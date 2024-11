Ce que « l’annulation » du vote de votre père dit de la fracture entre les sexes aux élections américaines

Pouvez-vous réellement annuler le vote de quelqu’un d’autre ? Pas vraiment, mais dans une course présidentielle serrée dans un pays profondément divisé, les électeurs américains essaient encore – ou du moins s’en moquent.

À quelques jours des élections américaines, les réseaux sociaux sont omniprésents avec des gens prétendant « annuler » les votes des membres de la famille et des amis ayant des opinions politiques différentes. Cela a commencé par un Génération Z TikTok tendance qui plus tard se propager à X où les électeurs ont posté des vidéos ironiques disant qu’ils annulaient les votes exprimés par leurs parents.

Plus précisément, la plupart des publications sur TikTok parlent de « voter pour annuler votre père », l’implication étant souvent que le père de l’électeur est plus conservateur. Cela a également inspiré un sous-tendance des personnes postant pour être reconnaissantes de ne pas avoir à annuler un vote. (Et comme c’est Internet, un sous-sous-tendance de gens disant sarcastiquement « comme c’est gentil pour toi ».)

Sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, la tendance s’est encore élargie, où l’on trouve également un certain nombre de messages concernant l’annulation du vote de votre partenaire.

« Comment ça, tu es sur le point d' »annuler le vote de ton mari ? » Tu devrais être en route vers le palais de justice, bébé. a écrit Lexi LaFleur Brown sur une publication avec plus de 1,6 million de vues.

Les messages sont généralement de ton clair, mais les experts ont noté qu’ils reflètent la vaste fracture entre les sexes dans la politique américaine et le rôle que cela pourrait jouer dans ce que les experts en sondages ont appelé l’un des plus grands écarts entre les sexes. élections sexistes dans l’histoire.

Le commentaire de Trump est « très offensant », estime Harris : Harris reproche à Trump d'avoir déclaré qu'il protégerait les femmes « que cela leur plaise ou non » Après que le candidat républicain Donald Trump a déclaré qu'il protégerait les femmes en tant que présidentes « là où cela leur plaise ou non », la candidate démocrate Kamala Harris a déclaré que le commentaire était « très offensant » et montrait que l'ancien président américain ne comprenait pas « l'action des femmes… et leur capacité à prendre des décisions concernant leur propre vie.

Le candidat républicain à la présidentielle Donald Trump a nommé trois des juges à la Cour suprême des États-Unis qui formaient la majorité conservatrice qui a annulé le droit fédéral à l’avortement. Alors que les conséquences de la décision de 2022 se propagent, il a commencé à affirmer lors d’événements publics et dans des publications sur les réseaux sociaux que il « protégerait les femmes » et assurez-vous qu’ils ne « penseront pas à l’avortement ».

Alors que les deux campagnes se dirigent vers l’élection présidentielle de mardi, la candidate démocrate Kamala Harris affirme que les femmes devraient être libres de prendre leurs propres décisions concernant leur corps et que si Trump est élu, davantage de restrictions suivront.

Les vidéos TikTok soulignent une préoccupation sérieuse – le défi de maintenir des relations au-delà des lignes politiques – mais le font de manière très légère, explique Zorianna Zurba, experte en culture pop et professeure adjointe à la Creative School de l’Université métropolitaine de Toronto.

« Le choix ici est drastique », a déclaré Zurba. « Ils utilisent le langage de TikTok pour faire la lumière sur une situation très inconfortable et très grave. »

La fille de Walz suit la tendance

Jusqu’à présent, lors du vote anticipé, 1,2 million de femmes de plus que d’hommes ont voté dans sept États du champ de bataille, selon les données de société d’analyse TargetSmart. Cela ne se traduit pas nécessairement par des gains démocrates.

Mais lors de l’élection présidentielle de 2020, 55 % des femmes ont soutenu le ticket démocrate de Joe Biden et Harris, selon Vote APune enquête menée auprès de plus de 110 000 électeurs. Cette année, les hommes semblent pencher vers Trump et les femmes vers Harris, même si l’ampleur de l’écart varie d’un pays à l’autre. sondages.

Le colistier de Harris, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, à droite, descend de son avion de campagne avec sa fille, Hope Walz, alors qu’ils arrivent à Avoca, en Pennsylvanie, avant un événement de campagne le 25 octobre. (Christopher Dolan/The Times-Tribune/The Associated Press)

Mardi, Hope Walz a sauté sur la tendance. La fille du candidat démocrate à la vice-présidence Tim Walz a posté une vidéo sur le QG de Kamala TikTok explique pourquoi elle n’a pas besoin d’annuler le vote de son père.

« Mon père se présente littéralement à la vice-présidence pour protéger les droits des femmes et des filles, lutter contre le changement climatique, réduire les coûts pour les familles et faire de Kamala Harris la prochaine présidente des États-Unis », a-t-elle écrit dans la vidéo, à côté d’une photo de elle était assise sur les épaules de son père lorsqu’elle était bébé.

Vendredi, il avait déjà été visionné plus de six millions de fois.

Annuler le vote de votre mari

La fracture entre les sexes fait également l’objet de quelques publicités récentes encourageant les électrices à prendre leurs propres décisions. Organisation pro-démocratie le projet Lincoln a récemment publié une publicité intitulée « The Secret », dans laquelle deux hommes pensent que leurs femmes votent pour Trump, mais à la place, ils votent pour Harris.

Dans une autre publicité racontée par Julia Robertspour le groupe de défense du vote évangélique Vote Common Good, une femme dont le mari semble être un partisan de Trump vote secrètement pour Harris.

George Clooney raconte une deuxième publicité pour l’organisation, dans laquelle des électeurs masculins entrent dans un bureau de vote en disant « Rendons à l’Amérique sa grandeur » et votent secrètement pour Harris après avoir regardé sa fille.

« Avant de voter pour cette élection, réfléchissez à l’impact que cela aura sur les personnes qui vous sont chères », dit Clooney tandis qu’une jeune fille lui fait signe de la main : « Papa ! » à l’homme qui vote.

Il y a un argument très spécifique émanant des médias conservateurs et de droite, soutenus par la culture de la manosphère, selon lequel il « va à l’encontre de Dieu » de vote contre ton maridéclare Shana MacDonald, experte en culture pop et médias numériques, titulaire de la chaire O’Donovan en communication à l’Université de Waterloo.

Il est donc intéressant, dit-elle, de voir comment la campagne démocrate réagit avec des publicités comme celles-ci affirmant qu’il s’agit d’une question de droits des femmes.

« Il s’agit d’une question d’une tendance dominante de sexisme qui circule, influence et réforme le sentiment des femmes selon lequel elles ont le droit de choisir pour qui elles votent, et cela dissipe en quelque sorte ce mythe », a déclaré MacDonald.

Les publicités ont a irrité certains partisans de Trumpcomme le militant politique Charlie Kirk, qui a déclaré sur Le podcast de Megyn Kelly cette semaine, que la « tactique de subversion conjugale » représente « l’incarnation de la chute de la famille américaine ».

Bienvenue dans la Manosphère La « manosphère » est un phénomène numérique dédié à une variété de problèmes masculins, notamment le développement personnel, les compétences essentielles, l'activisme pour les droits des hommes et bien plus encore. C'est un lieu polarisant, alimenté par des commentateurs politiques, des forums d'hommes, des célébrités et des influenceurs des médias sociaux.

Quel est l’enjeu ?

Harris « assez intelligemment » n’a pas fait de son propre sexe et du fait qu’elle pourrait être la première femme présidente des États-Unis un problème, dit MacDonald, expliquant que cela ferait d’elle une cible pour ce qu’elle considère comme une réaction misogyne croissante.

Mais les droits des femmes et la justice reproductive sont devenus un sujet de discorde au milieu de la montée d’un sentiment anti-femme dans certaines grandes cultures d’influence, comme la manosphère et Trad Wives, a-t-elle ajouté.

Comment ça, vous êtes sur le point d’« annuler le vote de votre mari » ? Vous devriez être en route vers le palais de justice. Divorce bébé. Divorce. —@lexilafleur

« Il s’agit très clairement d’une élection où l’autonomie corporelle et les droits à la justice reproductive sont absolument en jeu, cela ne fait aucun doute », a déclaré MacDonald.

« Je pense qu’il est vraiment intéressant de voir à quel point cette élection a mis en évidence des problèmes et des divisions très claires selon les sexes. »

Bien sûr, vous ne pouvez pas annuler le vote de quelqu’un, a souligné Zorba, expliquant que les votes sont cumulatifs. Cependant, a-t-elle souligné, si la tendance « encourage les gens à sortir et à voter, c’est une bonne chose ».

