Ce que l’année du lapin pourrait signifier pour votre travail et votre argent

C’est le Nouvel An lunaire et, selon le folklore asiatique, l’année du lapin est un bon moment pour ralentir, réfléchir et rechercher un équilibre entre le travail, l’argent et la vie. Pour les personnes qui observent le Nouvel An lunaire en Asie de l’Est et parmi les Américains d’origine asiatique, le zodiaque du lapin signifie espoir, résilience et un sentiment d’optimisme prudent. “Dans de nombreux pays asiatiques, lorsque nous parlons de l’année du lapin, nous pensons à un sentiment de calme et de résilience, comme le rebond littéral d’un lapin qui sautille”, déclare Joey Ng, directeur du marketing chez Yami. , un détaillant en ligne de collations et de produits asiatiques. C’est une bonne nouvelle après la fin de l’Année du Tigre, ou une période “d’action vraiment vigoureuse sans trop de prévoyance”, déclare Jonathan HX Lee, professeur d’études asiatiques et asiatiques américaines à l’Université d’État de San Francisco, dont les recherches portent sur les religions et le folklore. Rien ne reflétait tout à fait cela comme l’économie américaine l’année dernière, lorsque la montée en flèche de l’inflation a conduit la Fed à augmenter agressivement les taux d’intérêt, ce qui a été suivi par des actions en baisse, des licenciements massifs, un effondrement de la crypto et un marché du logement douloureusement concurrentiel. “C’était une année de consommation, consommation, consommation. Cette année est à l’opposé, où si nous agissons sans réfléchir, il pourrait y avoir des conséquences désastreuses”, a déclaré Lee. “L’année à venir est une année où l’on n’agit pas à court terme, mais plutôt où l’on fait des projets à long terme.”

Planifier à l’avance dans vos finances et votre carrière

Pour donner la priorité à la vision à long terme de votre carrière cette année, c’est probablement une bonne idée d’avoir un nouvel emploi aligné avant de quitter l’ancien, dit Lee. Compte tenu de la volatilité du marché du travail, il pourrait être judicieux de conserver une plus grande coussin financier sur le pont. En parlant d’argent, ce n’est peut-être pas le bon moment pour se précipiter dans une grande décision financière sans une tonne de recherche et de préparation. Si vous envisagez d’acheter une maison, par exemple, assurez-vous de pouvoir couvrir le reste de vos factures ainsi qu’une nouvelle hypothèque et les frais de logement, dit Lee. Pour les dirigeants sur le lieu de travail, la volatilité économique appelle une “priorisation impitoyable” non seulement dans leurs opérations, mais aussi pour trouver comment faire face à l’économie sans épuiser les travailleurs. “Au lieu de nous efforcer de faire plus avec moins, nous devons tous trouver un équilibre”, déclare Ng. “Vous ne voulez pas perdre la main-d’œuvre qui reste. Vous voulez vous assurer que leur vie est bien équilibrée et non épuisée afin que vous puissiez continuer avec votre équipe A aller de l’avant.” Laura Lau, co-auteur de “The Handbook of Chinese Horoscopes”, dit que le signe du lapin est celui qui privilégie la patience et la diplomatie à la confrontation. Lau exhorte les gens à s’en souvenir lorsqu’ils réintègrent les lieux de travail ou traversent des périodes difficiles. “C’est une période où il sera difficile pour les gens de travailler ensemble, de gérer les conflits et de travailler à nouveau en groupe”, dit-elle. “Mais les gens qui ont tendance à gérer ça [discomfort] pourra aller de l’avant. » Lee recommande également d’investir dans vos relations de travail. “Le lapin est un signe de paix, alors cultiver l’empathie dans les relations de travail mènera à l’épanouissement dans son métier”, dit-il.

Équilibre de vie et bien-être