissait entendre qu’il avait participé à des combats, alors que ce n’était pas le cas.

C’est une stratégie risquée pour les républicains qui invite à comparer Walz, avec des décennies de service militaire, et l’ancien président Donald Trump, qui a reçu une série de reports pour éviter de servir au Vietnam, y compris un reçu accompagné d’une lettre d’un médecin indiquant qu’il souffrait d’éperons osseux aux pieds.

Les partisans de Walz rejettent ces critiques, qui sont motivées par des considérations politiques et qui dénigrent les sacrifices consentis par lui et d’autres soldats. L’équipe de campagne Kamala Harris-Walz a défendu son bilan et a déclaré qu’il était « un défenseur infatigable de nos hommes et femmes en uniforme ».

Les critiques ne portent pas tant sur les états de service de Walz que sur la manière dont il a décrit son passage en uniforme et la façon dont il a mis fin à son mandat.

Un examen par l’Associated Press des déclarations de Walz en tant que candidat au Congrès, membre du Congrès et gouverneur montre que Walz a alterné entre précision et insouciance sur des détails clés.

Un aperçu des résultats

« Je suis un sergent-major de commandement à la retraite », a déclaré Walz en 2006 alors qu’il faisait campagne pour destituer le républicain en poste depuis six mandats dans le 1er district du Congrès du Minnesota.

Cette déclaration n’était pas vraie.

Walz a servi brièvement comme sergent-major de commandement, mais ce n’était pas le grade qu’il détenait au moment de sa retraite. Cette distinction – servir comme sergent-major de commandement, mais ne pas prendre sa retraite à ce poste – peut sembler mineure pour les civils. Pour ceux qui portent l’uniforme, ce n’est pas le cas.

Le grade est vénéré dans l’armée. Connu sous le nom de E-9 dans le jargon militaire, un sergent-major de commandement est le summum de la réussite dans le corps des soldats de l’armée.

« Il y a une raison pour laquelle il y a tant d’angoisse à ce sujet parmi les militaires, mais qui n’est peut-être pas perçue par le reste de la population », a déclaré John Kolb, ancien colonel de la Garde nationale du Minnesota. « Le grade de sergent-major de commandement, ce grade E-9, est sacré. Il est rare. »

Selon les normes militaires, les 24 années de service de Walz sont considérables. Il aurait pu prendre sa retraite presque trois ans plus tôt. Mais ce sont les circonstances entourant sa retraite et la façon dont elle a coïncidé avec ses ambitions politiques qui ont attiré l’attention.

En janvier 2005, Walz a participé à une sorte de camp d’entraînement dans le Minnesota pour les personnes intéressées par une carrière dans la politique progressiste. Un mois plus tard, Walz a annoncé qu’il envisageait de se présenter au Congrès. Le bataillon de Walz a été informé d’un éventuel déploiement en Irak.

Dans un communiqué de presse de campagne, Walz a déclaré qu’il resterait dans la course au Congrès « que je sois au Minnesota ou en Irak ». Moins de deux mois plus tard, le 16 mai 2005, Walz a pris sa retraite de la Garde nationale.

Le colistier de Trump, le sénateur de l’Ohio JD Vance, s’est emparé d’un commentaire que Walz a fait dans un Vidéo de 2018 publiée sur les réseaux sociaux qui a enregistré Walz disant « les armes de guerre que j’ai portées à la guerre. » Vance, qui a servi comme caporal du Corps des Marines, a accusé Walz d’avoir menti sur le fait d’avoir été dans une zone de combat alors qu’il n’y était jamais allé.

L’équipe de campagne de Harris a déclaré que Walz s’était « mal exprimé » dans la vidéo et « expliquait pourquoi les armes de guerre ne devraient jamais être dans nos rues ou dans nos salles de classe ».

Walz et d’autres troupes de la Garde ont été envoyés en Italie en 2003 pour assurer la sécurité de la base dans le cadre de l’opération Enduring Freedom, le nom donné par le Pentagone à la guerre en Afghanistan.

Pour de nombreux démocrates, les salves du GOP contre Walz sont une étrange reprise des tactiques utilisées pour salir leur candidat à la présidentielle de 2004, John Kerry, en remettant en cause le leadership de Kerry en tant que commandant de bateau rapide au Vietnam.

Mais tenter de transformer les titres de garde nationale de Walz en un handicap politique pourrait rappeler aux électeurs que Trump n’a jamais rejoint l’armée et a déjà exprimé son dédain pour ceux qui ont servi, selon un rapport de 2020. Trump a nié cette affirmation.

Vance a été déployé en Irak en tant que journaliste militaire. Après quatre ans, il a quitté l’armée pour aller à l’université et plus tard faire carrière dans le capital-risque et en tant que journaliste militaire. auteur à succès.

Les partisans de Walz rejettent ces critiques, qui sont des attaques à motivation politique qui dénigrent les sacrifices que lui et d’autres soldats ont consentis.

La campagne de Harris a déclaré dans un communiqué que Walz a été « un défenseur infatigable de nos hommes et femmes en uniforme – et en tant que vice-président des États-Unis, il continuera d’être un défenseur implacable de nos vétérans et de nos familles militaires ».